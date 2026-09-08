Lào Cai đặt mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 20/12/2026

Tỉnh Lào Cai sẽ đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 27 xã, tập trung hoàn thành khối lượng đo đạc còn lại khoảng 37,7%, phấn đấu hoàn thành công tác đo đạc trong tháng 11/2026.

Trên cơ sở đó, tỉnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai, hoàn thành trước ngày 20/12/2026.

Đây là một trong những nội dung chính của Kế hoạch số 420/KH-UBND tiếp tục thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh năm 2026, hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai “đúng-đủ-sạch-sống-thống nhất-dùng chung,” phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế-xã hội và chuyển đổi số.

Theo Kế hoạch, tỉnh tiếp tục thu thập, rà soát, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu đất đai theo các quy định, hướng dẫn mới của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với khoảng 1,7 triệu thửa đất; bảo đảm dữ liệu đáp ứng các tiêu chí “đúng-đủ-sạch-sống”.

Đồng thời, tiếp tục đồng bộ, cập nhật dữ liệu đối với các thửa đất đã được xây dựng nhưng có thay đổi, bảo đảm thống nhất với Hệ thống thông tin đất đai quốc gia.

Đối với những khu vực chưa có bản đồ địa chính hoặc bản đồ địa chính không còn bảo đảm yêu cầu về chất lượng, độ chính xác, tỉnh sẽ rà soát, xác định cụ thể phạm vi, khối lượng để xây dựng kế hoạch đo đạc mới, đo đạc bổ sung, chỉnh lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đồng bộ, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai theo tiêu chí mới với khoảng 3,9 triệu thửa đất. Trong đó, khoảng 1,8 triệu thửa thuộc các nhóm cần tiếp tục bổ sung, chuẩn hóa, nâng cấp; khoảng 0,5 triệu thửa cần bổ sung thông tin dữ liệu thuộc tính, dữ liệu phi cấu trúc hoặc đồng bộ dữ liệu; khoảng 1,6 triệu thửa đã được xây dựng cơ sở dữ liệu nhưng cần cập nhật theo tiêu chí mới. Nhiệm vụ này phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Tỉnh cũng sẽ hoàn thiện hồ sơ, phương án và tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin để thuê phần mềm, hạ tầng kỹ thuật phục vụ quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm đáp ứng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dự kiến hoàn thành trong quý 4/2026.

Cùng với đó, Lào Cai tăng cường kết nối, chia sẻ và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác; kết nối, chia sẻ với cơ quan thuế theo quy định. Việc cập nhật biến động đất đai được thực hiện đầy đủ, kịp thời, duy trì đồng bộ, kết nối và chia sẻ dữ liệu thường xuyên, liên tục.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân phối hợp điều tra, đo đạc, kê khai, xác định ranh giới thửa đất; xác minh hiện trạng, nguồn gốc sử dụng đất và công khai hồ sơ theo quy định. Đồng thời, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu, hồ sơ địa chính; phối hợp đối soát, xác minh, bổ sung và hoàn thiện thông tin đất đai.

Đến ngày 31/7/2026, tỉnh Lào Cai đã đồng bộ thành công 3.015.306 thửa đất đạt tiêu chí Nhóm 1 lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, xếp thứ nhất toàn quốc về kết quả đồng bộ dữ liệu theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tỉnh đặt mục tiêu đến ngày 31/12/2026 hoàn thành 3.901.700 thửa đất đủ điều kiện đưa lên Nhóm 1, tương đương 81,9% tổng số thửa đất trên địa bàn./.

Phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026 Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt đầy đủ nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm 3 nguyên tắc xuyên suốt không lùi mục tiêu hoàn thành trong năm 2026.