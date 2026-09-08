An Giang: Đối thoại cùng doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng

Xác định cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ, giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, tỉnh An Giang cam kết tiếp tục đồng hành, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn và hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.

Đây là thông điệp được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Hồ Văn Mừng nhấn mạnh tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng, đồng hành cùng doanh nghiệp chuyển đổi xanh,” tổ chức ngày 8/9.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, 6 tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,83%, đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và xếp thứ 16 cả nước. Đây là mức tăng trưởng cao so với nhiều năm qua, song vẫn thấp hơn mục tiêu khoảng 9,2% đề ra cho 6 tháng đầu năm.

Trong bối cảnh đó, để bù đắp khoảng hụt và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho rằng sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mỗi doanh nghiệp hoạt động hiệu quả đều trực tiếp đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và tăng nguồn thu cho địa phương.

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, phát biểu tại buổi đối thoại. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đề nghị doanh nghiệp tập trung phản ánh thẳng vào những khó khăn, điểm nghẽn, kiến nghị giải pháp, hạn chế trình bày thành tích, qua đó tạo điều kiện để chính quyền và doanh nghiệp đối thoại thực chất, tìm giải pháp tháo gỡ cụ thể.

Đối thoại với lãnh đạo tỉnh An Giang, cộng đồng doanh nghiệp An Giang kiến nghị tỉnh xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp siêu nhỏ trong quá trình chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Các doanh nghiệp cũng đề nghị tỉnh hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, công nghệ, tư vấn kỹ thuật, thông tin về tiêu chuẩn xanh và chi phí đầu tư ban đầu. Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp xanh, mô hình nông nghiệp tuần hoàn, các doanh nghiệp kiến nghị tỉnh An Giang cần có cơ chế hỗ trợ về kiểm định chất lượng, sở hữu trí tuệ, chứng nhận tiêu chuẩn và đưa sản phẩm ra thị trường.

Các doanh nghiệp cũng kiến nghị An Giang xây dựng “luồng xanh” về thủ tục và hỗ trợ kỹ thuật đối với các sản phẩm tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, vật liệu sinh học, chế phẩm sinh học. Đồng thời số hóa, minh bạch thông tin về chính sách vốn, khoa học - công nghệ, chuyển đổi xanh và quy hoạch đến cấp xã, phường.

Ông Nguyễn Văn Trí, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Mekong King (xã Lấp Vò, Đồng Tháp) cho biết, doanh nghiệp hoạt động vận chuyển khách du lịch quốc tế bằng du thuyền tuyến đường thủy trên sông Tiền. Theo doanh nghiệp, khó khăn lớn nhất hiện nay là bến tàu phục vụ khách du lịch tại Tân Châu (An Giang) chưa hoàn thiện thủ tục cấp phép hoạt động.

Do đó, khi du thuyền đưa khách quốc tế cập bến để tham quan, doanh nghiệp lo ngại bị lực lượng chức năng xử phạt. Ông Trí kiến nghị tỉnh sớm hoàn tất các thủ tục, cho phép bến tàu Tân Châu hoạt động trở lại, tạo điều kiện đón các đoàn khách quốc tế bằng đường thủy khu vực sông Tiền.

Các đại biểu dự hội nghị tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản tiêu biểu của các doanh nghiệp. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Đồng thời kiến nghị tỉnh quan tâm xây dựng thêm các sản phẩm du lịch đặc trưng tại Tân Châu và An Giang, nhất là các sản phẩm gắn với văn hóa, ẩm thực, nông nghiệp và sản phẩm OCOP, để tăng thời gian lưu trú, chi tiêu và trải nghiệm của du khách quốc tế.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Ngọc Vệ cho biết, liên quan đến kiến nghị của doanh nghiệp về việc du thuyền đưa khách quốc tế tham quan tuyến sông Tiền cập bến tàu thủy Tân Châu (An Giang) bị lực lượng cảnh sát đường thuỷ xử phạt, sở sẽ kiểm tra, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan để có hướng xử lý, trả lời doanh nghiệp.

Đại diện Sở Du lịch An Giang cho rằng, vận chuyển khách quốc tế bằng đường thủy trên tuyến sông Mekong là hướng phát triển có nhiều tiềm năng. Thời gian tới, sở sẽ phối hợp với Công an tỉnh và Sở Xây dựng rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các du thuyền quốc tế đưa khách cập bến tàu thủy Tân Châu tham quan, mua sắm và trải nghiệm.

Đồng thời, ngành du lịch tỉnh cũng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp, địa phương phát triển các sản phẩm mới gắn với ẩm thực, nông nghiệp, OCOP, qua đó đa dạng hóa trải nghiệm và tăng sức hấp dẫn của du lịch An Giang.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khẳng định, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không có điểm kết thúc, không chỉ được thực hiện tại các hội nghị đối thoại định kỳ.

Tỉnh cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, bởi sự phát triển của doanh nghiệp cũng chính là sự phát triển của An Giang. Qua hai kỳ đối thoại trước, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động giải quyết kiến nghị. Đến nay, 106/107 kiến nghị của doanh nghiệp đã được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời theo quy định.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, muốn có những doanh nghiệp lớn đủ sức đóng góp mạnh cho địa phương, trước hết phải nuôi dưỡng doanh nghiệp từ quy mô nhỏ phát triển lên. Vì vậy, tỉnh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục góp ý, kiến nghị để chính quyền thực hiện tốt hơn các cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời đề xuất những chính sách cụ thể, hợp pháp, phù hợp thực tiễn; góp phần đồng hành với tỉnh thực hiện đạt các chỉ tiêu và mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số./.

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