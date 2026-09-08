Tạo môi trường học tập chất lượng, bình đẳng cho học sinh dân tộc thiểu số

Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển giáo dục và đào tạo," tỉnh Khánh Hòa đã và đang tập trung nâng cấp hạ tầng, qui hoạch và sắp xếp bài bản mô hình trường lớp, bảo đảm đầy đủ điều kiện dạy và học cho thầy trò nơi đất liền, vùng sâu, vùng xa và biển đảo.

Nỗ lực này nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giáo dục giữa các vùng miền, quyết tâm tạo dựng môi trường học tập chất lượng, bình đẳng cho thế hệ trẻ trong năm học mới 2026-2027.

Sau một năm xây dựng, đúng vào ngày khai giảng năm học mới 2026-2027, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Pi Năng Tắc chính thức đưa vào hoạt động, phục vụ việc học tập, ăn ở và sinh hoạt nội trú của học sinh dân tộc thiểu số miền núi.

Công trình được xây dựng trên diện tích 3,8ha, gồm 18 phòng học, 60 phòng ở cùng nhà thi đấu đa năng, đáp ứng nhu cầu học tập và nội trú cho gần 480 học sinh dân tộc thiểu số khu vực phía Tây Nam tỉnh Khánh Hòa.

Dự án có tổng kinh phí đầu tư hơn 83,6 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, thay thế ngôi trường cũ xây dựng gần 30 năm trước đã xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Bùi Quang Quyền, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Pi Năng Tắc vui mừng cho biết, cơ sở mới khang trang, đồng bộ tạo điều kiện để học sinh dân tộc thiểu số được học tập, rèn luyện trong môi trường tốt nhất ngay tại địa phương. Đây là minh chứng thiết thực cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW trong việc ưu tiên chăm lo cho thế hệ trẻ.

Được học tập dưới mái trường mới, em Kiều Năng Bảo Trâm (học sinh nhà trường) chia sẻ, môi trường học tập tại trường mới với đầy đủ thiết bị. Em sẽ nỗ lực học tập tốt và giữ gìn trường lớp xanh-sạch-đẹp.

Thay mặt phụ huynh, ông Trần Văn Toàn (Hội trưởng Hội phụ huynh) bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm sâu sắc của các cấp chính quyền đối với con em vùng đồng bào dân tộc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cắt băng khánh thành và đưa vào sử dụng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Pi Năng Tắc. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Đặc biệt, trong ngày khai giảng và khánh thành trường học, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã đến dự, trao tặng các phần quà ý nghĩa chúc mừng thầy và trò nhà trường bước vào năm học mới.

Năm học 2026-2027, toàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 462.000 học sinh tại 318 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp (gồm 246 trường công lập, 72 trường ngoài công lập).

Với đội ngũ 32.148 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, ngành Giáo dục tỉnh sẵn sàng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ năm học mới theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tại đặc khu Trường Sa, công tác giáo dục nơi biển đảo luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Ngay từ đầu năm học, học sinh trên các đảo được phát đầy đủ sách vở, dụng cụ học tập và hưởng đầy đủ chế độ, chính sách.

Ở đảo Song Tử Tây, cán bộ, chiến sỹ phối hợp chặt chẽ với nhà trường chuẩn bị chu đáo các điều kiện dạy học, tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên thầy và trò.

Trung tá Nguyễn Tiến Tùng, Chính trị viên đảo Song Tử Tây nhấn mạnh, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục là trách nhiệm và tình cảm của người lính đảo; quyết tâm cùng gia đình và nhà trường tạo môi trường tốt nhất cho các cháu rèn luyện, trưởng thành.

Thầy và trò ở đặc khu Trường Sa năm học mới 2026-2027. (Ảnh: TTXVN phát)

Chị Nguyễn Thị Hoàng Yến (phụ huynh tại đảo Đá Tây) chia sẻ, dù đời sống nơi đảo xa còn nhiều khó khăn nhưng việc học của con em luôn được ưu tiên hàng đầu. Phụ huynh ở đây cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với giáo viên để động viên các cháu chăm ngoan, học tốt.

Theo ông Vũ Ngọc Đương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, năm học 2026-2027 có ý nghĩa đặc biệt khi là năm đầu tiên địa phương triển khai sắp xếp, qui hoạch lại mô hình trường, lớp học. Việc thay đổi mô hình quản trị đòi hỏi sự tăng cường về cơ sở vật chất; đồng thời cần sự vào cuộc, đồng hành chặt chẽ của các cấp ủy, chính quyền địa phương cùng ngành Giáo dục để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Trong dịp hè, tỉnh Khánh Hòa đã đầu tư trên 1.143 tỷ đồng nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đồng thời bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý. Những nguồn lực đầu tư mạnh mẽ này là nền tảng để ngành Giáo dục tỉnh từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.../.

Các trường vùng cao biên giới Lai Châu sẵn sàng cho năm học mới Tại các xã vùng cao, biên giới tỉnh Lai Châu, không khí chuẩn bị cho ngày khai trường diễn ra khẩn trương từ phòng học được chuẩn bị, khuôn viên được chỉnh trang và học sinh được vận động đến trường.

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