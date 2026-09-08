“Tiếng Việt trong tim con” - gìn giữ tiếng mẹ đẻ, gắn kết với quê hương

Ngày 8/9, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Hội Văn hóa và Đời sống Việt (Assovie Vietnam) phát động cuộc thi “Tiếng Việt trong tim con," nhằm khơi dậy tình yêu tiếng Việt, khuyến khích trẻ em người Việt tại Pháp và các nước châu Âu tự tin sử dụng tiếng mẹ đẻ, thêm gắn bó với văn hóa và quê hương Việt Nam.

Được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài 8/9 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, cuộc thi dành cho trẻ em người Việt từ 6-12 tuổi đang sinh sống tại Pháp và các nước châu Âu.

Thông qua những video ngắn do chính các em trình bày bằng tiếng Việt, cuộc thi hướng tới tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài, lan tỏa văn hóa Việt Nam qua góc nhìn trẻ thơ, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa gia đình và cộng đồng.

Theo ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, thí sinh được chia thành hai nhóm dự thi phù hợp với môi trường sử dụng tiếng Việt khác nhau. Nhóm “VN” dành cho các em có cả bố và mẹ là người Việt Nam, trong khi nhóm “V.EU” dành cho các em có bố hoặc mẹ là người Việt Nam. Việc phân chia này nhằm tạo sự công bằng hơn trong đánh giá khả năng sử dụng tiếng Việt của các thí sinh.

Một hoạt động ghi nhận sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức cho việc gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt ở nước ngoài do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp tổ chức. (Ảnh: TTXVN phát)

Mỗi thí sinh thực hiện một video dài tối đa 3 phút, trực tiếp xuất hiện và trình bày hoàn toàn bằng tiếng Việt. Các em có thể lựa chọn đọc một bài thơ hoặc kể một câu chuyện; giới thiệu một món ăn, phong tục, ngày lễ hay một nét đẹp văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam; hoặc đọc một bức thư gửi người thân ở Việt Nam hay gửi chính quê hương Việt Nam.

Với hình thức kể chuyện, các em có thể lựa chọn truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, truyện dân gian hoặc tác phẩm văn học thiếu nhi phù hợp. Với phần giới thiệu văn hóa, đề tài có thể là món ăn, phong tục, ngày lễ hay một nét đẹp văn hóa truyền thống. Qua đó, mỗi video không chỉ là dịp để các em thể hiện khả năng tiếng Việt mà còn là cơ hội kể những câu chuyện về Việt Nam bằng chính cảm nhận và cách thể hiện của mình.

Các thí sinh được khuyến khích trực tiếp xuất hiện và tự trình bày bằng tiếng Việt trong video, với nội dung lành mạnh, tích cực, phù hợp với lứa tuổi. Phụ huynh có thể hỗ trợ về quay dựng và kỹ thuật, đồng thời thay mặt các em đăng ký, gửi bài dự thi. Mỗi thí sinh chỉ được gửi một video; các nội dung, hình ảnh và tư liệu sử dụng phải bảo đảm tính chính xác, phù hợp với pháp luật Việt Nam và nước sở tại.

Các video dự thi sẽ được đăng trên trang Facebook của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp để cộng đồng theo dõi, ủng hộ và bình chọn, đồng thời được Ban giám khảo chấm theo thang điểm 100. Trong đó, khả năng sử dụng tiếng Việt là tiêu chí quan trọng nhất, chiếm 50 điểm, dựa trên cách phát âm rõ ràng, mạch lạc, tự nhiên và sự nỗ lực của thí sinh. Nội dung câu chuyện hoặc video chiếm 20 điểm, khả năng trình bày tự tin, biểu cảm 20 điểm và sự sáng tạo trong cách kể, dựng video 10 điểm.

Ban giám khảo gồm Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp Đinh Ngọc Đức; Chủ tịch Hội Văn hóa và Đời sống Việt Vũ Nguyệt Ánh; nhà báo Lại Bắc Hải Đăng, Phó Trưởng ban Sản xuất các chương trình giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam; nhà báo, tác giả sách Vũ Thị Tuyết Nhung, nguyên Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà báo Nữ Việt Nam; cùng nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú, nguyên Trưởng Ban biên tập Báo Sinh Viên Việt Nam-Hoa Học Trò, với bút danh “Anh Chánh Văn.”

Các thí sinh đoạt giải sẽ nhận chứng nhận của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp cùng nhiều phần quà như sách, truyện tiếng Việt và quà lưu niệm. Đáng chú ý, phần thưởng còn có phiếu quà tặng các tour du lịch, phòng khách sạn tại Việt Nam. Ban tổ chức cũng dự kiến hỗ trợ nơi lưu trú tại Paris cho các thí sinh và phụ huynh đi cùng khi tham dự lễ trao giải./.

Tiếng Việt - hồn cốt dân tộc và nguồn lực mềm trong kỷ nguyên mới Giữ gìn tiếng Việt không chỉ là bảo vệ tiếng mẹ đẻ mà còn là gìn giữ cội nguồn, bản sắc và sự gắn kết của người Việt khắp năm châu, qua đó phát huy sức mạnh mềm Việt Nam trong kỷ nguyên mới.