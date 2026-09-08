Chứng khoán ngày 8/9: VN-Index hồi phục 8,8 điểm, thanh khoản giảm mạnh

Sau phiên giảm sâu trước đó, thị trường chứng khoán Việt Nam hồi phục trong phiên giao dịch ngày 8/9, với VN-Index tăng 8,8 điểm lên 1.830,44 điểm.

Tuy nhiên, thanh khoản sụt giảm mạnh và thị trường nghiêng về bên bán cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng.

Thị trường trải qua một phiên giao dịch rung lắc mạnh, đặc biệt trong phiên sáng khi VN-Index nhiều lần chịu áp lực bán và có thời điểm lùi xuống dưới mốc tham chiếu. Sang phiên chiều ngày 8/9, lực cầu gia tăng giúp chỉ số đảo chiều và bật tăng trở lại.

Kết thúc phiên, VN-Index tăng 8,8 điểm lên 1.830,44 điểm. Trên sàn HOSE, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 14.100 tỷ đồng, giảm hơn 3.000 tỷ đồng so với phiên trước.

Dù chỉ số tăng, thị trường vẫn ở trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng” khi phần lớn cổ phiếu chịu áp lực điều chỉnh. Sàn HOSE có 170 mã giảm giá; trong đó, 1 mã giảm sàn, so với 154 mã tăng, gồm 5 mã tăng trần.

Sau cú giảm mạnh trong phiên 7/9, cổ phiếu VIC của Vingroup nhanh chóng lấy lại đà tăng và trở thành một trong những động lực quan trọng nâng đỡ VN-Index. VIC chốt phiên tăng 1,88% lên 249.600 đồng/cổ phiếu, qua đó hỗ trợ đáng kể cho chỉ số chung cũng như nhóm bất động sản.

Tuy nhiên, sắc đỏ vẫn bao trùm phần lớn nhóm cổ phiếu bất động sản. Một số mã vốn hóa lớn giảm khá sâu như VHM giảm 1,21%, VPI giảm 3,14%, VRE giảm 2,96% và NLG giảm 1,96%.

Bên cạnh VIC, nhóm cổ phiếu dầu khí là điểm sáng đáng chú ý khi đồng loạt tăng giá trong bối cảnh giá dầu thế giới tiếp tục đi lên.

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 1,03 USD, tương đương 1,1%, lên 97,31 USD/thùng. Trong phiên, giá Brent có thời điểm chạm 98,06 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 24/7. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 1,17 USD, tương đương 1,3%, lên 92,65 USD/thùng, sau khi có thời điểm lên 93,29 USD/thùng, cũng là mức cao nhất kể từ ngày 24/7.

Đà tăng của giá dầu diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông gia tăng. Iran tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ bằng việc nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp khu vực.

Diễn biến này tạo hiệu ứng tích cực lên nhóm dầu khí, với PVT tăng 6,77%, PVP tăng 6,15%, BSR tăng 2,66%, GAS tăng 1,93%, PLX tăng 1,71% và PVD tăng 0,81%.

Nhóm cổ phiếu phân bón cũng hưởng lợi từ mặt bằng giá dầu tăng, với DCM tăng 2,99%, DPM tăng 2,47% và CSV tăng 0,71%.

Tại nhóm ngân hàng, dòng tiền phân hóa khá rõ. Một số mã tăng quanh 1% như VIB, VCB, VPB, TCB, BID, SSB, VAB, ACB và KLB. Ở chiều ngược lại, LPB, CTG, TPB, EIB, STB, MSB, MBB và SHB giảm quanh 1%.

Nhóm chứng khoán cũng diễn biến phân hóa. LPS tăng 3,92%, VCK tăng 2,37%, VIX tăng 1,1%, SSI tăng 0,72% và VND tăng 0,31%; trong khi CTS, FTS và APG giảm dưới 1%.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại bán ròng gần 400 tỷ đồng trên toàn thị trường. VCB bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 86,73 tỷ đồng, tiếp đến là VPB với 77,15 tỷ đồng, DXG 55,09 tỷ đồng, PVD 44,43 tỷ đồng và VRE 39,62 tỷ đồng.

Như vậy, VN-Index đã lấy lại sắc xanh sau phiên giảm sâu, song diễn biến bên trong thị trường vẫn cho thấy sự giằng co. Chỉ số được nâng đỡ bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn, nổi bật là VIC và nhóm dầu khí, trong khi thanh khoản giảm mạnh và thị trường nghiêng về bên bán./.

Chứng khoán ngày 7/9: Áp lực bán gia tăng, VN-Index mất hơn 31 điểm Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/9, chỉ số HNX-Index dừng tại 280,6 điểm (giảm hơn 7 điểm), UPCOM-Index đạt 127,45 điểm (giảm 0,3 điểm); thanh khoản toàn thị trường chỉ đạt xấp xỉ 19.000 tỷ đồng.

​