Tổng thống Trump yêu cầu Bombardier chuyển hoạt động sản xuất sang Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/9 tuyên bố hãng sản xuất máy bay Bombardier của Canada không nên tiếp tục bán máy bay tại Mỹ nếu không chuyển hoạt động sản xuất sang Mỹ, động thái mới làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa Washington và Ottawa.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump viết “không bán Bombardier tại Mỹ nữa” và cho rằng sản phẩm của hãng “không đủ tốt.”

Ông khẳng định nếu Bombardier muốn tiếp cận thị trường Mỹ, công ty phải sản xuất tại Mỹ và không được coi thị trường Mỹ như một “con heo đất.”

Tổng thống Trump cho biết hơn 50% doanh thu của Bombardier đến từ Mỹ, đồng thời cáo buộc Canada hạn chế hoạt động của các ngân hàng và doanh nghiệp Mỹ tại nước này.

Ông đặc biệt chỉ trích việc Canada từng trì hoãn cấp phép cho một số máy bay của Gulfstream Aerospace, đối thủ Mỹ của Bombardier, và cho rằng tình trạng này là “hoàn toàn bất công và không công bằng.”

Tuyên bố mới được đưa ra trong bối cảnh tranh chấp thương mại Mỹ-Canada tiếp tục leo thang. Canada dự kiến áp dụng từ ngày 8/9 các biện pháp thuế trả đũa đối với khoảng 27,6 tỷ USD hàng hóa Mỹ, sau khi Washington áp thuế 50% đối với một số sản phẩm của Canada.

Đây không phải lần đầu Tổng thống Trump nhằm vào Bombardier. Hồi tháng 1/2026, ông từng đe dọa rút chứng nhận đối với máy bay Global Express của Bombardier và áp thuế nhập khẩu 50% đối với máy bay sản xuất tại Canada, cho đến khi Canada cấp phép cho một số mẫu máy bay của Gulfstream. Các biện pháp này cuối cùng không được thực hiện và Canada sau đó cấp chứng nhận cho một số máy bay Gulfstream.

Hiện chưa rõ chính quyền Mỹ sẽ sử dụng cơ chế nào để thực hiện yêu cầu mới của Tổng thống Trump. Bombardier hiện có hoạt động đáng kể tại Mỹ, với khoảng 3.500 nhân viên, nhiều trung tâm dịch vụ và một cơ sở quốc phòng tại bang Kansas. Ngành hàng không Mỹ-Canada cũng có chuỗi cung ứng liên kết chặt chẽ, trong đó máy bay Bombardier sử dụng nhiều linh kiện và động cơ sản xuất tại Mỹ.

Tuyên bố của Tổng thống Trump cho thấy chính sách “Nước Mỹ trên hết” tiếp tục được áp dụng đối với các ngành công nghiệp chiến lược, trong đó Washington sử dụng khả năng tiếp cận thị trường Mỹ để thúc đẩy các doanh nghiệp nước ngoài tăng sản xuất và đầu tư tại Mỹ.

Giới quan sát cho rằng động thái này có thể làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Canada đang diễn ra./.

Mỹ cân nhắc thuế bán dẫn, xem xét thêm biện pháp thương mại đối với Canada Chính quyền Mỹ đang cân nhắc áp thuế mới đối với các sản phẩm bán dẫn nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước, đồng thời xem xét biện pháp thương mại bổ sung trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Canada.

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