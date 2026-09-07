Truyền hình Pháp giới thiệu những “bí mật” của Đồng bằng sông Cửu Long

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, kênh truyền hình Franceinfo ngày 7/9 dành một phóng sự giới thiệu vẻ đẹp và sức hấp dẫn của Đồng bằng sông Cửu Long, nổi bật với cảnh quan sông nước, những vườn cây trái trù phú, sản vật phong phú và cuộc sống bình dị của người dân địa phương.

Với tựa đề “Việt Nam: Những bí mật của Đồng bằng sông Cửu Long,” kênh Franceinfo mô tả vùng đất ở cuối hành trình khoảng 5.000km của dòng Mekong như một “mê cung” của sông nước và những cù lao nhỏ.

Kênh truyền hình Pháp đặc biệt ấn tượng với màu xanh của vùng đồng bằng, nơi nước hiện diện khắp nơi, xen giữa những con đường nhỏ, vườn cây và những hàng dừa.

Sự phong phú của cây trái cũng là một trong những nét hấp dẫn được Franceinfo nhấn mạnh. Đu đủ, chuối, mít, ca cao và dừa tạo nên cảnh quan tươi xanh của một trong những vùng cây trái quan trọng của Việt Nam.

Không chỉ có những sản vật quen thuộc, vùng đất này còn có ca cao, loại nguyên liệu làm nên chocolate Việt Nam được đánh giá đang ngày càng tạo dựng danh tiếng trên thế giới.

Theo Franceinfo, một trong những cách thú vị để cảm nhận vẻ đẹp và nhịp sống của Đồng bằng sông Cửu Long là khám phá bằng xe đạp. Những con đường nhỏ len giữa kênh rạch, vườn cây và làng quê giúp du khách có thể đi chậm, quan sát cuộc sống xung quanh và dễ dàng dừng lại trò chuyện với người dân.

Một khung hình trong phóng sự “Việt Nam: Những bí mật của Đồng bằng sông Cửu Long” của Franceinfo. (Ảnh: TTXVN phát)

Chính từ đặc điểm đó, Michel Scour, một người Pháp quê Strasbourg và là người sáng lập khu nghỉ dưỡng The Island Lodge bên bờ sông Mekong, đã xây dựng những cung đường xe đạp để đưa du khách đi sâu hơn vào vùng nông thôn.

Theo ông, xe đạp không chỉ phù hợp với những con đường nhỏ nơi đây mà còn giúp du khách đi chậm lại, có thời gian quan sát, dừng chân và đến gần hơn với cuộc sống của người dân địa phương.

Điều ông Michel coi trọng không chỉ là cảnh đẹp trên đường đi mà còn là những cuộc gặp gỡ. Với ông, đi xe đạp đủ chậm để người ta có thời gian nhìn ngắm, dừng chân và khám phá những điều bất ngờ. Nhiều điểm dừng và trải nghiệm trong các chuyến đi của ông bắt nguồn từ những cuộc gặp tình cờ với người dân địa phương.

Qua những chuyến đi như vậy, du khách có thể trực tiếp gặp những hộ sản xuất nhỏ, tìm hiểu cách người dân làm ra các sản vật của vùng, từ dừa đến ca cao.

Một bữa ăn với canh chua, tôm với dừa và gà kho sả ớt tại nhà người dân cũng trở thành dịp để du khách khám phá ẩm thực và đến gần hơn với đời sống của vùng sông nước.

Franceinfo cũng dành sự chú ý cho mối gắn bó giữa xe đạp và đời sống người Việt Nam. Theo phóng sự, cách đây khoảng 20-25 năm, xe đạp vẫn là phương tiện đi lại rất phổ biến. Ngày nay, dù các phương tiện giao thông đã thay đổi nhiều, chiếc xe đạp vẫn có chỗ đứng riêng trên những con đường nhỏ ở vùng nông thôn và trở thành một cách để du khách khám phá miền Tây Nam Bộ theo nhịp đi chậm rãi hơn.

Qua phóng sự của Franceinfo, sức hấp dẫn của Đồng bằng sông Cửu Long không chỉ đến từ cảnh quan sông nước hay sự trù phú của cây trái, mà còn từ những trải nghiệm gần gũi với đời sống địa phương.

Những con đường nhỏ giữa vườn cây, những sản vật của vùng, một bữa ăn tại nhà dân hay những cuộc gặp gỡ tình cờ đã góp phần tạo nên hình ảnh một miền Tây Nam Bộ xanh tươi, thân thiện và giàu sức sống./.

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