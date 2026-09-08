Phát hiện ví cùng nhiều bức ảnh tại mộ liệt sỹ chưa xác định danh tính

Trong quá trình khai quật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quế Hiệp (xã Quế Sơn Trung, thành phố Đà Nẵng), sáng 8/9, lực lượng chức năng đã phát hiện một chiếc ví cùng các bức ảnh tại phần mộ của một liệt sỹ chưa xác định được danh tính.

Cụ thể, các di vật được tìm thấy tại phần mộ số 179, khu B, hàng 11, Nghĩa trang liệt sỹ Quế Hiệp.

Sau khi phát hiện, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành ghi nhận hiện trạng, bảo quản các di vật và các tấm ảnh theo qui định; đồng thời, lấy mẫu sinh phẩm, niêm phong và bàn giao cho cơ quan chuyên môn để phục vụ công tác giám định ADN, xác minh, đối chiếu thông tin và từng bước hoàn thiện hồ sơ liệt sỹ.

Việc phát hiện ví cùng các bức ảnh tại phần mộ liệt sỹ chưa rõ danh tính được xem là nguồn tư liệu quan trọng. Mỗi mẫu sinh phẩm, di vật và thông tin liên quan đều được ghi nhận, lưu giữ khoa học, góp phần phục vụ quá trình xác định danh tính các liệt sỹ.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đang tìm kiếm những người có thể nhận ra hoặc cung cấp thông tin về các nhân vật trong những bức ảnh được phát hiện tại phần mộ; qua đó xác định manh mối về thân nhân, quê quán và danh tính của liệt sỹ.

Hình ảnh được tìm thấy tại phần mộ của một liệt sĩ chưa xác định được danh tính ở xã Quế Sơn Trung, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo thông tin từ xã Quế Sơn Trung, địa phương hiện quản lý 5 nghĩa trang liệt sỹ gồm: Quế Mỹ, Quế Cường, Quế Thuận, Quế Châu và Quế Hiệp, với 2.472 phần mộ liệt sỹ. Trong số này có 1.646 phần mộ chưa xác định được danh tính, cần thực hiện khai quật và lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ công tác giám định ADN.

Đến nay, địa phương đã phối hợp với các lực lượng liên quan hoàn thành việc lấy mẫu tại hơn 1.100 phần mộ. Hiện còn hơn 500 phần mộ chưa được lấy mẫu. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các tổ công tác đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 15/9/2026./.

Quảng Ngãi: Phát hiện nhiều di vật, manh mối xác định danh tính liệt sĩ Sau khi phát hiện các di vật, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành thu thập, bảo quản và số hóa thông tin theo quy trình, phục vụ công tác xác minh, đối chiếu.