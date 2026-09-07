Đài Truyền hình Việt Nam cải tiến nội dung số, phục vụ nhu cầu khán giả hiện đại

Đài Truyền hình Việt Nam đang hướng tới sự thay đổi mạnh mẽ về dịch vụ số nhằm đáp ứng thói quen tiếp nhận thông tin của khán giả hiện đại. Nền tảng nội dung số của Đài sẽ trở thành phương thức để người dùng trong nước và quốc tế tiếp cận thông tin chính thống, các giá trị văn hóa tư tưởng của Việt Nam.

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tại buổi ra mắt nền tảng VTVgo The Next ngày 7/9 tại Hà Nội.

Đây là bước chuyển đổi của VTVgo từ nền tảng truyền hình số sang hệ sinh thái dịch vụ số toàn diện, ứng dụng công nghệ để cá nhân hóa giao diện cho từng nhóm khán giả.

VTVgo The Next ứng dụng công nghệ Big Data và trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích thói quen sử dụng, từ đó phân loại dữ liệu và cá nhân hóa giao diện hiển thị ngay từ màn hình chính. Thiết kế ứng dụng được điều chỉnh theo hướng đơn giản, trực quan nhằm tối ưu thao tác cho người dùng.

Đại diện đơn vị xây dựng và phát triển Nền tảng VTVgo The Next trả lời câu hỏi từ báo chí. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trong lần cập nhật này, ứng dụng triển khai các giao diện màn hình chính riêng biệt cho từng nhóm khán giả. Với người dùng mới hoặc chưa đăng nhập, hệ thống hiển thị tổng quan các thể loại nội dung. Khán giả quan tâm đến thời sự, chính luận sẽ thấy các bản tin được đưa lên vị trí ưu tiên. Tương tự, người dùng yêu thích thể thao hoặc các chương trình giải trí như phim truyện, gameshow, ca nhạc sẽ tiếp cận ngay các nội dung thuộc lĩnh vực tương ứng. Đối với người cao tuổi hoặc nhóm khán giả theo dõi thông tin y tế, giao diện sẽ ưu tiên hiển thị các nội dung chăm sóc sức khỏe.

Đánh giá về vị thế mới của ứng dụng, ông Nguyễn Thanh Lâm cho biết VTVgo đã chính thức được công nhận là Nền tảng số quốc gia về truyền thông, truyền hình theo Quyết định số 1132 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau 10 năm phát triển, VTVgo không còn đơn thuần là công cụ xem lại các chương trình của VTV mà đã trở thành hạ tầng dùng chung cho các đài truyền hình địa phương cũng như các đơn vị sáng tạo nội dung hợp tác trên cả nước.

Về mặt trải nghiệm, lãnh đạo VTV định hướng nền tảng phát triển theo triết lý "công nghệ vô hình," nghĩa là hệ thống vận hành mượt mà, tự động thấu hiểu và gợi ý nội dung phù hợp mà không tạo cảm giác phức tạp hay rào cản thao tác cho người sử dụng.

Việc bổ sung các dịch vụ phụ trợ như tài chính, dịch vụ công hay thương mại điện tử được triển khai dựa trên hành lang pháp lý mới dành cho các cơ quan báo chí, giúp tháo gỡ điểm nghẽn thể chế và mở rộng dư địa phát triển cho nền tảng truyền hình quốc gia.

Tổng Giám đốc VTV cho hay dự kiến trong tháng 10 tới, VTVgo sẽ cập nhật thêm các tính năng tương tác và bình luận trực tiếp trên nội dung phát sóng nhằm tăng tính kết nối với người xem.

Sự thay đổi của VTVgo The Next cho thấy định hướng chuyển dịch của truyền hình quốc gia nhằm đáp ứng thói quen tiếp nhận thông tin đa dạng và thói quen sử dụng dịch vụ số của khán giả hiện đại./.

Chương trình mới trên sóng VTV hé lộ 'góc khuất' nghề bình luận thể thao Trong "Game Box," các bình luận viên mang đến hình ảnh hoàn toàn khác so với trên sóng truyền hình thể thao. Họ tham gia chuỗi thử thách đòi hỏi sự nhanh trí, hài hước và khả năng ứng biến.