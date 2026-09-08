Nọc Nạng - dấu tích cuộc đấu tranh của người nông dân Nam Bộ

Không chỉ lưu giữ câu chuyện về những người nông dân đứng lên bảo vệ đất đai và thành quả lao động, Di tích Lịch sử-Văn hóa cấp Quốc gia Nọc Nạng còn giúp du khách tìm hiểu thêm về quá trình khẩn hoang, lập nghiệp và đời sống của người dân Nam Bộ trong những năm đầu thế kỷ XX.

Nọc Nạng bắt nguồn từ quá trình người dân đến khai phá vùng đất còn nhiều sình lầy, lau sậy. Trong quá trình dựng nhà, làm ruộng, người dân sử dụng những cây nọc và nạng để thích nghi với điều kiện địa hình, từ đó hình thành tên gọi Nọc Nạng.

Những người đến khai phá vùng đất này phải đối mặt với nhiều khó khăn của một vùng đất mới. Từ những khu vực hoang hóa, họ từng bước cải tạo đất, dựng nhà, làm ruộng và tạo dựng cuộc sống. Quá trình khẩn hoang ấy cũng đặt ra những vấn đề về đất đai và quyền lợi của người dân, trong bối cảnh xã hội Nam Bộ dưới chế độ thực dân, phong kiến.

Năm 1928, những mâu thuẫn liên quan đến đất đai và việc thu giữ lúa đã dẫn đến cuộc đối đầu trên cánh đồng Nọc Nạng giữa gia đình Mười Chức và lực lượng thực thi của chính quyền thuộc địa.

Ngày 16/2/1928, cuộc đụng độ diễn ra quyết liệt. Những người nông dân chủ yếu sử dụng các công cụ lao động như dao, mác, giáo, gậy và những nông cụ quen thuộc làm vũ khí để chống lại lực lượng được trang bị súng. Trong cuộc đối đầu, nhiều người trong gia đình Mười Chức thiệt mạng; phía lực lượng Pháp có cò Tournier bị đâm chết.

Sự kiện Nọc Nạng nhanh chóng gây tiếng vang tại Nam Bộ. Đằng sau cuộc đối đầu là câu chuyện về đất đai, sức lao động và cuộc sống của những người nông dân đã bỏ công khai phá, canh tác trên vùng đất mới. Vì vậy, sự kiện này về sau được nhắc đến như một dấu mốc gắn với lịch sử khẩn hoang và đấu tranh của người nông dân Nam Bộ.

Giá trị của câu chuyện Nọc Nạng không chỉ nằm ở bản thân cuộc đụng độ năm 1928 mà còn ở bối cảnh lịch sử rộng hơn. Đó là một giai đoạn vùng đất Nam Bộ đang tiếp tục được khai phá, diện tích canh tác ngày càng mở rộng, trong khi những vấn đề về sở hữu và sử dụng đất trở thành nguồn gốc của nhiều mâu thuẫn trong xã hội.

Vũ khí của anh em Mười Chức chống lại thực dân, phong kiến cướp đất là những nông cụ sử dụng hàng ngày để khẩn hoang, làm ruộng. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Ngày nay, tại nơi diễn ra sự kiện năm xưa, Khu Di tích Nọc Nạng được xây dựng với nhiều hạng mục phục vụ việc bảo tồn và giới thiệu lịch sử. Trong khuôn viên có khu mộ của gia đình Mười Chức, nhà trưng bày và cụm tượng tái hiện cuộc đối đầu trên cánh đồng Nọc Nạng. Các hiện vật, hình ảnh và không gian trưng bày giúp người tham quan hình dung rõ hơn về cuộc sống của người dân địa phương và sự kiện diễn ra gần một thế kỷ trước.

Một trong những điểm đáng chú ý tại khu trưng bày là những nông cụ từng gắn với đời sống sản xuất của người dân Nam Bộ. Khi đặt trong bối cảnh sự kiện năm 1928, những công cụ lao động ấy cho thấy sự chênh lệch lớn về vũ khí giữa những người nông dân và lực lượng thực thi của chính quyền thuộc địa.

Khu mộ gia đình Mười Chức cũng là một phần quan trọng của di tích. Đây là nơi tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong cuộc đối đầu năm 1928, đồng thời là không gian để du khách tìm hiểu thêm về những con người gắn với câu chuyện Nọc Nạng.

Khu mộ của gia đình ông Mười Chức trong khuôn viên Di tích Lịch sử-Văn hóa cấp Quốc gia Nọc Nạng. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Năm 1991, địa điểm diễn ra sự kiện Nọc Nạng được xếp hạng Di tích Lịch sử-Văn hóa cấp Quốc gia. Đây là cơ sở quan trọng để bảo tồn và phát huy giá trị của địa điểm gắn với một sự kiện tiêu biểu trong lịch sử xã hội Nam Bộ đầu thế kỷ XX.

Đến năm 2008, khu di tích được trùng tu, mở rộng và tổ chức khánh thành vào ngày 16/2, đúng dịp kỷ niệm 80 năm sự kiện Nọc Nạng. Việc đầu tư xây dựng khu di tích tạo điều kiện để câu chuyện lịch sử được giới thiệu một cách trực quan hơn tới người dân và du khách.

Không chỉ được lưu giữ trong không gian di tích, câu chuyện Nọc Nạng còn có sức sống trong văn học nghệ thuật. Sự kiện trở thành chất liệu cho các tác phẩm sân khấu và điện ảnh, trong đó có vở cải lương “Máu thắm đồng Nọc Nạng” của Phạm Ngọc Truyền và bộ phim “Đồng Nọc Nạng.” Câu chuyện cũng được tái hiện trong bộ phim truyền hình “Đất phương Nam,” đưa sự kiện lịch sử này đến với đông đảo công chúng qua ngôn ngữ điện ảnh.

Việc một sự kiện diễn ra gần 100 năm trước được tái hiện trên sân khấu và màn ảnh cho thấy sức sống của câu chuyện Nọc Nạng trong ký ức văn hóa Nam Bộ. Những nhân vật, vùng đất và cuộc đấu tranh năm xưa trở thành chất liệu để các thế hệ nghệ sỹ kể lại lịch sử bằng những hình thức gần gũi với công chúng.

Tuy nhiên, giá trị quan trọng nhất của Nọc Nạng vẫn nằm ở chính không gian lịch sử nơi sự kiện diễn ra. Đến đây, du khách có thể tìm hiểu về một giai đoạn lịch sử của vùng đất Nam Bộ qua các hiện vật, hình ảnh và công trình tưởng niệm, đồng thời hình dung phần nào cuộc sống của những người đi khai phá vùng đất mới./.

Cà Mau khởi công Công viên Ba Hạt Lúa tôn vinh văn hóa lúa nước Lần đầu tiên, nông dân Cà Mau có không gian mang tính biểu tượng để tôn vinh cây lúa, nghề trồng lúa và giá trị nền sản xuất nông nghiệp đã và đang đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh.

​