Quảng Ngãi phân luồng giao thông để xử lý sạt lở Quốc lộ 24

Để phục vụ cho công tác khắc phục, xử lý hư hỏng, sụt lún nền, mặt đường đoạn Km76+800 đến Km77+154, Quốc lộ 24, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành thông báo phân luồng giao thông để phục vụ thi công công trình.

Trong thời gian 30 ngày kể từ chiều 7/9, đơn vị thi công sẽ tiến hành nổ mìn để xử lý vị trí sạt lở trong các khung giờ từ 11-13h30 và từ 16h30-18h30. Riêng thứ Bảy và Chủ nhật, đơn vị sẽ không tiến hành nổ mìn. Điểm nổ mìn từ Km76+500 đến Km77+460 là khu vực cấm tuyệt đối, người không có nhiệm vụ trong bán kính tối thiểu 300m. Khối lượng đá cấp 3 cần nổ mìn để tạo khuôn đường là gần 9.000 m3.

Thời gian xử lý thông xe sau nổ mìn từ 13h30-16h và từ 18h30-21h. Lực lượng chức năng sẽ bố trí 2 vị trí kiểm soát cách vị trí nổ mìn tối thiểu 500m tại vị trí Km76+200 và Km77+660, đủ bề rộng để các xe tải lớn có thể dừng đỗ hàng dài mà không gây tắc nghẽn toàn bộ tuyến.

Trong trường hợp bất khả kháng không thể xử lý bảo đảm thời gian thông xe sau nổ mìn, Sở Xây dựng sẽ bố trí nhân viên tại ngã ba Quốc lộ 24 và Quốc lộ 24B để điều tiết các phương tiện di chuyển từ hướng xã Ba Vì đi xã Kon Plông đi theo tuyến ĐT.623, sau đó theo tuyến đường Đông Trường Sơn để vòng qua vị trí nổ mìn.

Đối với các phương tiện đi hướng từ xã Kon Plông đi xã Ba Vì, Sở Xây dựng sẽ bố trí nhân viên tại ngã tư Quốc lộ 24 và đường Đông Trường Sơn để hướng dẫn người và phương tiện di chuyển theo đường Đông Trường Sơn, sau đó đi theo tuyến ĐT.623 để vòng qua vị trí nổ mìn.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, đơn vị thi công, đơn vị thực hiện nổ mìn tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác nổ mìn. Ngay sau khi kết thúc thời gian nổ mìn cần tổ chức xử lý, hốt dọn đất đá bảo đảm theo đúng thời gian xử lý thông xe.

Trường hợp xác định không thể xử lý bảo đảm thời gian thông xe sau nổ mìn, cần báo cáo ngay đến Sở Xây dựng để Sở kịp thời thông tin đến người dân, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân lựa chọn phương án di chuyển phù hợp; đồng thời, chịu hoàn toàn trách nhiệm liên quan đến công tác nổ mìn, xử lý thông xe sau nổ mìn.

Quốc lộ 24 là tuyến đường kết nối giữa phía Đông và phía Tây tỉnh Quảng Ngãi. Do ảnh hưởng của mùa mưa bão năm 2025, trên tuyến xảy ra nhiều vị trí sạt lở nghiêm trọng.

Đến nay, các vị trí sạt lở đã được xử lý, chỉ còn 2 điểm sạt lở lớn tại Km112+100 đến Km112+200 và Km76+800 đến Km77+154 đang được các đơn vị quản lý tiến hành sửa chữa, khắc phục để giao thông thông suốt./.

Hà Nội phân luồng giao thông tại các vị trí bị ngập úng trên địa bàn 4 xã Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện phương án phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí bị ngập úng thuộc địa bàn 4 xã Kiều Phú, Quốc Oai, Phú Cát và Dương Hòa.