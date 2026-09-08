Vĩnh Long mở rộng cơ hội đào tạo, việc làm tại Đức cho người lao động

Ngày 8/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long làm việc với Đoàn đối tác Cộng hòa Liên bang Đức và Công ty Cổ phần SHD Corp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Tại buổi làm việc, các đại biểu Đoàn đối tác Cộng hòa Liên bang Đức và Công ty Cổ phần SHD Corp trao đổi về nhu cầu nhân lực, các nhóm ngành tuyển dụng của Đức và chương trình chuẩn bị cho học viên trước khi sang Đức, từ tuyển sinh, đào tạo tiếng Đức, trang bị kỹ năng đến học tập và làm việc tại nước này.

Theo các đại biểu, nền kinh tế Đức phát triển với nhiều ngành nghề, lĩnh vực và có nhu cầu lớn về lực lượng lao động trẻ trong thời gian tới.

Thời gian qua, thông qua sự phối hợp của Công ty Cổ phần SHD Corp, một số học viên của Việt Nam đã sang học tập và làm việc tại Đức. Các đối tác đánh giá học viên Việt Nam chăm chỉ, có quyết tâm, động lực học tập và được chuẩn bị khá kỹ về kỹ năng, trong đó chú trọng khả năng giao tiếp bằng tiếng Đức.

Việc tăng cường kết nối, đưa nguồn nhân lực trẻ Việt Nam sang học tập, lao động tại Đức vừa góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực của Đức, vừa mở ra cơ hội học tập, trải nghiệm nghề nghiệp, nâng cao tay nghề cho thanh niên Việt Nam, qua đó góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho Vĩnh Long và cả nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười đánh giá cao chương trình hợp tác do các đối tác đề xuất. Bà cho biết tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị trực thuộc và các trường phối hợp, thống nhất triển khai các nội dung liên quan.

Tỉnh sẽ phối hợp với SHD Corp đưa thông tin chương trình đến các đối tượng phù hợp, giúp lực lượng lao động trẻ hiểu rõ chương trình và lựa chọn ngành nghề phù hợp. Các sở, ngành được giao tham mưu, hoàn thiện cơ sở pháp lý, trong đó có các chính sách hỗ trợ như cho vay vốn đi làm việc ở nước ngoài, tạo điều kiện cần thiết để người trẻ tham gia chương trình.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười nhấn mạnh, quá trình hợp tác phải bảo đảm nguyên tắc lấy người học làm trung tâm, có trách nhiệm với người học, lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, nhu cầu của người học và thị trường lao động, bảo đảm hiệu quả thực chất, lâu dài.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Đoàn đối tác Đức sẽ gặp gỡ, trao đổi tại Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh tỉnh Vĩnh Long để tham quan cơ sở vật chất, tìm hiểu hoạt động đào tạo của nhà trường, trao đổi khả năng hợp tác trong đào tạo, học thuật và phát triển nguồn nhân lực để triển khai các chương trình hợp tác quốc tế.

Đoàn cũng giao lưu với sinh viên ngành điều dưỡng, trao đổi về chương trình công nhận văn bằng và cơ hội làm việc có tay nghề trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Cộng hòa Liên bang Đức./.

Tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Đức cho các địa phương Việt Nam Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ninh bày tỏ mong muốn hai thành phố Quảng Ninh và Berlin sẽ có nhiều hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là công tác phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ.