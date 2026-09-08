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Samsung SDS hợp tác với OpenAI và Anthropic để thúc đẩy chuyển đổi AI

Samsung SDS công bố kế hoạch mở rộng hợp tác với các tập đoàn OpenAI và Anthropic nhằm hiện thực hóa tham vọng "chuyển đổi AI" (được hãng gọi tắt là AX) trên toàn bộ hệ thống doanh nghiệp.

Hương Thủy
Trụ sở Samsung Electronics Co. ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Trụ sở Samsung Electronics Co. ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 8/9, công ty cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin Samsung SDS (Hàn Quốc) công bố kế hoạch mở rộng hợp tác với các tập đoàn trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới, bao gồm OpenAI và Anthropic nhằm hiện thực hóa tham vọng "chuyển đổi AI" (được hãng gọi tắt là AX) trên toàn bộ hệ thống doanh nghiệp.

Trình bày tại hội nghị thượng đỉnh thường niên của công ty, Giám đốc điều hành Lee Joon-hee định nghĩa quá trình chuyển đổi AX không đơn thuần là giải pháp cắt giảm thời gian hay chi phí, mà là việc tái thiết kế hoàn toàn cách thức vận hành của doanh nghiệp từ gốc rễ. Vị lãnh đạo này nhấn mạnh nếu công nghệ AI thay đổi cách con người làm việc, thì AX sẽ làm thay đổi toàn bộ nền tảng kinh doanh.

Để minh chứng cho tính hiệu quả của tầm nhìn này, Samsung SDS đang quyết liệt theo đuổi chiến lược "Khách hàng số 0" (client zero). Theo đó, hãng sẽ trực tiếp áp dụng và kiểm chứng các giải pháp AX trên 7 quy trình nội bộ trọng yếu (bao gồm khâu phát triển, mua sắm và quản lý chất lượng) để làm nền tảng triển khai cho các đối tác thương mại trong tương lai.

Nhằm trang bị công nghệ lõi cho quá trình chuyển đổi trên, Samsung SDS đã trở thành doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tiên tham gia với tư cách đối tác thử nghiệm trong chương trình "Daybreak Partner" của OpenAI.

Đây là một sáng kiến an ninh mạng được thiết kế nhằm tích hợp các mô hình AI tiên tiến nhất vào quy trình bảo mật phần mềm ngay từ những giai đoạn phát triển đầu tiên.

Ngoài OpenAI, Samsung SDS cũng thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược với Anthropic hồi tháng 7 vừa qua, tiếp tục ghi dấu ấn là doanh nghiệp đầu tiên tại Hàn Quốc đạt được thỏa thuận này.

Mục tiêu cốt lõi của quan hệ trên là kết hợp năng lực công nghệ và chuyên môn kinh doanh của cả hai bên để cùng khai phá các cơ hội thương mại mới trong lĩnh vực AX./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Samsung SDS #OpenAI #Anthropic #Trí tuệ nhân tạo Hàn Quốc
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