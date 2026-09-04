“Đọc vị” bảng thành phần mì ăn liền: Hiểu đúng về phụ gia thực phẩm

Đã bao giờ bạn lật mặt sau của một gói mì ăn liền, nhìn vào danh sách thành phần với những cái tên lạ hoặc ký hiệu mã số, rồi tặc lưỡi đặt lại lên kệ vì nghĩ: “Nhiều phụ gia thế này chắc không tốt”?

Tâm lý nghi ngại ấy hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu nhìn dưới góc độ khoa học thực phẩm, chỉ riêng việc một sản phẩm có phụ gia chưa phải là căn cứ để kết luận sản phẩm đó không an toàn. Điều quan trọng là hiểu phụ gia đó có chức năng gì và được sử dụng như thế nào.

Có phụ gia có đồng nghĩa với “không tốt”?

Trước hết, chúng ta cần hiểu đúng bản chất khoa học của phụ gia thực phẩm. Theo chuyên gia trong lĩnh vực thực phẩm, phụ gia thực phẩm là một chất có hoặc không có giá trị dinh dưỡng được bổ sung vào thực phẩm nhằm giải quyết mục đích công nghệ trong sản xuất; để chế biến, bao gói, bảo quản, vận chuyển thực phẩm hoặc để cải thiện kết cấu, đặc tính kỹ thuật của thực phẩm đó.

Phụ gia nói chung đóng vai trò quan trọng trong sản xuất thực phẩm công nghiệp. Các loại phụ gia khác nhau có thể được sử dụng với những chức năng công nghệ cụ thể, tùy thuộc vào công thức và đặc tính của từng sản phẩm.

Chính vì vậy, vấn đề an toàn thực phẩm không nằm đơn thuần ở việc “có hay không có phụ gia”, mà cốt lõi là phụ gia đó thuộc nhóm nào, được sử dụng với mục đích gì và ở mức nào.

Việc sử dụng nguyên liệu và phụ gia tại Acecook Việt Nam được quản lý theo các yêu cầu chất lượng và quy định áp dụng đối với sản phẩm.

Nhà sản xuất khi thêm phụ gia vào sản phẩm cũng cần tuân thủ đúng danh mục và hàm lượng các nguyên phụ liệu cho phép. Việc sử dụng phụ gia thực phẩm phải tuân thủ các quy định hiện hành về loại phụ gia, đối tượng thực phẩm, mức sử dụng và điều kiện sử dụng. Nhà sản xuất có trách nhiệm sử dụng phụ gia đúng chức năng và đáp ứng các yêu cầu liên quan về an toàn thực phẩm.

Vì vậy, việc đánh giá phụ gia cần được đặt trong bối cảnh cụ thể về loại phụ gia, chức năng, đối tượng thực phẩm và mức sử dụng theo quy định, thay vì chỉ dựa trên việc sản phẩm “có phụ gia.”

Việc sử dụng nguyên liệu và phụ gia tại Acecook Việt Nam được quản lý theo các yêu cầu chất lượng và quy định áp dụng đối với sản phẩm.

Mì ăn liền bảo quản được lâu: do công nghệ hay chất bảo quản?

Nhiều người thường mặc định rằng một sản phẩm có thể nằm trên kệ siêu thị trong 5 - 6 tháng mà không hư hỏng thì chắc chắn phải “nhờ” rất nhiều chất bảo quản. Đây là một trong những hiểu lầm phổ biến khi nói về mì ăn liền.

Trên thực tế, khả năng bảo quản của mì ăn liền liên quan đến nhiều yếu tố trong quá trình sản xuất và cách bảo quản.

Tại nhà máy Acecook Việt Nam, sau khi được hấp chín bằng hơi nước, vắt mì được làm khô bằng phương pháp chiên qua dầu hoặc sấy nhiệt gió đối với mì không chiên. Quá trình này giúp đưa độ ẩm của vắt mì xuống mức thấp – dưới 3% đối với mì chiên và dưới 10% đối với mì không chiên.

Quá trình chiên hoặc sấy giúp đưa độ ẩm của vắt mì xuống mức thấp, tạo điều kiện không thuận lợi cho sự phát triển của vi sinh vật.

Vi sinh vật cần những điều kiện phù hợp để sinh trưởng và phát triển, trong đó độ ẩm là một yếu tố quan trọng. Vì vậy, độ ẩm thấp tạo điều kiện không thuận lợi để vi sinh vật phát triển. Cùng với bao bì kín và các điều kiện bảo quản phù hợp, đây là những yếu tố góp phần giúp vắt mì duy trì chất lượng ổn định trong thời hạn sử dụng.

Như vậy, không thể chỉ dựa vào thời hạn sử dụng để kết luận một sản phẩm có sử dụng nhiều chất bảo quản. Chất bảo quản là một nhóm phụ gia, nhưng không phải phụ gia nào cũng có chức năng bảo quản.

Hiểu đúng để an tâm sử dụng

Với người tiêu dùng, đọc kỹ bảng thành phần là một trong những cách đơn giản để chủ động hơn khi lựa chọn thực phẩm.

Thay vì chỉ nhìn thấy tên gọi hoặc mã số của một phụ gia và mặc định đó là yếu tố không tốt, người tiêu dùng có thể tìm hiểu thêm về chức năng của thành phần đó cũng như các thông tin được công bố trên bao bì.

Bên cạnh bảng thành phần, những thông tin về nhà sản xuất, nguồn gốc sản phẩm, thời hạn sử dụng và hướng dẫn bảo quản cũng là những cơ sở hữu ích khi lựa chọn thực phẩm.

Tại Acecook Việt Nam, thông tin thành phần sản phẩm được công bố trên bao bì và các kênh thông tin chính thức, giúp người tiêu dùng có thêm cơ sở tìm hiểu về sản phẩm.

Mỗi năm, Acecook Việt Nam đón hơn 10.000 lượt khách đến tham quan nhà máy, trực tiếp chứng kiến quy trình sản xuất ra một vắt mì ăn liền

Bên cạnh việc công bố thông tin trên bao bì và các kênh chính thức, Acecook Việt Nam còn mở cửa nhà máy đón người tiêu dùng tham quan, qua đó trực tiếp tìm hiểu quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng mì ăn liền. Mỗi năm, hoạt động này đón hơn 10.000 lượt khách tham quan.

Thay vì chỉ đặt câu hỏi “sản phẩm này có phụ gia hay không?”, người tiêu dùng có thể tìm hiểu sâu hơn: đó là phụ gia gì, có chức năng gì và được sử dụng trong điều kiện nào. Đồng thời, nguồn gốc sản phẩm, thông tin trên nhãn và hướng dẫn sử dụng, bảo quản cũng là những yếu tố cần được cân nhắc khi lựa chọn thực phẩm.

Hiểu đúng về phụ gia không có nghĩa là bỏ qua những băn khoăn về thành phần thực phẩm, mà là nhìn nhận chúng dựa trên chức năng, cách sử dụng và thông tin có cơ sở. Từ đó, người tiêu dùng có thể chủ động hơn khi lựa chọn sản phẩm phù hợp cho bản thân và gia đình./.

Có gì bên trong quy trình sản xuất mì ăn liền tại Acecook Việt Nam? Trước khi tung ra thị trường, mỗi gói mỳ ăn liền phải trải qua nhiều khâu kiểm tra nghiêm ngặt gồm kiểm soát nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất và chất lượng đầu ra.