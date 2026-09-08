Lâm Đồng: Lai dắt tàu cá cùng 21 ngư dân gặp nạn về đặc khu Phú Quý

Ngày 8/9, Cảnh sát biển Việt Nam cho biết các lực lượng đang lai dắt tàu cá của tỉnh Lâm Đồng bị sự cố trên biển cùng 21 ngư dân về đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, vào ngày 7/9, tàu cá LĐ 95888-TS cùng 21 ngư dân khi đang đánh bắt hải sản tại vị trí cách đặc khu Phú Quý khoảng 126 hải lý về hướng Đông-Đông Bắc thì bị hỏng máy chính, dẫn đến mất khả năng điều khiển. Tàu đã phát tín hiệu đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ.

Thời điểm tàu gặp sự cố, thời tiết trên biển phức tạp với gió Tây Nam cấp 5 đến cấp 6, sóng cao từ 3-4m, đe dọa sự an toàn của các ngư dân.

Ngay sau khi nhận lệnh, Tàu 467 của Cảnh sát biển Việt Nam đã khẩn trương đến vị trí tàu cá LĐ95888-TS gặp sự cố. Đến 23 giờ 30 phút ngày 7/9, lực lượng cứu hộ tiếp cận được phương tiện gặp nạn. Do biển động và sóng lớn, cán bộ, chiến sỹ trên Tàu 467 chưa thể trực tiếp sang tàu cá.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng thiết lập liên lạc, nắm tình trạng phương tiện, thường xuyên động viên ngư dân và hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn trong thời gian chờ lai dắt.

Do thời tiết diễn biến phức tạp, lực lượng cứu hộ lựa chọn phương án tiếp cận và lai dắt phù hợp. Trên đường lai kéo phương tiện về bờ, cán bộ, chiến sỹ Tàu 467 duy trì liên lạc thường xuyên với tàu cá, theo dõi sức khỏe ngư dân và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Hiện sức khỏe và tâm lý của 21 ngư dân trên tàu cá LĐ 95888-TS cơ bản ổn định. Tàu 467 đang tiếp tục lai dắt tàu LĐ95888-TS về đặc khu Phú Quý.

Dự kiến khoảng 4 giờ ngày 9/9, hai tàu sẽ cập cảng, lực lượng chức năng sẽ bàn giao, kiểm tra sức khỏe ngư dân và phối hợp hỗ trợ chủ tàu khắc phục sự cố máy móc./.

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