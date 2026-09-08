Quảng Trị biến đoàn tàu di sản thành động lực góp phần phát triển du lịch

Sau khi đoàn tàu du lịch “Phong Nha-Cố đô Huế: Hành trình Di sản thế giới” chính thức vận hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả khai thác sản phẩm.

Động thái này cho thấy tỉnh không chỉ kỳ vọng có thêm một sản phẩm du lịch, mà hướng tới mở rộng liên kết vùng, nâng tầm giá trị di sản và tạo thêm động lực góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Trước mắt, tỉnh Quảng Trị tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng và kết nối tại các ga trên tuyến. Ngành xây dựng được giao tập trung nguồn lực hoàn thành gấp trong tháng 12/2026 hai công trình giao thông kết nối đường tỉnh 561 vào ga Thọ Lộc và từ đường tỉnh 564 vào ga Mỹ Trạch. Các cơ quan liên quan xử lý những vấn đề về điểm đấu nối, tải trọng và tổ chức giao thông tại khu vực nhà ga, tạo thuận lợi cho phương tiện du lịch tiếp cận, đón trả khách. Ngành đường sắt được đề nghị đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp ga Thọ Lộc và ga Mỹ Trạch, hoàn thành trong tháng 12/2026.

Cùng với đầu tư hạ tầng, tỉnh yêu cầu xây dựng các sản phẩm, dịch vụ đi kèm nhằm tăng sức hút đối với hành khách. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối phối hợp với ngành đường sắt, các hiệp hội du lịch và doanh nghiệp đa dạng hóa các gói sản phẩm, combo dịch vụ và chương trình kích cầu gắn với hành trình.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị được giao hoàn thiện các điểm check-in, khu bán hàng OCOP tại ga Thọ Lộc, ga Đồng Hới; tăng cường quảng bá tới các doanh nghiệp lữ hành, người dân và du khách trong nước, quốc tế. Hiệp hội Du lịch Quảng Trị vận động doanh nghiệp phối hợp với thành phố Huế xây dựng các gói dịch vụ, chương trình ưu đãi cho hành khách.

Đáng chú ý, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị không chỉ tập trung vận hành đoàn tàu mà phải hình thành hệ sinh thái dịch vụ xung quanh sản phẩm, từ giao thông, nhà ga, lữ hành đến lưu trú, ẩm thực, sản phẩm OCOP và quảng bá thương hiệu, hoạt động du lịch. Trong đó, ngành đường sắt tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh quảng bá và cập nhật các chương trình kích cầu trên nền tảng số.

Theo ông Trần Xuân Cương, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Netin (doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lữ hành và dịch vụ du lịch), việc Quảng Trị tiếp tục đầu tư đồng bộ cả hạ tầng và dịch vụ sau khi đoàn tàu đi vào hoạt động cho thấy sản phẩm đang được đặt trong một chuỗi liên kết rộng hơn, tạo cơ hội để doanh nghiệp du lịch, dịch vụ cùng tham gia và hưởng lợi.

Từ góc độ đó, đoàn tàu không chỉ là sản phẩm vận chuyển khách mà có thể trở thành “mạch nối” giữa các điểm đến, doanh nghiệp và cộng đồng. Khi hành trình được kết nối với hệ thống lữ hành, lưu trú, ẩm thực, sản phẩm địa phương và các điểm tham quan, giá trị mang lại sẽ không chỉ nằm ở số lượng hành khách mà còn ở khả năng kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và mở rộng thị trường khách hàng.

Cách tiếp cận này phù hợp với định hướng Quảng Trị đã kiên trì thực hiện trong những năm qua để từng bước đưa du lịch bứt phá, trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương. Giai đoạn 2020-2025, tỉnh Quảng Trị đón hơn 31,5 triệu lượt khách, trong đó hơn 1 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 34.500 tỷ đồng.

Riêng 7 tháng đầu năm nay, Quảng Trị đón khoảng 7,4 triệu lượt khách, tăng hơn 13% so với cùng kỳ, tổng thu từ du lịch khoảng 8.560 tỷ đồng.

Sau hợp nhất, không gian phát triển du lịch của Quảng Trị được mở rộng với Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng, gần 200 km bờ biển và hệ thống di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng như Thành cổ Quảng Trị, Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Địa đạo Vịnh Mốc, Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9, Sân bay Tà Cơn...

Sự đa dạng về tài nguyên tạo điều kiện để tỉnh phát triển các sản phẩm liên vùng, đa dạng hóa trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Trong không gian đó, việc kết nối du lịch bằng đường bộ, đường thủy, đường hàng không và đường sắt mở thêm khả năng tổ chức các hành trình liên vùng, thay vì khai thác riêng lẻ từng sản phẩm, từng điểm đến.

Tuyến đường sắt Cố đô Huế-Quảng Trị-Phong Nha-Kẻ Bàng và ngược lại vì vậy, không chỉ kết nối các điểm đến, mà còn tạo thêm một phương thức để đưa du khách tiếp cận chuỗi di sản văn hóa, lịch sử và thiên nhiên nổi bật của miền Trung.

Đoàn tàu “Phong Nha-Cố đô Huế: Hành trình Di sản thế giới” được khai trương ngày 28/8 tại ga Đồng Hới, với hành trình khoảng 190 km, kết nối các ga Huế-Đông Hà-Mỹ Trạch-Đồng Hới-Thọ Lộc và ngược lại. Đoàn tàu gồm 8 toa, trong đó có toa cộng đồng phục vụ trình diễn nghệ thuật, thưởng thức ẩm thực, giới thiệu sản phẩm OCOP và toa dịch vụ giải trí đa năng.

Với các nhiệm vụ được triển khai sau lễ khai trương, tỉnh Quảng Trị hướng tới khai thác hiệu quả tuyến tàu, không chỉ kết nối du khách với các điểm đến mà còn hình thành chuỗi dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và tạo thêm cơ hội sinh kế cho doanh nghiệp, người dân địa phương./.

Đoàn tàu 'Phong Nha-Cố đô Huế: Hành trình Di sản thế giới' Đoàn tàu 'Phong Nha-Cố đô Huế: Hành trình di sản thế giới” là sản phẩm du lịch đường sắt kết nối các điểm đến di sản, lịch sử, văn hóa, thiên nhiên nổi bật của miền Trung, được khai trương ngày 28/8.

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