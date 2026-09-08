Hủy nổ an toàn quả bom nặng khoảng 200kg được phát hiện dưới lòng sông Đà

Ngày 8/9, tại thao trường diễn tập của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ (phường Tân Hòa), các đơn vị chức năng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức di chuyển và hủy nổ an toàn quả bom được người dân phát hiện dưới lòng sông Đà, thuộc địa bàn xã Thịnh Minh (Phú Thọ).

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, ngày 31/8, khi mực nước sông Đà xuống thấp, người dân phát hiện một quả bom nằm dưới lớp bùn đất tại khu vực lòng sông thuộc thôn Tân Thịnh, xã Thịnh Minh (Phú Thọ).

Quả bom còn nguyên dạng, nguyên ngòi nổ, nằm cách khu dân cư khoảng 300m. Ngay sau khi phát hiện, người dân đã thông báo cho lực lượng chức năng địa phương.

Qua đó, Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Minh chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với Công an xã tổ chức khoanh vùng, chăng dây, cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng canh gác, không để người dân, phương tiện tiếp cận khu vực có bom.

Lực lượng quân sự đưa bom xuống hố hủy nổ. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Đồng thời, địa phương báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ và các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình, xây dựng phương án xử lý, di chuyển và hủy nổ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định quả bom là loại bom hàng không công phá đa dụng GP 250LP, do không quân Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam. Quả bom dài khoảng 120cm, đường kính 27cm, trọng lượng khoảng 200kg, bên trong chứa lượng lớn thuốc nổ mạnh, có sức công phá trên diện rộng khi phát nổ.

Lực lượng chức năng đã di chuyển quả bom bằng đường thủy từ vị trí phát hiện trên sông Đà đến khu vực tập kết. Sau đó, quả bom được vận chuyển bằng ô tô quân sự chuyên dụng đến địa điểm hủy nổ theo phương án được phê duyệt.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, toàn bộ quá trình từ khoanh vùng, cảnh giới, di chuyển, vận chuyển đến hủy nổ được thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy trình kỹ thuật.

Quả bom đã được hủy nổ an toàn, không gây thiệt hại về người và phương tiện, góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân và các hoạt động trên địa bàn./.

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