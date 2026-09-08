Sin Suối Hồ: Khám phá "thiên đường trong mây"

Tại Lai Châu, bản Sin Suối Hồ là ngôi làng "suối có vàng" theo tiếng bản địa, vừa được thiên nhiên ưu ái về cảnh quan thiên nhiên vừa thơ mộng vừa hùng vĩ, vừa là kho tàng văn hóa Mông đặc sắc đậm đà bản sắc dân tộc.

Bản Sin Suối Hồ đến nay còn tự hào với danh hiệu Làng du lịch cộng đồng tiêu biểu ASEAN, trở thành hình mẫu lý tưởng cho hành trình định vị thương hiệu du lịch vùng cao bền vững.

Bức tranh thiên nhiên nơi miền sơn cước

Bản Sin Suối Hồ có khí hậu quanh năm trong lành, mát mẻ cùng hệ sinh thái rừng nguyên sinh đa dạng, nơi mở ra cơ hội khám phá thiên nhiên hùng vỹ trong khu vực như thác Trái Tim, thác Tình Yêu, thác Ma Quai Thàng, đỉnh Ky Quan San, đỉnh Sơn Bạc Mây hay đá Sổ Đỏ.

Tất cả được bao bọc bởi núi đồi trập trùng, những rừng địa lan ngát hương và các dải ruộng bậc thang óng vàng trải dài tít tắp mỗi mùa lúa chín. Những dòng thác nước đổ trắng xóa, những khe suối rì rào đêm ngày hòa cùng sắc thắm của bạt ngàn cây trái tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình.

Khi mùa Xuân đến, đặc biệt vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, hoa đào bung nở trên khắp sườn đồi, con đường, phủ một tấm áo hồng lên các ngôi nhà truyền thống của người Mông, vẽ nên thiên nhiên thơ mộng giữa núi rừng hùng vỹ, làm say đắm lòng người.

Không chỉ được vinh danh là Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất Việt Nam năm 2025, năm 2023 trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á - ATF, Sin Suối Hồ nhận giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN lần thứ 3 và năm 2024 Sin Suối Hồ được đề cử tham gia bình chọn là “làng du lịch tốt nhất thế giới." (Ảnh: Vietnam+)

Nơi gìn giữ giá trị văn hóa giữa đại ngàn Tây Bắc

Tại bản Sin Suối Hồ, những ngôi nhà trình tường cổ kính, tạo nên phong cảnh trầm mặc hữu tình đến nay vẫn được gìn giữ. Theo đó, vẻ độc đáo của những ngôi nhà gỗ truyền thống của đồng bào Mông tạo nên chiều sâu văn hóa bản địa đặc sắc.

Điểm nhấn kiến trúc chính là những hàng rào đá được xếp bằng tay khéo léo bao quanh nhà. Cấu trúc đá mộc mạc này không chỉ tạo nên sự kiên cố mà còn giúp điều hòa không khí, mang lại sự mát mẻ vào mùa hè và giữ hơi ấm trong mùa đông giá rét.

Đời sống văn hóa tinh thần của người dân nơi đây cũng vô cùng phong phú với nhiều lễ hội và hoạt động cộng đồng đặc sắc. Trong đó phải kể tới những lễ hội truyền thống mang đậm nét đặc trưng như Lễ hội Gầu Tào - ngày hội lớn nhất trong năm của người Mông, được tổ chức vào những ngày đầu tháng Giêng hàng năm. Ngoài ra, còn các lễ hội thường niên như Lễ hội mừng lúa mới, Lễ hội rau cải Mèo. Khi lễ hội diễn ra, các trò chơi dân gian như ném pao, đẩy gậy, kéo co, tù lu... thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo sự kết nối cộng đồng mạnh mẽ.

Phụ nữ Mông ở bản Sin Suối Hồ đến nay vẫn mặc và dệt các trang phục truyền thống từ vải lanh, tỉ mỉ gìn giữ kỹ thuật vẽ sáp ong trên vải được trao truyền qua nhiều thế hệ. Các nghề thủ công truyền thống như thêu thổ cẩm, nấu rượu, đan lát, rèn cũng được bảo tồn và phát huy qua nhiều thế hệ.

Bản Sin Suối Hồ có rất nhiều món ăn ngon phong phú như lợn bản đủ món, nộm rau dớn rừng, lẩu cá tầm, sâu măng chiên giòn, nộm hoa chuối, xôi nếp nương, thắng cố, thịt hun khói, rau cải mèo... mang đậm nét đẹp ẩm thực của đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc. Ngoài ra, các món đặc sản như món Tau Ke (gà hầm trong quả bí), ngan xào mầm thảo quả, rau tiêu rừng… của bản cũng làm phong phú thêm cho ẩm thực Sin Suối Hồ.

Đặc sắc nhất có lẽ là loại nước uống đặc trưng do chính bàn tay người dân kết hợp từ thảo quả hòa quyện với mật ong rừng. Thức quà của núi rừng ấy được đong đầy trong những ống tre và cốc tre mộc mạc, tạo vị ngọt ngào và tinh khiết mát lành khi thưởng thức.

Chợ phiên Sin Suối Hồ, nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông ở xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Rộn ràng chợ phiên Sin Suối Hồ

Vào sáng thứ Bảy hàng tuần, chợ phiên Sin Suối Hồ tại bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ lại rộn ràng tụ họp. Hình thành và phát triển hơn 10 năm qua, từ việc chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân trong bản, chợ phiên Sin Suối Hồ dần trở thành điểm đến quen thuộc của du khách gần xa.

Chợ phiên Sin Suối Hồ thường bán hàng nông sản do gia đình làm ra, các mặt hàng thường tươi ngon và mang đậm bản sắc địa phương, phản ánh đời sống văn hóa lâu đời của đồng bào nơi đây. Ngày nay, khi bản ngày càng thu hút du khách thập phương tới tham quan, khám phá, chợ phiên đã tạo thêm thu nhập cho người dân địa phương. Chợ phiên vì thế trở thành không gian giao thoa giữa văn hóa và du lịch, giữa truyền thống và hiện đại.

Giữa núi rừng trùng điệp, trong tiếng nói cười rộn ràng, tiếng trao đổi hàng hóa, hòa quyện cùng hương vị vùng cao đặc trưng và sắc màu rực rỡ của trang phục truyền thống, mỗi bước chân như chậm lại để cảm nhận rõ hơn nhịp sống mộc mạc, chân thật mà đậm đà bản sắc. Từ những phiên chợ mộc mạc này, nét đẹp vùng cao tiếp tục được lan tỏa, bền bỉ theo thời gian./.

Hoa đào bung nở ở bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ Những ngày giáp Tết Nguyên đán, hoa đào bung nở trên khắp sườn đồi, con đường, trong các ngôi nhà truyền thống của người Mông tại bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ như mời gọi du khách tới tham quan.

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