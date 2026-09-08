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Du lịch Quảng Ninh thu hơn 51.000 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm

Trong 8 tháng của năm 2026, du lịch thành phố Quảng Ninh đã đón gần 17,1 triệu lượt khách; đạt tổng thu trên 51.000 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2025.

Du khách trải nghiệm với thuyền 3 vách trên vịnh Hạ Long. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)
Du khách trải nghiệm với thuyền 3 vách trên vịnh Hạ Long. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

8 tháng năm 2026, thành phố Quảng Ninh đã đón gần 17,1 triệu lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách lưu trú đạt gần 6,6 triệu lượt, tăng 10%; tổng thu du lịch đạt trên 51.000 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến Quảng Ninh trong không gian phát triển mới.

Cụ thể, riêng 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (29/8-2/9), Quảng Ninh đón khoảng 568.000 lượt khách, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2025. Khách lưu trú ước đạt 227.500 lượt, tăng 70%; tổng thu du lịch ước đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ.

Kết quả này cho thấy vai trò của du lịch trong khu vực dịch vụ và tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh. Đặc biệt, tốc độ tăng tổng thu cao hơn tốc độ tăng lượng khách phản ánh xu hướng tích cực trong nâng cao giá trị từ hoạt động du lịch.

Sức hút của điểm đến được gia tăng trong dịp Quốc khánh với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch. Chương trình nghệ thuật “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” tối 28/8 thu hút hơn 100.000 người dân và du khách.

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Sự kiện quy tụ 72 tàu du lịch hiện đại di chuyển theo đội hình khép kín kết hợp âm thanh, ánh sáng và pháo hoa nghệ thuật rực rỡ, tạo nên không gian trải nghiệm đêm độc đáo. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Cùng với đó, hội chợ OCOP, không gian ẩm thực, các hoạt động tại Phố đi bộ hay chương trình trình diễn ánh sáng trên Di sản vịnh Hạ Long với sự tham gia của 72 tàu du lịch đã tạo thêm những sản phẩm, trải nghiệm mới, góp phần làm phong phú hoạt động, tạo thêm trải nghiệm cho du khách.

Nhiều hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí được tổ chức cũng đã góp phần mở rộng lựa chọn cho du khách, tạo thêm sức hút thay vì chỉ dựa vào các sản phẩm tham quan truyền thống.

Đáng chú ý, Quảng Ninh đang từng bước chuyển hướng phát triển du lịch theo chiều sâu, mở rộng không gian và đa dạng hóa trải nghiệm. Bên cạnh các trung tâm du lịch truyền thống như Hạ Long, Yên Tử, địa phương đang thúc đẩy khai thác dư địa tại Vân Đồn, Cô Tô, Bình Liêu, Tiên Yên, Móng Cái và các khu vực miền núi, biên giới.

Cùng với phát triển sản phẩm du lịch, công tác xúc tiến, quảng bá và hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh. Quảng Ninh triển khai các bản ghi nhớ hợp tác về văn hóa, thể thao và du lịch với Quảng Tây, Phúc Kiến (Trung Quốc).

Trong 8 tháng, địa phương cũng đón thêm các dòng khách quốc tế bằng đường biển. Đáng chú ý, tàu Adora Magic City của Trung Quốc lần đầu đến Quảng Ninh, đã đưa hơn 5.000 khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Nhằm duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm, Quảng Ninh đã xây dựng Kế hoạch kích cầu du lịch Thu-Đông; hoàn thiện hồ sơ Khu du lịch quốc gia Vân Đồn-Cô Tô; tiếp thu, hoàn thiện Đề án “Phát triển kinh tế di sản, sản phẩm du lịch đêm và công nghiệp văn hóa thành phố Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.”

Việc kéo dài mùa du lịch được xem là một trong những giải pháp quan trọng để phân bổ dòng khách đều hơn trong năm và khai thác tốt hơn hệ thống dịch vụ, cơ sở lưu trú./.

(Vietnam+)
#Du lịch Quảng Ninh #Khách du lịch #Hội chợ #Không gian ẩm thực #NQ 26 TP. Quảng Ninh
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NGHỊ QUYẾT 26 VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

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