Vào năm học mới, phụ huynh vẫn chật vật tìm mua sách cho con

Dù năm học mới đã bắt đầu nhưng tại các nhà sách, phụ huynh vẫn đang phải chật vật tìm mua sách cho con, gồm cả sách giáo khoa và sách bài tập.

Mệt mỏi vì sách giáo khoa

Là ngày làm việc nhưng sáng nay, 8/9, rất đông phụ huynh đã phải xin nghỉ làm để đi tìm mua sách cho con. Tại nhà sách Habook thuộc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội (số 45B Lý Thường Kiệt), dù có hai quầy thu ngân nhưng khách phải xếp hàng dài dọc cầu thang để chờ đến lượt thanh toán.

Vừa tìm sách giáo khoa lớp 5 cho con, chị Nguyễn Thị Linh vừa bức xúc cho biết đã đặt sách ở trường từ cuối năm học trước nhưng vào năm học mới, nhà trường vẫn không có đủ sách để phát cho học sinh. Tương tự, chị Vũ Thu Hằng cũng cho biết con thiếu sách giáo khoa môn Toán lớp 4, sách Lịch sử và Địa lý lớp 4 dù đã đặt mua trọn bộ ở trường.

Một phụ huynh cho biết trường con chị thậm chí phải gửi bản điện tử cho phụ huynh in cho con học tạm để chờ sách mới dự kiến sẽ về sau một tuần nữa. “Tôi lên đây hy vọng tìm được sách cho con vì không biết chờ trường đến khi nào, nhưng vẫn không có đủ các sách cần mua,” vị phụ huynh bức xúc nói.

Phụ huynh xếp hàng chờ đến lượt thanh toán tại nhà sách Habook sáng nay, 8/9. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại nhà sách ADC Linh Đàm (Hà Nội), tối 7/9, rất nhiều phụ huynh đến tìm mua sách cho con nhưng trên kệ rất ít sách giáo khoa, khu vực dành cho lớp 2 thậm chí không còn một quyển sách giáo khoa nào.

Trước rất nhiều câu hỏi của phụ huynh, nhân viên nhà sách cho hay dù biết phụ huynh đi tìm sách rất vất vả nhưng nhà sách cũng bất lực vì không có hàng.

Khi Habook và ADCbook đều là những đại lý phân phối chính của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vẫn khan hàng, các cửa hàng phân phối nhỏ lẻ lại càng khó khăn. Chị Minh Anh, chủ cửa hàng văn phòng phẩm khu vực Hoàng Liệt cho hay chưa khi nào khan hiếm sách như năm nay. “Tôi nhập hàng từ 4 nhà cung cấp khác nhau nhưng cũng không có sách,” chị Minh Anh nói.

“Chưa bao giờ phải vất vả lùng sục, huy động tổng lực mua sách giáo khoa cho con như năm nay,” chị Trần Thị Phương Thanh (Long Biên, Hà Nội) than thở.

Chị Thanh cho hay sách giáo khoa lớp 5 của con chỉ thiếu vài quyển nhưng cuối tháng 8, chị đi cả lượt 5 cửa hàng sách lớn ở Hà Nội vẫn không gom đủ, nhà sách hết hàng, hẹn sau nghỉ lễ sẽ có. Tuy nhiên, sau nghỉ lễ, nhà sách vẫn không có hàng. “Tôi phải nhờ người nhà mua sách từ Hưng Yên gửi lên,” chị Thanh chia sẻ.

Đông đảo phụ huynh tìm mua sách cho con sáng nay, 8/9. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khổ vì “mê hồn trận” sách bài tập

Không chỉ khổ vì thiếu sách giáo khoa, các phụ huynh còn đau đầu vì “mê hồn trận” sách bài tập – loại sách thuộc dòng sách tham khảo, vốn không thuộc danh mục bắt buộc phải mua theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng phụ huynh vẫn bắt buộc phải mua theo yêu cầu của các nhà trường.

Để mua được hai cuốn sách bài tập cho con, chị Thanh cho hay đã phải đi tất cả các cửa hàng khu vực Ngọc Thụy, Ngọc Lâm (Long Biên), vòng qua các hiệu sách lớn ở phố Đinh Lễ, Lý Thường Kiệt, Giảng Võ, Cửa Bắc.

Chị Phạm Thị Hương (Hoàng Liệt, Hà Nội) cũng đã đi nhiều nhà sách nhưng vẫn chưa tìm được sách bài tập Tiếng Anh lớp 4 và lớp 2 cho các con. “Từ nhà sách ADC đến Habook đều không có hàng,” chị Hương nói.

Không chỉ khó khăn trong việc tìm sách, các phụ huynh còn “hoa mắt” vì các loại sách, vở bài tập khác nhau và rất dễ nhầm lẫn.

Chị Hương cho hay cùng là tên là Vở bài tập Toán, Vở bài tập Tiếng Việt nhưng lại có loại thường và loại “ôn luyện thông minh.” “Tôi thấy cuốn Vở bài tập Toán của bộ Kết nối tri thức nên mua vì nghĩ đồng bộ với sách giáo khoa nhưng cô giáo nhắn không phải, quyển cần mua có chữ ‘ôn luyện thông minh’, vậy là lại mất công đi tìm,” chị Hương chia sẻ.

Phụ huynh phải mở điện thoại đối chiếu để mua đúng sách cho con. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trường hợp mua nhầm sách như chị Hương không phải là cá biệt. Vì thế, một tay lật tìm sách, một tay cầm điện thoại để xem có đúng loại cần mua hay không là hình ảnh dễ bắt gặp của các phụ huynh ở các nhà sách những ngày này.

Cũng theo các phụ huynh, ngoài vở bài tập, học sinh còn phải mua thêm vở tập viết cho môn Tiếng Việt và môn Tiếng Anh. Theo đó, một quyển sách giáo khoa khoa sẽ "cõng" thêm hai quyển sách phụ đính kèm. Chi phí cho một bộ sách vì thế đội lên hơn 2 lần so với bảng công bố giá sách giáo khoa. “Vừa tốn tiền, lại mất thời gian, công sức, mệt mỏi,” chị Hương bức xúc nói.

Khác với các năm trước, năm học 2026-2027 là năm đầu tiên ngành giáo dục quay trở lại sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa trên toàn quốc. Bộ sách được chọn để sử dụng cho năm học này là bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trước đó, ngày 4/5, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đẩy mạnh in ấn, phát hành, mục tiêu là đảm bảo có đầy đủ sách giáo khoa cho các địa phương, cho giáo viên trước năm học mới ít nhất 20 ngày.

Một quyển sách giáo khoa Tiếng Anh sẽ có thêm hai cuốn Vở bài tập và Vở tập viết đính kèm mà phụ huynh bắt buộc phải mua. Sách Tiếng Việt cũng tương tự. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 21/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rà soát công tác in ấn, phát hành, cung ứng sách giáo khoa để đảm bảo năm học tới có đủ sách theo đúng kế hoạch./.

Bộ GD-ĐT: Đảm bảo đủ sách giáo khoa chậm nhất trước khai giảng 20 ngày Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho hay đã chỉ đạo việc in ấn sách giáo khoa với mục tiêu là đảm bảo có đầy đủ sách cho học sinh, giáo viên trước năm học mới ít nhất 20 ngày.

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