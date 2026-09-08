Đoàn tàu Bạch Mai "hút" hơn 500 khách mỗi chuyến, sẵn sàng nhân rộng mô hình

Sau hơn 2 tháng đưa vào khai thác, vận hành, mô hình “đoàn tàu chuyên biệt” chuyên chở các y, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai làm việc tại cơ sở Ninh Bình đã thể hiện tính ưu việt của đường sắt đó là đúng giờ, an toàn và tiện nghi, giảm ùn tắc và hạn chế xe cá nhân trên tuyến đường.

Theo thống kê của Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam, đoàn tàu Bạch Mai được đưa vào khai thác từ ngày 26/6, hiện nay đã có sản lượng khách đã tăng lên rõ rệt, duy trì ổn định ở mức trên 500 lượt người mỗi chuyến.

Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng tăng, kể từ tháng Chín, ngành Đường sắt đã nối thêm một toa xe 64 chỗ ngồi vào thành phần đoàn tàu, nâng lực chuyên chở lên gần 1.300 hành khách mỗi ngày.

Khác hoàn toàn với việc di chuyển bằng xe ôtô vốn dễ bị động, ùn tắc vào giờ cao điểm, đoàn tàu Bạch Mai có lộ trình cố định: rời Ga Hà Nội lúc 6h15, đón khách tại Ga Giáp Bát và đến Ga Phủ Lý đúng 7h22. Từ đây, xe trung chuyển sẽ đưa thẳng y bác sỹ đến cơ sở Ninh Bình, bảo đảm giờ giấc làm việc luôn chuẩn xác.

Với cấu trúc gồm 9 toa ghế ngồi mềm điều hòa hiện đại, đoàn tàu mang đến một không gian di chuyển lý tưởng. Thay vì phải căng thẳng điều khiển phương tiện cá nhân trên quãng đường dài, các y bác sỹ giờ đây có thể thư thái nghỉ ngơi, ăn sáng hoặc tranh thủ xử lý công việc ngay trên tàu, giúp tái tạo năng lượng trước khi bước vào ca làm việc.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ nội bộ ngành y, đoàn tàu Bạch Mai còn mang lại hiệu quả xã hội to lớn khi góp phần giảm đáng kể lượng phương tiện cá nhân lưu thông trên tuyến Hà Nội-Ninh Bình, giảm bớt áp lực giao thông ra vào nội đô các khung giờ cao điểm.

Từ những kết quả thành công ban đầu của đoàn tàu Bạch Mai và tàu công chức Hải Phòng, là cơ sở thực tiễn quan trọng để ngành đường sắt tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng mô hình “đoàn tàu chuyên biệt.”

Trong tương lai, các hành trình chuyên biệt tương tự sẽ được Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam thiết kế riêng, sát với nhu cầu thực tế của từng nhóm hành khách cố định như cán bộ công chức, công nhân, người lao động và học sinh, sinh viên trên các tỉnh thành khắp cả nước./.

Đường sắt “lột xác”, mở hướng đi mới với các đoàn tàu du lịch, di sản Ngành đường sắt có sản lượng và doanh thu tăng trưởng tốt nhờ vào việc đưa ra các sản phẩm và dịch vụ mới như đoàn tàu du lịch, tàu di sản và tàu chuyên dụng đã thu hút hành khách đi tàu.