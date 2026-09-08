Mỗi lao động Việt chi bình quân 125,7 triệu đồng để đi làm việc ở nước ngoài

Sáng 8/9, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tổ chức Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu, phân tích chuyên sâu về chi phí do người lao động Việt Nam chi trả để đi làm việc ở nước ngoài.

Cơ quan thống kê xác định mỗi lao động Việt Nam phải chi bình quân 125,7 triệu đồng để đi làm việc ở nước ngoài.

Báo cáo được thực hiện với sự tài trợ của Liên minh châu Âu (EU) và Chính phủ Thụy Điển nhằm đo lường chỉ tiêu phát triển bền vững toàn cầu 10.7.1 về chi phí tuyển dụng mà người lao động phải chi trả so với thu nhập tháng đầu tiên tại nước đến làm việc.

Theo bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, di cư lao động quốc tế ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Làm việc ở nước ngoài giúp người lao động tăng thu nhập, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời đóng góp nguồn nhân lực và tài chính cho đất nước khi trở về.

Từ dữ liệu Điều tra Lao động việc làm và khảo sát chuyên sâu năm 2025, cơ quan thống kê xác định mỗi lao động Việt Nam phải chi bình quân 125,7 triệu đồng để đi làm việc ở nước ngoài. Trong khi đó, thu nhập tháng đầu tiên của họ tại nước tiếp nhận đạt bình quân 28,1 triệu đồng.

Chỉ số chi phí tuyển dụng (RCI), được tính bằng tổng chi phí tuyển dụng so với thu nhập tháng đầu tiên tại nước đến, ở mức 4,5 tháng vào năm 2025. Chỉ số này đã giảm đáng kể so với mức 7,4 tháng của năm 2021.

Điều này có nghĩa khoản tiền người lao động phải bỏ ra trước khi xuất cảnh hiện tương đương 4,5 tháng thu nhập tại nước ngoài, giảm gần 3 tháng so với 4 năm trước.

Theo lãnh đạo Cục Thống kê, kết quả cho thấy gánh nặng tài chính ban đầu đối với người lao động đã từng bước được tháo gỡ.

Chuỗi số liệu giai đoạn 2021-2025 cũng cung cấp căn cứ để cơ quan quản lý đánh giá đặc điểm, quá trình di cư và những rủi ro người lao động có thể gặp phải, từ đó hoàn thiện chính sách hướng tới mục tiêu di cư an toàn và bền vững.

Ông Nguyễn Hải Lý, Phó trưởng Phòng Pháp chế, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), đánh giá báo cáo là một kênh tham chiếu quan trọng để rà soát chính sách. Chi phí tuyển dụng bình quân giảm trong khi tiền lương tháng đầu tiên tăng là những tín hiệu tích cực của thị trường.

Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng kết quả nghiên cứu còn một số điểm cần lưu ý, trong đó dữ liệu chưa phân biệt rõ giữa người được doanh nghiệp đưa đi làm việc theo hợp đồng với lao động đi theo hình thức tự do.

Các khoản chi phí tuyển dụng, tiền môi giới vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng số tiền người lao động phải trả. Thực tế, một phần chi phí phát sinh chủ yếu liên quan đến trung gian, môi giới không chính thức trước khi người lao động tiếp cận doanh nghiệp dịch vụ.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, chính sách đối với lao động di cư của Việt Nam đã chuyển từ cách tiếp cận chủ yếu quản lý doanh nghiệp và giải quyết việc làm sang lấy người lao động làm trung tâm, bảo vệ quyền con người, thúc đẩy di cư an toàn và bình đẳng.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vừa được Quốc hội thông qua tiếp tục rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đồng thời quy định chặt chẽ tổng mức các khoản chi phí ngoài tiền dịch vụ để hạn chế phát sinh thêm gánh nặng tài chính.

Quy định mới cũng mở rộng mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia chuẩn bị nguồn lao động, hoàn thiện chế tài đối với chủ sở hữu doanh nghiệp vi phạm và các trường hợp người lao động vi phạm pháp luật ở nước ngoài.

(Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Trong thời gian tới, Việt Nam định hướng chuyển dịch cơ cấu đưa người ra nước ngoài sang các nhóm lao động có kỹ năng, chuyên môn kỹ thuật, giúp họ tiếp cận mức thu nhập cao hơn và có điều kiện tiếp thu công nghệ hiện đại.

Thông qua đàm phán song phương, cơ quan quản lý sẽ thúc đẩy đối tác và chủ sử dụng lao động nước ngoài cùng chia sẻ chi phí tuyển dụng, vé máy bay và đào tạo, từng bước tiến tới mô hình người lao động không phải trả chi phí tuyển dụng.

Theo bà Kendra Rinas, Trưởng phái đoàn IOM tại Việt Nam, lượng kiều hối gửi về Việt Nam năm 2025 đạt hơn 16 tỷ USD (khoảng 417.000 tỷ đồng), góp phần cải thiện sinh kế, hỗ trợ việc học của con em người lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại nhiều địa phương.

Tuy nhiên, di cư chỉ mang lại lợi ích cao nhất khi diễn ra an toàn, có trật tự và nhân phẩm của người lao động được bảo vệ. Dữ liệu không chỉ phản ánh chi phí mà còn giúp xác định những nội dung người lao động cần chuẩn bị trước khi xuất cảnh, biện pháp bảo vệ họ ở nước ngoài và cách hỗ trợ tái hòa nhập sau khi trở về.

Đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết tỷ lệ lao động hồi hương chưa tìm được việc làm ngay còn tương đối lớn. Cơ quan này đang phối hợp xây dựng cơ chế công nhận chứng chỉ, kỹ năng nghề mà người lao động tích lũy ở nước ngoài theo Khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia./.

Xuất khẩu lao động năm 2026: Trọng tâm mở rộng các thị trường thu nhập cao Dù đối mặt với một số biến động, công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã hoàn thành gần 60% kế hoạch năm, đồng thời mở ra nhiều cơ hội tại các thị trường có thu nhập cao.