An Giang: Hướng đến hệ sinh thái số phục vụ người dân, doanh nghiệp

Chiều 16/6, Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) tổ chức ra mắt Hệ sinh thái chuyển đổi số và Cổng thương mại điện tử phường Long Xuyên.

Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh An Giang triển khai hệ sinh thái số cấp xã, phường, đặc khu, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số của tỉnh An Giang.

Hệ sinh thái chuyển đổi số và Cổng thương mại điện tử phường Long Xuyên được xây dựng theo hướng tích hợp, đồng bộ, kết nối thông tin giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp; đồng thời, hỗ trợ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và môi trường đầu tư của địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên Đoàn Thị Hương Hà cho biết, việc đưa vào vận hành cổng Hệ sinh thái chuyển đổi số và Cổng thương mại điện tử phường Long Xuyên là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Sự kiện được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, phát triển kinh tế số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Để phát huy hiệu quả hệ thống, thời gian tới, địa phương tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, đơn vị đồng hành và cộng đồng doanh nghiệp chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện các tính năng, bảo đảm an toàn thông tin, nâng cao hiệu quả khai thác nền tảng số.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Kiệm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang cho biết, việc triển khai thí điểm Hệ sinh thái chuyển đổi số và Cổng thương mại điện tử tại các phường, xã, đặc khu là một trong những ưu tiên của tỉnh.

Theo kế hoạch ban đầu, giai đoạn 1 An Giang sẽ triển khai thí điểm tại 12 phường, xã và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6/2026. Tuy nhiên, đến nay, tất cả các địa phương thuộc giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành xây dựng 12 hệ sinh thái số, trong đó, phường Long Xuyên là địa phương đầu tiên của tỉnh tổ chức ra mắt Hệ sinh thái chuyển đổi số và Cổng thương mại điện tử phường.

Trong giai đoạn tới, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang sẽ nghiên cứu, hoàn thiện mô hình đã triển khai để nhân rộng trên quy mô toàn tỉnh. Quyết tâm hoàn thành phủ sóng hệ sinh thái số tại 102 phường, xã trên toàn tỉnh An Giang trước ngày 10/10/2026.

Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang Nguyễn Xuân Kiệm, tất cả dữ liệu doanh nghiệp đưa lên hệ sinh thái số đều được bảo mật. Nền tảng giúp doanh nghiệp tương tác trực tiếp với chính quyền (phản ánh tâm tư, nguyện vọng trực tiếp đến cấp xã, cấp tỉnh qua hệ thống và được giải quyết công khai, nhanh chóng thay vì chờ các kỳ tiếp xúc).

Qua đó, giúp chính quyền nắm được trên địa bàn có bao nhiêu doanh nghiệp đã, đang và cần chuyển đổi số để có hướng hỗ trợ, biết được địa phương có bao nhiêu sản phẩm, dịch vụ.

Bên cạnh đó, khi toàn bộ dữ liệu của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của 102 xã, phường, đặc khu trong tỉnh được đưa vào hệ sinh thái số sẽ giúp tiết giảm chi phí, mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng, tăng nhận diện thương hiệu và giảm chi phí marketing/tiếp thị…/.

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