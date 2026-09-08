Đồng Nai khơi thông nút thắt hạ tầng từ đồng thuận lòng dân

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 và Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phường Đồng Phú tiếp tục khẳng định vị thế là điểm sáng trong phát triển nông thôn toàn diện, bền vững.

Đây cũng là địa phương đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở khu vực phía Tây Nam thành phố Đồng Nai.

Sẵn sàng nhường đất vì tương lai chung

Để giải bài toán phát triển hạ tầng trong điều kiện ngân sách có hạn, phường Đồng Phú không chỉ dựa vào nguồn vốn đầu tư công mà đã chủ động lấy sự đồng thuận của nhân dân làm giải pháp cốt lõi.

Trước áp lực lớn về chi phí bồi thường và giải phóng mặt bằng, chính quyền địa phương đã đổi mới phương thức tiếp cận, đẩy mạnh vận động nhằm khơi dậy tinh thần tự nguyện đóng góp của mỗi hộ gia đình. Nhờ đó, hàng loạt công trình hạ tầng được triển khai thuận lợi, gỡ dứt điểm “nút thắt” trong đầu tư công, nhiều công trình giao thông mới vẫn đang tiếp tục được thi công rầm rộ.

Hưởng ứng chủ trương về việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông ở địa phương, gia đình ông Nguyễn Văn Trúc, ngụ khu phố Tân An đã tích cực ủng hộ và tự nguyện làm đơn hiến đất cho Nhà nước. Sau khi được chính quyền cùng các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động, gia đình ông đã chủ động bàn giao hơn 28m2 đất.

Ông Trúc chia sẻ đầu tư tuyến đường Tôn Đức Thắng là chủ trương lớn của Nhà nước nhằm hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế-văn hóa cho địa phương. Trong bối cảnh ngân sách còn nhiều khó khăn, nhận thấy đây là việc làm thiết thực mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng, gia đình tôi đã tự nguyện làm đơn hiến đất để cùng Nhà nước làm đường.

Công trình giao thông tại khu phố Tân An (phường Đồng Phú) thi công sau khi người dân hiến đất bàn giao mặt bằng. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Cũng tại khu phố Tân An, nhiều hộ đã tự nguyện trả lại một phần diện tích đất lớn để tạo quỹ đất triển khai dự án đường giao thông như: ông Hoàng Xuân Niên hơn 2,8 sào, hộ Nguyễn Thị Hồng Hà hơn 2,7 sào.

Tinh thần tự nguyện và sự đồng thuận của gia đình ông Trúc, ông Niên, bà Hà không chỉ thể hiện trách nhiệm cao vì lợi ích chung, mà còn góp phần gỡ khó cho công tác giải phóng mặt bằng, giúp dự án sớm hoàn thành và mang lại không gian giao thông sạch đẹp, an toàn cho người dân địa phương.

Còn tại khu phố Tân Hà, dự án nâng cấp, mở rộng đường đang được triển khai khẩn trương. Ông Đỗ Văn Phiệt, hộ dân đã gắn bó lâu năm với mảnh đất này đã không giấu nổi sự xúc động. Ông Phiệt và người dân nơi đây đã trải qua bao năm tháng chứng kiến cảnh đường xá chật hẹp, việc đi lại của bà con gặp trở ngại, nguyện vọng có một con đường khang trang luôn là trăn trở lớn nhất trong nhiều năm. Vì vậy, ngay khi chính quyền phát động chủ trương, ông Phiệt là một trong những người đầu tiên nhiệt thành ủng hộ.

Ông Phiệt phấn khởi cho biết: "Khởi công làm đường rộng tôi phấn khởi lắm chứ. Chúng tôi sẵn sàng hiến đất để mở đường. Dù công trình có cắt vào đất gia đình thì cứ để nhà nước làm. Đường rộng thế này là tốt lắm rồi".

Đối với ông Phiệt, việc hiến một phần diện tích đất gắn bó bấy lâu không phải là sự mất mát, mà là đóng góp thiết thực cho tương lai chung. Tinh thần tự nguyện của những người dân như ông Phiệt chính là nguồn sức mạnh to lớn, giúp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho đơn vị thi công sớm hoàn thành dự án.

Bà Phạm Thị Cẩm Thi, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố Tân Hà cho biết nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn đã nhận được sự đồng thuận rất cao từ nhân dân. Nhiều hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất, chủ động tháo dỡ hàng rào để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Đối với trường hợp một hộ dân còn gặp khó khăn, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng nhà thầu dự án kịp thời trao đổi, đưa ra giải pháp hỗ trợ phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Nhìn chung, bà con khu phố Tân Hà đều vô cùng phấn khởi khi tuyến đường được sửa chữa và mở rộng. Công trình không chỉ đáp ứng sự mong mỏi bấy lâu của nhân dân, giúp việc đi lại được an toàn, thuận tiện hơn mà còn góp phần xây dựng diện mạo khu phố ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Khơi thông “nút thắt” hạ tầng từ sức mạnh lòng dân

Nhờ kiên trì dân vận theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, phường Đồng Phú đã tạo được sự đồng thuận cao, khơi dậy tinh thần tự nguyện hiến đất làm đường của hàng chục hộ dân. Sự đồng lòng của người dân cùng các giải pháp đôn đốc thi công quyết liệt từ chính quyền đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp địa phương gỡ “nút thắt” mặt bằng, bứt phá tiến độ và quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trước ngày 20/11.

Tuyến đường tại Khu phố Tân Hà (phường Đồng Phú) được mở rộng. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Điển hình dự án mở rộng tuyến đường Tôn Đức Thắng tại Khu phố Tân An đã được nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất. Ông Nguyễn Hữu Tư, Trưởng Khu phố Tân An cho biết: chủ trương mở rộng tuyến đường Tôn Đức Thắng nối liền với khu công nghiệp nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng rất lớn từ phía nhân dân.

Để tạo nên sự thống nhất cao đó là cả một quá trình nỗ lực, kiên trì trong công tác tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương.Ngay từ khi dự án mới khởi động, Ban tự quản khu phố đã chủ động triển khai phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”

Các buổi họp dân được tổ chức công khai, minh bạch nhằm phân tích rõ mục đích, ý nghĩa và lợi ích lâu dài của dự án đối với sự phát triển chung cũng như đời sống từng hộ gia đình. Đối với những trường hợp còn băn khoăn, các cán bộ khu phố không quản ngại khó khăn, kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, từ đó tháo gỡ triệt để những vướng mắc về mặt tư tưởng.

Theo ông Nguyễn Hữu Tư, nhờ sự vào cuộc quyết liệt và khéo léo đó, phong trào hiến đất làm đường nhanh chóng lan tỏa rộng khắp. Tuyến đường Tôn Đức Thắng qua địa bàn đã có khoảng 38 hộ dân tự nguyện thống nhất hiến đất, tháo dỡ kiến trúc, sẵn sàng đồng hành cùng các tổ chức chính trị để công trình sớm hoàn thành.

Riêng với trường hợp còn vướng mắc về giá đền bù, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã linh hoạt phối hợp, lên phương án hỗ trợ phù hợp nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của người dân trên tinh thần thấu tình, đạt lý.“Bà con Khu phố Tân An đều rất phấn khởi, sẵn sàng bàn giao mặt bằng sạch và mong muốn đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để sớm thông tuyến.

Việc hoàn thành con đường không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện, hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng giao thông đồng bộ mà còn tạo đòn bẩy quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương, mở ra cơ hội giao thương và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng ven khu công nghiệp,” ông Tư chia sẻ thêm.

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, phường Đồng Phú đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các công trình. Theo cam kết với Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, địa phương sẽ hoàn thành 100% kế hoạch trước ngày 31/12.

Tuy nhiên, với quyết tâm cao, phường Đồng Phú đặt mục tiêu đặt ra là phấn đấu “về đích” sớm, đạt tỷ lệ giải ngân 100% trước ngày 20/11.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, chính quyền địa phương đang song song đôn đốc thi công, đảm bảo nghiêm ngặt cả về khối lượng, chất lượng công trình lẫn tiến độ giải ngân.

Ông Hồ Hùng Phi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Phú cho biết địa phương đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt. Trọng tâm là yêu cầu các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ thi công; đồng thời chủ động tập kết nguyên vật liệu từ sớm, tránh bị động trước nguy cơ khan hiếm thị trường. Bên cạnh đó, công tác quản lý, điều hành cũng được thắt chặt.

Hằng tuần, Ban Chỉ đạo họp giao ban để nắm bắt tình hình và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.Đặc biệt, đối với các dự án có vướng mắc về mặt bằng, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được triển khai khéo léo và hiệu quả.

“Một điều rất đáng mừng là đa số người dân đều đồng tình, ủng hộ chủ trương chung. Chúng tôi vận động bà con bàn giao mặt bằng trước để thi công, sau đó sẽ thực hiện đầy đủ các thủ tục đền bù, hỗ trợ theo quy định. Nhiều hộ dân đã chủ động bàn giao mặt bằng từ rất sớm, tạo tiền đề quan trọng để địa phương bứt phá tiến độ trong thời gian tới,” ông Phi chia sẻ thêm./.

Trên 2.150 hộ dân ở Bắc Ninh tự nguyện hiến gần 102ha đất cho dự án giao thông Từ năm 2021-2025, toàn tỉnh Bắc Ninh đã có 2.152 hộ dân tự nguyện hiến gần 101,84ha đất, cùng hàng trăm nghìn cây ăn quả và nhiều tài sản gắn liền trên đất cho các dự án hạ tầng giao thông.

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