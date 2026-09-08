Du lịch Việt Nam: Sức hút đặc biệt nào khiến du khách quốc tế trở lại?

Có những điểm đến đủ sức khiến du khách muốn đến một lần, nhưng để họ quay lại luôn cần những trải nghiệm mới mẻ đủ hấp dẫn. Việt Nam đang cho thấy lợi thế ở chính khoảng cách giữa hai lần ghé thăm: cùng một đất nước nhưng mỗi hành trình có thể mở ra một cảnh quan, một nền văn hóa, món ăn ngon hay trải nghiệm hoàn toàn khác.

Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa công bố dữ liệu đặt phòng 6 tháng đầu năm, cho thấy Việt Nam tiếp tục nằm trong top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất. Đáng chú ý, Đà Nẵng tăng hai bậc so với năm trước, vươn lên vị trí thứ sáu trong nhóm các thành phố châu Á được du khách lựa chọn trở lại nhiều nhất.

Mỗi lần đến mở ra một hành trình khác

Khách quay lại là một chỉ dấu đáng chú ý bởi quyết định ấy thường không còn đơn thuần là một lựa chọn “thử cho biết.” Khi điểm đến đã quen thuộc, điều thuyết phục du khách đặt lại chuyến đi phải đến từ những giá trị họ chưa khám phá hết hoặc muốn trải nghiệm theo một cách khác.

Ở Việt Nam, lợi thế này đến từ sự đa dạng về không gian du lịch. Một chuyến đi có thể bắt đầu từ nhịp sống đô thị của Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, chuyển sang nghỉ dưỡng biển ở Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, rồi mở rộng lên những vùng núi giàu bản sắc như Sa Pa. Mỗi vùng tạo ra một lý do riêng để trở lại, trong khi khoảng cách địa lý giữa nhiều điểm đến cho phép kết hợp chuỗi trải nghiệm trong cùng một hành trình.

Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam, ông Vũ Ngọc Lâm cho rằng: “Việt Nam tiếp tục nằm trong top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất phản ánh rõ nét sự phong phú và hấp dẫn trong các sản phẩm du lịch của Việt Nam. Từ nhịp sống sôi động của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến những bãi biển đẹp như tranh vẽ tại Đà Nẵng hay cảnh quan núi rừng hùng vĩ của Sa Pa, mỗi điểm đến đều cho du khách lý do mới để trở lại Việt Nam. Đặc biệt, việc Đà Nẵng vươn lên vị trí top 6 thành phố châu Á thu hút du khách trở lại là một tín hiệu đáng khích lệ, cho thấy sức hấp dẫn lâu dài của điểm đến này.”

Phố cổ Hội An, biểu tượng cho sức hấp dẫn đặc biệt của một di sản Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Danh sách của Agoda cũng cho thấy sức hút quay trở lại đang phân bổ khá rộng tại Việt Nam. Năm điểm đến có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất trong sáu tháng đầu năm lần lượt là Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Hà Nội và đảo Phú Quốc. Trong đó, Hà Nội tăng hai bậc, Thành phố Hồ Chí Minh tăng một bậc và Sa Pa tăng ba bậc so với năm trước.

Những thay đổi này đáng chú ý bởi chúng cho thấy sức hút của điểm đến không phải một giá trị bất biến. Cùng với cảnh quan và tài nguyên sẵn có, những sản phẩm mới đang tạo thêm các lớp trải nghiệm cho du khách. Tại Sa Pa chẳng hạn, Sun World Fansipan Legend được Agoda ghi nhận là hoạt động trải nghiệm được đặt nhiều nhất tại Việt Nam trong sáu tháng đầu năm 2026.

Đà Nẵng: Sức hút đặc biệt

Đà Nẵng là trường hợp tiêu biểu cho cách một điểm đến có thể mở rộng sức hút vượt khỏi sản phẩm du lịch đơn lẻ. Thành phố biển miền Trung có lợi thế từ bãi biển, nhưng hành trình của du khách không nhất thiết dừng ở đó. Vị trí thuận lợi giúp Đà Nẵng kết nối với Phố cổ Hội An, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, trong khi các khu nghỉ dưỡng và tổ hợp vui chơi giải trí tiếp tục bổ sung những lựa chọn mới.

Những cảnh quan núi và hệ thống vui chơi giải trí là các sản phẩm góp phần tạo nên diện mạo khác cho hành trình đến Đà Nẵng. Du khách có thể trở lại thành phố không phải để lặp lại trải nghiệm của chuyến đi trước, mà để kết hợp biển, núi, di sản và nghỉ dưỡng theo một cách mới mẻ hơn.

Việc Đà Nẵng tăng hai bậc, đứng thứ sáu trong bảng xếp hạng các thành phố châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất, vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài một thứ hạng. Thành phố biển đáng sống này đang cho thấy cách mỗi điểm đến có thể duy trì sức hấp dẫn khi biết kéo dài hành trình của du khách từ một trải nghiệm cốt lõi sang nhiều trải nghiệm bổ trợ.

Cầu Vàng, một trong những "biểu tượng" của du lịch Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN)

Trên bình diện châu Á, Tokyo năm nay vươn lên dẫn đầu, vượt qua Bangkok. Bali lần đầu tiên đứng thứ ba, tiếp theo là Seoul và Osaka. Đà Nẵng đứng thứ sáu, sau đó là Kuala Lumpur, Fukuoka, Đài Bắc (Trung Quốc) và Johor Bahru.

Trong cuộc cạnh tranh giữa những điểm đến ngày càng dễ tiếp cận, việc khiến du khách quay lại có thể quan trọng không kém việc thu hút một du khách mới. Một lần ghé thăm có thể vì tò mò, nhưng lần thứ hai họ thường đòi hỏi điểm đến phải chứng minh rằng vẫn còn điều đáng để khám phá.

Với Việt Nam, lợi thế nằm ở chính khả năng mở rộng câu chuyện ấy. Từ biển đến núi, từ đô thị đến di sản, từ nghỉ dưỡng đến trải nghiệm văn hóa, mỗi vùng đất có thể trở thành một cánh cửa khác để du khách bước vào Việt Nam.

Bài toán vì thế không dừng ở việc đưa thêm khách đến, mà là tạo ra đủ lớp trải nghiệm có chất lượng để họ muốn trở lại. Để mỗi lần tái ngộ đều có thể bắt đầu một hành trình mới, sức hấp dẫn của điểm đến sẽ không chỉ nằm ở những gì du khách đã thấy, mà còn ở những điều họ vẫn chưa khám phá hết./.

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