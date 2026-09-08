Doanh nghiệp Pháp kỳ vọng tăng tốc hợp tác với Việt Nam

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Pháp được cộng đồng doanh nghiệp Pháp kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy các dự án hợp tác, trong bối cảnh quan hệ chính trị Việt-Pháp đang ở mức cao và niềm tin của doanh nghiệp Pháp đối với Việt Nam được đánh giá là cao nhất từ trước tới nay.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Paris trước chuyến thăm, ông Benoît Clocheret, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp-Việt, Phó Chủ tịch MEDEF International - bộ phận phụ trách quan hệ kinh tế đối ngoại, xúc tiến hợp tác quốc tế thuộc Nghiệp đoàn giới chủ Pháp, đồng thời là Chủ tịch điều hành tập đoàn Artelia, nhấn mạnh cộng đồng doanh nghiệp Pháp đặc biệt coi trọng chuyến thăm và ý nghĩa kinh tế của sự kiện này.

Theo ông Clocheret, nhiệm vụ của Hội đồng Doanh nghiệp Pháp-Việt là tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp hai nước, đồng thời thúc đẩy trao đổi giữa doanh nghiệp với các cơ quan chức năng.

Đây là công việc lâu dài, được MEDEF International triển khai không những ở Paris trong các chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam tới Pháp mà còn tại Việt Nam thông qua các đoàn doanh nghiệp thường xuyên.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp-Việt kỳ vọng chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp tục củng cố quan hệ song phương và trở thành “chất xúc tác” giúp đẩy nhanh tiến độ các dự án của doanh nghiệp hai nước.

Ông Clocheret nhắc lại rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Pháp vào tháng 10/2024 đã đánh dấu việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, qua đó thiết lập khuôn khổ hợp tác tương xứng với mối quan hệ sâu sắc giữa Việt Nam và Pháp.

Tiếp đó, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Emmanuel Macron tới Việt Nam vào tháng 5/2025 đã mang lại 15 thỏa thuận và các hợp đồng trị giá khoảng 9 tỷ euro (10,2 tỷ USD), trải rộng từ hàng không, điện hạt nhân dân sự, đường sắt đến vệ tinh quan sát Trái Đất và vaccine.

Theo ông Clocheret, mục tiêu của MEDEF International là góp phần vào nỗ lực chung nhằm đưa ngày càng nhiều dự án đi vào triển khai nhanh hơn. Artelia-tập đoàn do ông điều hành và đã có mặt tại Việt Nam 20 năm-là một ví dụ.

Đầu năm 2026, Artelia đã ký với Bộ Xây dựng Việt Nam hợp đồng quản lý dự án phục vụ công tác chuẩn bị nghiên cứu cho tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam.

Ông cho rằng đây chỉ là một trong nhiều ví dụ về sự tham gia của doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam. Pháp có năng lực công nghiệp khá toàn diện trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng và năng lượng, cùng các công cụ tài chính vững mạnh.

Với nền tảng quan hệ chính trị cấp cao được duy trì lâu dài, theo ông Clocheret, các điều kiện đang hội tụ để chuyến thăm mang lại kết quả tích cực cho doanh nghiệp và đóng góp vào những mục tiêu phát triển đầy tham vọng của Việt Nam.

Đề cập đến những lĩnh vực có nhiều triển vọng hợp tác, ông Clocheret cho rằng điểm nổi bật của doanh nghiệp Pháp là năng lực thực hiện thành công các dự án phức tạp, dài hạn, với yêu cầu cao về chất lượng, độ tin cậy và tác động môi trường.

Các doanh nghiệp Pháp đã tham gia mạnh mẽ và có khả năng đáp ứng trên diện rộng những mục tiêu phát triển mà Việt Nam đặt ra.

Trước hết là giao thông đường sắt. Theo ông Clocheret, tuyến số 3 đường sắt đô thị Hà Nội là một dự án thành công với sự tham gia của các doanh nghiệp và nguồn tài chính của Pháp, đồng thời được người dân đón nhận tích cực.

Pháp có thế mạnh trong việc tham gia đồng bộ vào các khâu của một dự án đường sắt, từ thiết kế hệ thống, tín hiệu, kiểm định an toàn, cung cấp tàu đến vận hành, bảo trì và đào tạo nhân lực.

Ông Benoît Clocheret (bên trái), Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp - Việt, Phó Chủ tịch MEDEF International - bộ phận phụ trách quan hệ kinh tế đối ngoại, xúc tiến hợp tác quốc tế thuộc Nghiệp đoàn giới chủ Pháp, tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Pháp năm 2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông cho rằng những kinh nghiệm và thế mạnh này sẽ rất hữu ích đối với việc triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam của Việt Nam.

Năng lượng là lĩnh vực tiếp theo được ông Clocheret nhấn mạnh. Theo ông, tăng trưởng kinh tế nhanh khiến nhu cầu năng lượng của Việt Nam ngày càng lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cấp hệ thống điện.

Các doanh nghiệp Pháp đã đồng hành cùng Việt Nam trong lĩnh vực này và có đủ năng lực để tiếp tục mở rộng hợp tác, trong đó có điện hạt nhân-một ưu tiên chiến lược của Việt Nam.

Trong bối cảnh Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân dân sự, ông Clocheret cho biết Pháp là một trong số ít quốc gia có đầy đủ năng lực trong toàn bộ chuỗi hạt nhân, từ vận hành nhà máy, chế tạo thiết bị lò phản ứng, chu trình nhiên liệu, kỹ thuật đến hệ thống đào tạo và cơ quan quản lý an toàn hạt nhân độc lập.

Trong hàng không dân dụng, ông Clocheret đánh giá hai nước đã có nền tảng hợp tác vững chắc và còn nhiều dư địa để phát triển. Việc Việt Nam tin tưởng lựa chọn các doanh nghiệp Pháp trong phát triển đội tàu bay thương mại đang mở ra những cơ hội mới cho hợp tác công nghiệp.

Đối với y tế, ông cho rằng đây là lĩnh vực phù hợp với mô hình hợp tác lâu dài, trong bối cảnh mức sống được nâng cao và nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao tại Việt Nam ngày càng tăng.

Các doanh nghiệp Pháp đã tham gia sản xuất vaccine thế hệ mới, đồng thời có thể mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác như thiết bị y tế, quản lý, đào tạo và công nghệ số.

Kinh tế số cũng là một lĩnh vực được ông Clocheret đặc biệt nhấn mạnh. Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế số chiếm tối thiểu 50% GDP vào năm 2045. Theo ông, các doanh nghiệp Pháp chia sẻ những ưu tiên phát triển này, trong đó một số doanh nghiệp đang nghiên cứu và phát triển các công nghệ của tương lai như máy tính lượng tử.

MEDEF International cũng coi kinh tế số là một lĩnh vực ưu tiên. Diễn đàn doanh nghiệp do MEDEF International và FPT tổ chức tại Paris hồi tháng Sáu vừa qua đã tạo nền tảng cho các chương trình hợp tác trong tương lai về những công nghệ tin cậy và có thể tự chủ.

Theo ông Clocheret, mục tiêu không đơn thuần là đưa công nghệ của Pháp vào Việt Nam, mà là cùng doanh nghiệp và các cơ quan chức năng Việt Nam xây dựng một hệ sinh thái công nghệ.

Ngoài những lĩnh vực trên, vật liệu thiết yếu và không gian cũng được ông Clocheret đề cập trong số những ngành có thể đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam. Điểm chung của các lĩnh vực này là nhu cầu đào tạo thêm hàng nghìn kỹ thuật viên và kỹ sư.

Theo ông, đào tạo vốn là một thế mạnh lâu đời trong cách thức hợp tác của doanh nghiệp Pháp và vai trò này sẽ còn lớn hơn trong tương lai. Đây có thể trở thành một đòn bẩy mạnh mẽ cho hợp tác giữa hai nước.

Đề cập những điều kiện cần thiết để đưa hợp tác kinh tế và đầu tư tương xứng hơn với tiềm năng của hai nền kinh tế và chất lượng quan hệ chính trị song phương, ông Clocheret khẳng định niềm tin của doanh nghiệp Pháp đối với Việt Nam hiện ở mức cao nhất từ trước tới nay.

Theo ông, những cải cách Việt Nam triển khai từ năm 2025 nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và phát huy hơn nữa vai trò của khu vực tư nhân đang mở ra những triển vọng tích cực.

Tuy nhiên, để thu hút thêm đầu tư, điều quan trọng là bảo đảm môi trường kinh doanh ổn định và có tính dự báo, giúp doanh nghiệp yên tâm đưa ra các quyết định đầu tư dài hạn.

Ông cho biết, trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Emmanuel Macron tới Việt Nam, đại diện doanh nghiệp Pháp đã có các cuộc trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan chức năng Việt Nam về những vấn đề cần tiếp tục cải thiện.

Trong đó, hai bên đề cập việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tăng tính rõ ràng và ổn định của khuôn khổ pháp lý, cũng như tạo điều kiện thuận lợi để các dự án lớn có thể huy động nguồn vốn.

Ông Clocheret cho biết doanh nghiệp Pháp mong muốn tiếp tục trao đổi về những vấn đề này nhân chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cuối cùng, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp-Việt bày tỏ vui mừng trước những tiến triển trong quá trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVIPA), hiện đã được chuyển tới Quốc hội Pháp xem xét.

Theo ông, hiệp định sẽ tạo khuôn khổ thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam./.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược Việt-Pháp Theo nguyên Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược Việt-Pháp.