Thêm cơ sở thực hiện ghép gan, mở ra cơ hội sống cho người bệnh ung thư

Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh vừa được Bộ Y tế cấp chứng nhận đạt đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật ghép gan. Đây là đơn vị thứ 7 tại khu vực phía Nam thực hiện được kỹ thuật này, mở ra cơ hội sống cho người bệnh mắc ung thư gan.

Ngay sau đó, với sự hỗ trợ của đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện Quân đội 108 (Hà Nội), các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất đã thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên.

Ngày 8/9, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên từ người hiến sống. Người được ghép là một nam bệnh nhân sinh năm 1976, mắc ung thư gan trên nền xơ gan do viêm gan virus B và C, kèm đái tháo đường type 2.

Trước đó, người bệnh đã nhiều lần nhập viện vì các biến chứng nặng của xơ gan như cổ trướng và xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản. Khoảng một tháng trước khi nhập viện, người bệnh được phát hiện có khối ung thư biểu mô tế bào gan kích thước 33 x 50mm xâm lấn 1 phần tĩnh mạch gan và huyết khối nhánh trái tĩnh mạch cửa.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện tình trạng bệnh, các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất xác định, ghép gan là phương pháp điều trị phù hợp, mang lại cơ hội kéo dài sự sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Người hiến gan là em trai ruột của người bệnh, tình nguyện hiến một phần gan để giúp anh trai mình có cơ hội sống. Trước khi ghép, người hiến được thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra sức khỏe, đánh giá chức năng gan, giải phẫu mạch máu-đường mật, thể tích gan còn lại và các yếu tố miễn dịch theo quy trình nghiêm ngặt. Kết quả kiểm tra cho thấy người hiến đủ điều kiện hiến gan. Hội đồng chuyên môn và các bộ phận liên quan cũng tiến hành thẩm định đầy đủ các điều kiện y khoa, pháp lý và đạo đức trước khi quyết định thực hiện ca ghép.

Ca ghép gan được thực hiện ngày 22/8 với sự tham gia của các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cùng ê-kíp đa chuyên khoa, phòng của Bệnh viện Thống Nhất. Hai phòng mổ được tổ chức đồng thời. Một ê-kíp tiến hành lấy mảnh ghép gan phải từ người hiến; ê-kíp còn lại thực hiện cắt bỏ gan và chuẩn bị ghép gan cho người nhận. Toàn bộ quá trình đòi hỏi sự phối hợp chính xác trong từng công đoạn, từ lấy và bảo quản mảnh ghép đến tái lập tuần hoàn, nối mạch máu và đường mật.

Sau 8 giờ phẫu thuật, ca ghép kết thúc thuận lợi. Mảnh gan ghép được tái tưới máu tốt, các chỉ số bước đầu đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Người hiến và người nhận sau đó được chuyển đến khu vực hồi sức để tiếp tục theo dõi, chăm sóc theo quy trình sau ghép.

Đến nay, tình trạng sức khỏe của hai người bệnh ổn định; người hiến gan đã xuất viện về nhà, người nhận gan tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, chức năng gan ghép tốt, các chỉ số huyết học và sinh hóa cải thiện rõ và đang tiến dần về ngưỡng bình thường.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Lê Đình Thanh, việc thực hiện ca ghép gan đầu tiên là kết quả của quá trình chuẩn bị lâu dài, từ xây dựng quy trình chuyên môn, đào tạo nhân lực, hoàn thiện cơ sở vật chất đến phối hợp đa chuyên khoa. Ca ghép gan đầu tiên thành công cũng mở ra bước ngoặt mới trong kỹ thuật ghép tạng tại Bệnh viện Thống Nhất.

Đây là một trong những mục tiêu phấn đấu nhằm đưa Bệnh viện Thống Nhất trở thành trung tâm lão khoa chuyên sâu toàn diện, phục vụ ngày càng tốt hơn cho cán bộ và nhân dân trong khu vực.

Trung tướng, Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Quân đội 108 đánh giá, đây là một kết quả hết sức khích lệ và ngoạn mục bởi ngay trong lần đầu tiên Bệnh viện Thống Nhất đã ghép thành công cho một trường hợp khó, phức tạp.

Thời gian tới, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ tiếp tục tiếp thu các kỹ thuật mới từ nước ngoài và hỗ trợ Bệnh viện Thống Nhất trong việc làm chủ kỹ thuật ghép gan, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người bệnh ở khu vực phía Nam.

Như vậy, hiện khu vực phía Nam đã có 7 cơ sở y tế triển khai ghép gan, tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh, gồm: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y dược, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Vinmec Central Park và Bệnh viện Thống Nhất./.