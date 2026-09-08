Những “công bộc xã” bền bỉ đưa thủ tục hành chính về thôn

Đều đặn ngày thứ 2 đầu tuần, nhóm cán bộ của Ủy ban Nhân dân xã Tà Năng (Lâm Đồng) lại cùng nhau về tận các thôn, buôn để làm thủ tục hành chính lưu động cho người dân.

Sau hơn một năm, họ dần trở thành những “công bộc” kéo gần khoảng cách giữa cán bộ xã với nhân dân.

Hành chính công di động

Như thường lệ, sáng thứ hai hàng tuần, ông Nguyễn Văn Tiệc (Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tà Năng) dậy sớm hơn để đến cơ quan, cùng với nhóm cán bộ xã lỉnh kỉnh đồ nghề đi xuống thôn lập điểm phục vụ hành chính công di động.

Gần chục cán bộ với đầy đủ thành phần, lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, xã hội, công an, sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân ngay tại thôn.

Cuộn dây điện, máy tính xách tay, máy in, sổ sách... trở thành những vật dụng quen thuộc trong mỗi chuyến đi của đội hành chính công di động xã Tà Năng.Ông Tiệc giải thích, do điều kiện cơ sở vật chất mỗi nơi khác nhau nên các cán bộ xã phải chủ động đem theo các trang thiết bị cần thiết để sẵn sàng phục vụ người dân tại địa bàn thôn.

“Mùa nắng còn đỡ, mùa mưa thì vất vả khỏi nói. Đặc biệt là ở những thôn vùng sâu, cách xa trung tâm xã như Ma Bó, Chơ Rung, đường đi vừa khó khăn, vừa hạn chế về cơ sở hạ tầng, là vùng lõm sóng nên việc giao dịch, kết nối khá vất vả”, ông Tiệc cho hay.

Có mặt từ sớm tại nhà văn hóa ở thôn Tân Hạ (một trong những thôn đặc biệt khó khăn của xã Tà Năng), bà Cil Yũ K'Im, 56 tuổi, nôn nóng chờ đến lượt làm thủ tục tư pháp, hộ tịch.

Trong thời gian chờ, bà được đoàn viên, thanh niên tình nguyện hỗ trợ kiểm tra hồ sơ, giấy tờ và tài khoản VNeID. Sau khoảng 15 phút được cán bộ xã tư vấn, hướng dẫn, bà K'Im hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú cho người thân trong gia đình.

Bà Cil Yũ K'Im vui vẻ cho biết cán bộ nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ nên người dân thuận lợi hơn khi thực hiện các thủ tục cần thiết. Đặc biệt, việc bố trí điểm tiếp nhận ngay tại thôn giúp người dân không phải mất nhiều thời gian chờ đợi đông đúc tại trung tâm xã như trước và có thể hoàn thành sớm để trở về làm vườn, làm rẫy.

Tương tự, cách đây chưa lâu, ông Ya Manh, thôn Ma Bó cũng được đội hành chính lưu động tư vấn, hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất lần đầu nhanh chóng.

Ông Ya Manh chia sẻ, nhà cách trung tâm xã hơn 20 km. Nếu phải đi lại nhiều lần, nhất là trường hợp hồ sơ còn thiếu giấy tờ, người dân sẽ mất thêm nhiều thời gian và công sức. May mắn, khi đội hành chính lưu động đến tận thôn, ông được cán bộ tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Sau nhiều năm chờ đợi, ông đã hoàn tất thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

“Tôi mừng lắm. Các cán bộ hướng dẫn tận tình, chi tiết, cuối cùng tôi chỉ phải nộp hồ sơ một lần là được”, ông Ya Manh cho biết.

Xã Tà Năng thuộc vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc và địa bàn thôn xa nhất cách trung tâm xã khoảng 40km nên người dân gặp khó khăn khi đi làm thủ tục hành chính. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

“Kéo gần” khoảng cách với dân

Mô hình đưa thủ tục hành chính về thôn được Ủy ban Nhân dân xã Tà Năng triển khai ngay sau khi sáp nhập, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Mô hình được triển khai định kỳ vào thứ hai hàng tuần, luân phiên mỗi tháng một thôn.

Trung bình mỗi đợt, hoạt động phục vụ khoảng 200 lượt người dân đến tư vấn, làm thủ tục hành chính. Các thủ tục được người dân thực hiện chủ yếu liên quan đến lý lịch, tư pháp, hộ tịch và quản lý đất đai.

Theo bà Cil K’Hạnh, Trưởng thôn Tân Hạ, phần lớn thủ tục hành chính hiện được thực hiện trên nền tảng số, nhưng kỹ năng sử dụng công nghệ của người dân còn hạn chế. Vì vậy, việc cán bộ xã trực tiếp xuống thôn hỗ trợ giúp người dân thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện thủ tục.

“Bà con mừng lắm, nhất là người già, người yếu thế và những hộ thường xuyên làm nương rẫy. Được cán bộ xã đến tận nơi hướng dẫn, tư vấn các thủ tục hành chính, bà con không phải đi xa đến trung tâm xã,” bà K’Hạnh nói.

Sau khi sắp xếp, xã Tà Năng có 8 thôn với hơn 13.600 người, trong đó trên 80% là đồng bào dân tộc thiểu số. Địa bàn rộng, dân cư phân bố rải rác ở các khu vực vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Mùa nắng, đường nhiều bụi; mùa mưa, nhiều đoạn trở nên lầy lội, ảnh hưởng đến việc tiếp cận các dịch vụ hành chính công của người dân.

Theo ông Nguyễn Vũ Linh Sang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tà Năng, trước những khó khăn về địa bàn, địa phương chủ động đưa dịch vụ hành chính công đến gần người dân, tạo điều kiện thuận lợi để bà con thực hiện thủ tục.

Đồng thời, khi đến gần dân, cán bộ có thêm thời gian hướng dẫn người dân thao tác trên thiết bị, hỗ trợ từng bước và giải quyết ngay những nhu cầu, vướng mắc phát sinh. “

Sau khi sắp xếp, địa bàn các thôn rộng hơn trong khi nhân lực mỏng hơn. Do đó, chúng tôi tiếp tục triển khai mô hình đến các Tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn để phối hợp hỗ trợ người dân. Mục tiêu là giúp người dân ngày càng dễ tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng và thuận lợi hơn,” ông Sang cho hay.

Với những địa bàn rộng, dân cư phân tán và điều kiện đi lại còn nhiều hạn chế như Tà Năng, việc đưa cán bộ đến gần dân trở thành một cách làm thiết thực để rút ngắn khoảng cách trong giải quyết thủ tục hành chính.

Khi mô hình tiếp tục được kết nối với các Tổ công nghệ số cộng đồng, những chuyến xe về thôn sẽ không chỉ mang theo thiết bị, hồ sơ mà còn mang theo sự hướng dẫn, hỗ trợ để người dân từng bước chủ động hơn trong môi trường số.

Đó cũng là cách những “công bộc xã” bền bỉ đưa chính quyền đến gần người dân, để cải cách hành chính được cảm nhận từ những việc cụ thể, thiết thực trong cuộc sống hằng ngày./.

Cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tạo đột phá cho tăng trưởng hai con số Nghị quyết 258 có trọng tâm là cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chuyển đổi thành công phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm trên cơ sở quản trị rủi ro

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