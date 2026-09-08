Đẩy mạnh sưu tầm hiện vật, hoàn thiện nội dung trưng bày Bảo tàng Trường Sa

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Thanh Hà, vừa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ và phương án triển khai các dự án thành phần thuộc Đề án xây dựng Bảo tàng Trường Sa.

Tại cuộc họp, công tác sưu tầm tư liệu, hiện vật được xác định là nhiệm vụ nền tảng, cần được tập trung thực hiện ngay từ đầu để phục vụ xây dựng nội dung và không gian trưng bày.

Đề án xây dựng Bảo tàng Trường Sa được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1997/QĐ-UBND. Nội dung trưng bày được xây dựng theo các nhóm chủ đề lớn, tập trung giới thiệu đặc điểm tự nhiên, vị trí và tầm vóc chiến lược, lịch sử hình thành và phát triển, sức sống của Trường Sa; đồng thời làm rõ vai trò của Trường Sa trong phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội trên biển.

Không gian trưng bày dự kiến có phần kết với những hình ảnh tiêu biểu về Trường Sa và khu Công viên Bảo tàng Trường Sa gắn với không gian tưởng niệm các chiến sỹ Gạc Ma.

Thực hiện kế hoạch khảo sát, sưu tầm tư liệu, hiện vật, Bảo tàng tỉnh đã lập danh mục 1.154 tài liệu, hiện vật phục vụ nghiên cứu và xây dựng nội dung trưng bày. Trong số này, 426 danh mục đã được một số cơ quan, đơn vị hỗ trợ chuyển giao dưới dạng tư liệu, hình ảnh kỹ thuật số; còn 728 danh mục chưa được chuyển giao.

Theo đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kết quả khảo sát, sưu tầm bước đầu mới đáp ứng một phần yêu cầu của các chuyên đề dự kiến trưng bày. Vì vậy, Dự án 1 “Nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, hiện vật phục vụ trưng bày Bảo tàng Trường Sa” cần được triển khai bài bản hơn, xác định cụ thể nội dung, nhiệm vụ, danh mục và kinh phí.

Việc sưu tầm cũng cần gắn chặt với yêu cầu thiết kế trưng bày, qua đó bảo đảm lựa chọn đúng những tư liệu, hiện vật cần thiết, tránh đầu tư dàn trải hoặc thu thập những nội dung không phù hợp với các chuyên đề của bảo tàng.

Đối với Dự án 3 gồm “Nghiên cứu xây dựng nội dung trưng bày bảo tàng” và “Thiết kế thi công trưng bày bảo tàng," Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép thuê đơn vị tư vấn là Viện Bảo tồn di tích thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là đơn vị có đội ngũ chuyên gia chuyên môn, kinh nghiệm tham gia tư vấn và thực hiện nhiều dự án bảo tàng, đồng thời hiện đang tư vấn Đề án bảo tồn, phát huy giá trị Thành cổ Diên Khánh.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh hiện vật là yếu tố nền tảng để hình thành nội dung trưng bày Bảo tàng Trường Sa. Do đó, công tác sưu tầm cần được mở rộng, không chỉ dừng ở việc rà soát danh mục tại các cơ quan, đơn vị mà cần phát động rộng rãi việc hiến tặng, cung cấp và chuyển giao hiện vật, tư liệu liên quan đến Trường Sa.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch phát động sưu tầm, tiếp nhận và hiến tặng hiện vật với nội dung ngắn gọn, rõ đối tượng và phương thức thực hiện. Đồng thời, chuẩn bị thư ngỏ để Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, trong đó chú trọng thân nhân những người từng công tác, chiến đấu, gắn bó với Trường Sa.

Công tác tuyên truyền cũng được yêu cầu triển khai thường xuyên, liên tục. Các cơ quan báo chí của tỉnh sẽ tham gia tuyên truyền, xây dựng nội dung, chuyên mục giới thiệu chủ trương, thư ngỏ và vận động người dân, tổ chức, cá nhân cung cấp, hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Trường Sa. Việc phát động cần được thực hiện trên diện rộng, hướng đến các tổ chức, cá nhân ở nhiều địa phương và duy trì trong thời gian dài.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Dự án 1 và Dự án 3 được triển khai có sự phối hợp chặt chẽ, bảo đảm công tác sưu tầm đáp ứng đúng, đủ yêu cầu về tư liệu, hiện vật phục vụ nội dung trưng bày. Cùng với đó, các cơ chế, tổ chức tư vấn và thẩm định tiếp tục được hoàn thiện, nhằm bảo đảm tính khoa học, lịch sử, văn hóa và hiệu quả của Đề án xây dựng Bảo tàng Trường Sa./.

Bảo tàng Trường Sa: Tri ân các thế hệ đã bảo vệ, giữ gìn chủ quyền quốc gia Ngày 29/4, tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công Bảo tàng Trường Sa, đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với tổng mức đầu tư 299,7 tỷ đồng.

