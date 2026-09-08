Nghị quyết số 23-NQ/TW: Hành trình thắp sáng văn hóa Việt Nam tại Hong Kong

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã một lần nữa khẳng định: kiều bào là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là nguồn lực chiến lược quan trọng và là cầu nối văn hóa giữa Việt Nam với thế giới.

Tại Hong Kong (Trung Quốc), tinh thần ấy đang được lan tỏa sinh động qua từng điệu múa, lời ca của chị Đỗ Tú Quỳnh - người phụ trách nhóm múa cộng đồng “Ruby’s Dance Crew," nơi được xem là “mái nhà chung” bảo tồn và gieo mầm bản sắc Việt cho thế hệ trẻ em kiều bào.

Cơ duyên đưa chị Đỗ Tú Quỳnh đến với lớp dạy múa, hát truyền thống xuất phát từ chính nỗi nhớ quê hương. Đặt chân đến Hong Kong đến năm thứ tư, khi tham gia công tác tình nguyện tại Hội Phụ nữ và phụ trách một chương trình Trung Thu dành cho người mới định cư, ký ức tuổi trẻ phụ trách múa hát cho thiếu nhi tại đoàn phường ở Việt Nam trong chị lại ùa về.

Sống giữa không gian văn hóa bản địa náo nhiệt, chị nhận ra một thực tế trăn trở: Thế hệ trẻ em người Việt sinh ra và lớn lên tại Hong Kong đang dần mất đi sự kết nối với ngôn ngữ và văn hóa dân tộc. Mong muốn giữ gốc cho con em mình và tạo dựng một môi trường để các em không quên cội nguồn, chị Quỳnh đã bắt tay vào việc dạy múa, hát.

Từ những học sinh đầu tiên là con em bạn bè người Hong Kong xung quanh, lớp học dần lan tỏa và chào đón các phụ huynh người Việt. Với chị, đó là khoảnh khắc tràn đầy hạnh phúc và xúc động, khi lớp học nhỏ chính thức trở thành một “mái nhà chung” kết nối những tâm hồn Việt.

Việc dạy múa, hát truyền thống cho những trẻ em lớn lên ở nước ngoài chưa bao giờ là điều dễ dàng. Khó khăn lớn nhất nằm ở sự khác biệt về môi trường sống, tư duy và phát âm bị ảnh hưởng bởi ngôn ngữ sở tại, khiến các em mất nhiều thời gian hơn để cảm nhận nhịp điệu hay phát âm chuẩn tiếng Việt.

Tuy nhiên, thuận lợi lớn nhất lại chính là sự hào hứng, nhạy bén của các em khi được tiếp xúc với những đạo cụ truyền thống như nón lá, nón quai thao, quạt xòe, áo dài, cùng với sự đồng hành nhiệt tình từ phía gia đình.

Các phụ huynh không chỉ hăng hái hỗ trợ chuẩn bị đạo cụ, mà còn không ngại ngần đặt mua từng bộ trang phục biểu diễn từ Việt Nam sang cho các con.

Chị Quỳnh xúc động nhớ lại khoảnh khắc nhìn các em nhỏ tự tin trên sân khấu, phía dưới khán đài là các người mẹ đồng thanh đọc bài thơ “Nam quốc sơn hà” cùng các con - một khoảnh khắc kết tinh từ sự nỗ lực không mệt mỏi của cả cô, trò và các phụ huynh.

Trưởng nhóm múa Đỗ Tú Quỳnh trả lời phỏng vấn của TTXVN. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Để giúp các em không chỉ học “thuộc lòng” động tác hay lời ca mà thực sự cảm nhận được cái “hồn” của văn hóa dân tộc, chị Đỗ Tú Quỳnh lựa chọn phương pháp truyền cảm hứng bằng câu chuyện.

Trước mỗi bài múa, bài hát, chị đều tỉ mỉ kể cho các em nghe về ý nghĩa đằng sau từng hình ảnh: Tại sao người Việt lại trân trọng lá cờ đỏ sao vàng, hình ảnh cánh cò, bông lúa, hay nét dịu dàng của tà áo dài. Như trường hợp của bạn nhỏ Quách Gia Nhi - một thành viên mang hai dòng máu Việt-Hong Kong trong nhóm, niềm tự hào dân tộc trong em được thắp sáng chính nhờ những câu chuyện về lịch sử, văn hóa Việt Nam mà mẹ kể lại trước mỗi buổi diễn. Khi được thấu hiểu nguồn cội, ánh mắt và từng cử chỉ biểu diễn của các em tự nhiên trở nên mềm mại, tinh tế và đong đầy cảm xúc.

Nhờ tình yêu và sự rèn luyện kiên trì, đội múa của chị Đỗ Tú Quỳnh đã liên tục đồng hành cùng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong tham gia nhiều sự kiện đối ngoại văn hóa lớn.

Tiêu biểu như tại chương trình Giao lưu Văn hóa các Dân tộc châu Á diễn ra ở Trung tâm Văn hóa Hong Kong đã thu hút hơn 30.000 lượt người tham dự, các tiết mục múa dân gian kết hợp như “Nối vòng tay lớn,” “Hồn thiêng Đất Việt,” “Hương sen đất Việt,” “Việt Nam Quê hương tôi” hay “Em đi xem hội Trăng rằm” đã nhận được những tràng pháo tay ủng hộ nhiệt liệt từ đông đảo khán giả địa phương và bạn bè quốc tế.

Khán giả Hong Kong và quốc tế rất ấn tượng với sự mềm mại, tinh tế của múa dân gian Việt Nam cũng như vẻ đẹp thướt tha của trang phục áo dài truyền thống. Qua nét hồn nhiên nhưng tràn đầy nhiệt huyết của các nghệ sỹ nhí kiều bào, công chúng cảm nhận được một Việt Nam vừa tươi trẻ, tràn đầy sức sống, vừa giàu nét đẹp truyền thống.

Chị Đỗ Tú Quỳnh chia sẻ mỗi lần đứng trên sân khấu quốc tế, chị và các em nhỏ đều cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào khi được đóng góp một phần sức nhỏ bé nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè châu Á và thế giới.

Hành trình lặng lẽ nhưng bền bỉ của chị Đỗ Tú Quỳnh và các học trò chính là minh chứng sinh động cho vai trò cầu nối văn hóa của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - những người đang hằng ngày gìn giữ, lan tỏa bản sắc dân tộc và góp phần thắp sáng vẻ đẹp văn hóa Việt Nam ra thế giới./.

Nghị quyết số 23-NQ/TW: Khơi thông nguồn lực, phát huy vai trò kiều bào Nghị quyết 23 được kỳ vọng vừa giúp phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và các nguồn lực của kiều bào cho đất nước, vừa tạo điều kiện để cộng đồng người Việt ở nước ngoài phát triển và hội nhập.