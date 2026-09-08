Đồng Nai: Lan tỏa yêu thương, gieo mầm hi vọng cho trẻ mồ côi

Không chỉ giữ gìn bình yên trên địa bàn, lực lượng Công an phường, xã ở thành phố Đồng Nai đang trở thành điểm tựa của những trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua mô hình “Con nuôi Công an xã.”

Sự hỗ trợ thiết thực, những món quà ấm áp, sự động viên, chăm sóc thường xuyên của những người cha, người mẹ đỡ đầu đang lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc góp phần chăm lo an sinh xã hội, tiếp thêm niềm tin, nghị lực sống cho nhiều mảnh đời bất hạnh.

Điểm tựa giữa những mất mát

Tại phường Xuân Lộc (thành phố Đồng Nai), nhắc đến hoàn cảnh của hai chị em Danh Thị Kim Phương và Danh Thành Trường (dân tộc Khmer), nhiều người không khỏi xót xa.

Một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi người cha, rồi người mẹ cũng bỏ đi, để lại Phương và Trường khi ấy mới chỉ lên 3, lên 4 tuổi, bơ vơ trong cảnh thiếu vắng tình thân. Hai chị em lớn lên trong vòng tay ông bà nội tuổi cao, sức khỏe hạn chế.

Cuộc sống khó khăn, nguồn thu nhập chủ yếu trông chờ vào những công việc làm thuê, cạo vỏ hạt điều. Tuổi thơ của hai em vì thế sớm phải đối mặt với những thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần.

Thấu hiểu hoàn cảnh đặc biệt đó, từ năm 2022, Công an phường Xuân Lộc đã nhận hai em làm con nuôi, trở thành điểm tựa để các em có thêm điều kiện học tập và trưởng thành.

Không chỉ hỗ trợ sách, vở, quần áo, nhu yếu phẩm và một phần kinh phí sinh hoạt, các cán bộ, chiến sỹ còn thường xuyên thăm hỏi, động viên, theo dõi tình hình học tập, kịp thời chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của hai em.

Thiếu tá Mai Thị Thu Thảo, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Công an phường Xuân Lộc cho biết: “Đỡ đầu các cháu không chỉ là hỗ trợ về vật chất, mà quan trọng hơn là sự đồng hành về tinh thần. Các cháu còn nhỏ, lại thiếu vắng tình cảm của cha mẹ nên đôi khi có những tâm tư, nguyện vọng hay khó khăn không biết chia sẻ cùng ai. Vì vậy, mỗi khi các cháu cần, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ. Có khi chỉ là một cuộc điện thoại hỏi thăm, một lần ghé qua động viên, nhưng tôi mong các cháu hiểu rằng, bên cạnh mình vẫn luôn có những người quan tâm, yêu thương và sẵn sàng đồng hành.”

Tương tự, tại phường Trảng Bom, em Trần Nguyễn Mai Thảo (15 tuổi) vừa sinh ra đã thiếu vắng tình thương của cha. Một mình mẹ tần tảo nuôi em và phụng dưỡng cha mẹ già.

Năm Thảo học lớp 5, tai họa liên tiếp ập xuống căn nhà nhỏ, mẹ em qua đời sau một tai nạn giao thông khi trên đường đi làm về. Điểm tựa duy nhất mất đi, Thảo sống nương tựa vào ông bà ngoại trong căn nhà nhỏ. Tuy nhiên, nỗi đau không dừng lại ở đó khi cả ông và bà đều lần lượt mắc phải căn bệnh ung thư.

Là người trực tiếp chăm sóc Thảo, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (bà ngoại của Thảo) không giấu được nỗi lo khi nghĩ về chặng đường phía trước của cháu. Cả hai ông bà đã tuổi cao, sức yếu lại cùng mang trong mình căn bệnh ưng thư.

“Điều tôi lo nhất là tương lai của cháu sau này. Vợ chồng tôi cũng không còn sức, lại bệnh tật nhiều. Tôi từng nghĩ chỉ cần mẹ cháu còn ở bên thì cháu vẫn có người trực tiếp nuôi dưỡng, dạy dỗ. Vậy mà không ngờ mẹ cháu lại ra đi sớm quá”, bà Mai nghẹn ngào.

Theo Trung tá Trịnh Thị Hồng Huế, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Công an phường Trảng Bom, khi biết hoàn cảnh của Thảo, Công an phường đã quyết định nhận cháu làm con nuôi. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, đơn vị còn đồng hành, động viên tinh thần, giúp cháu có điểm tựa trong những năm tháng trưởng thành.

“Cuối năm 2025, khi nhận bé làm con nuôi, lần đầu nghe bé gọi mình bằng mẹ, tôi thực sự xúc động. Chỉ một tiếng gọi nhưng khiến tôi cảm nhận được trách nhiệm của mình và từ đó tôi cũng có thêm 1 người con gái để yêu thương, quan tâm và chăm sóc. Nhìn bé dần cởi mở, vui vẻ hơn, tôi càng thấy việc mình làm rất ý nghĩa và tự nhủ sẽ cố gắng đồng hành với bé lâu dài.”

Em Trần Nguyễn Mai Thảo (phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai) cùng với mẹ nuôi là Công an chuẩn bị bữa cơm gia đình. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Trao yêu thương, gieo những ước mơ

Sự yêu thương và đồng hành, sẻ chia của những người cha, người mẹ đỡ đầu là chiến sỹ Công an không chỉ giúp các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm điểm tựa trong cuộc sống, mà còn gieo vào lòng các em những ước mơ thật đẹp trong tương lai để vượt qua nghịch cảnh.

Em Trần Nguyễn Mai Thảo (phường Trảng Bom) cho biết, biết tin mình được Công an phường Trảng Bom nhận làm con nuôi, em thực sự bất ngờ và xúc động. Được những bố, mẹ là các chiến sỹ Công an chăm sóc, yêu thương như con ruột, em càng nỗ lực hơn trong cuộc sống, quyết tâm để bản thân sau này sẽ trở thành người có ích cho xã hội.

“Em sẽ nỗ lực học thật giỏi để sau này trở thành chiến sỹ Công an, được khoác lên mình bộ quân phục và sẽ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những em nhỏ không được may mắn như việc các bố mẹ Công an của em đang làm hằng ngày.”

Trung tá Đào Văn Phương, Phó trưởng Công an phường Trảng Bom cho biết, thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”, trong đó có nội dung “Gần dân nhất”, đơn vị xác định gần dân không chỉ là thường xuyên xuống địa bàn gặp gỡ, lắng nghe nhân dân mà quan trọng hơn là phải hiểu dân, chia sẻ với người dân và có những việc làm cụ thể, thiết thực vì nhân dân.

Từ tinh thần đó, Công an phường đã triển khai mô hình "Con nuôi Công an xã" nhận đỡ đầu và đồng hành cùng em Mai Thảo. Bên cạnh việc hỗ trợ vật chất, học phí và các nhu cầu thiết yếu khác trong cuộc sống, đơn vị luôn đồng hành, thường xuyên quan tâm, động viên tinh thần, lắng nghe tâm tư của em; qua đó giúp em có thêm nghị lực, niềm tin để vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Theo Công an thành phố Đồng Nai, đến nay, Công an các xã, phường trên địa bàn đã nhận nuôi, đỡ đầu 81 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ những trường hợp cụ thể, mô hình “Con nuôi Công an xã” đang từng bước trở thành điểm tựa thiết thực, giúp các em có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt và phát triển.

Thời gian tới, Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh triển khai, nhân rộng mô hình, tập trung hỗ trợ kinh phí, vật chất, đồ dùng học tập, điều kiện sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe cho các em.

Quan trọng hơn, việc đồng hành sẽ được thực hiện thường xuyên, lâu dài, góp phần giúp những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp tục đến trường, có môi trường sống tốt hơn và tự tin hướng tới tương lai./.

"Ươm mầm nhân ái": Chia sẻ, lan tỏa yêu thương vì trẻ em khuyết tật và khó khăn Hiện nay, trên cả nước có gần 4 triệu trẻ em, chiếm tổng số trên 10% trẻ em cả nước, có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có 2,2 triệu trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi.

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