Phát huy nguồn lực kiều bào, đóng góp vào sự phát triển quan hệ Việt-Pháp

Cộng đồng người Việt Nam tại Pháp với nguồn nhân lực giàu tiềm năng trong nhiều lĩnh vực có thể đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước cũng như quan hệ Việt-Pháp.

Để phát huy tốt hơn nguồn lực này, cần tạo điều kiện thuận lợi hơn để các hội đoàn và người Việt tại Pháp tham gia các hoạt động hợp tác với Việt Nam.



Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Paris trước chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Pháp, ông Vương Hữu Nhân, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF), cho biết cộng đồng người Việt tại Pháp, hình thành từ đầu thế kỷ XX, luôn gìn giữ những mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết truyền thống bền chặt gắn kết Việt Nam và Pháp.

Theo ông Vương Hữu Nhân, hợp tác song phương được thúc đẩy mạnh mẽ kể từ khi Việt Nam thống nhất và tiếp tục có thêm động lực sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Trong bối cảnh Việt Nam đã bắt đầu bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, thịnh vượng và hài hòa, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Pháp sẽ đóng góp quan trọng vào động lực phát triển đặc biệt của quan hệ hai nước, đồng thời thúc đẩy cam kết chung vì hòa bình, an ninh và ổn định quốc tế.



Đối với cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, ông Vương Hữu Nhân cho rằng chuyến thăm sẽ giúp bà con hiểu rõ hơn về giai đoạn phát triển mới của đất nước hướng tới dấu mốc năm 2030, qua đó có thể đồng hành tốt hơn với những bước phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong quá trình không ngừng nâng cao tiềm lực kinh tế, khoa học và công nghệ.

Chủ tịch UGVF nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa cho thấy mối quan hệ gắn bó giữa Việt Nam và Pháp.

Điều này cũng tiếp thêm động lực cho cộng đồng người Việt tại Pháp bởi một trong những mục tiêu của UGVF là góp phần phát triển quan hệ giữa hai nước.

Theo ông, chuyến thăm đồng thời cho thấy tầm quan trọng chiến lược của Việt Nam đối với Pháp, cũng như vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên thế giới, qua đó giúp tiếng nói của Việt Nam có sức nặng hơn.



Đề cập vai trò của kiều bào trong giai đoạn mới của quan hệ Việt-Pháp, ông Vương Hữu Nhân cho rằng cộng đồng người Việt Nam tại Pháp có nhiều nhân tài trong các lĩnh vực như nhân đạo, công nghệ, y tế, khoa học... Nhiều người sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và chuyên môn, qua đó có thể đóng góp cho Việt Nam.

Tinh thần sẵn sàng đóng góp được thể hiện qua nhiều hội đoàn hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, với mục tiêu tăng cường trao đổi và hợp tác với Việt Nam. UGVF luôn cố gắng hỗ trợ các hội đoàn này.

Tuy nhiên, theo ông Vương Hữu Nhân, để những đóng góp đó phát huy hiệu quả, phía Việt Nam cũng cần chủ động hơn trong việc tiếp nhận và hỗ trợ các hội đoàn.



Liên quan đến Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài vừa được Bộ Chính trị ban hành mới đây, Chủ tịch UGVF cho rằng một trong những vấn đề cần quan tâm là tháo gỡ những trở ngại mà các hội đoàn kiều bào gặp phải khi tham gia hợp tác với Việt Nam.

Theo ông Vương Hữu Nhân, hiện có nhiều hội đoàn mong muốn đóng góp vào hợp tác Việt-Pháp trong các lĩnh vực khác nhau, nhưng dù có nhiều tâm huyết, họ vẫn thường gặp những khó khăn về thủ tục hành chính, thông tin liên lạc hoặc hậu cần.

Ông bày tỏ hy vọng Nghị quyết mới sẽ giúp tháo gỡ những vướng mắc này, qua đó tạo thuận lợi hơn cho các hoạt động đóng góp của cộng đồng.



Ông Vương Hữu Nhân cũng đề cập vấn đề trở lại quốc tịch Việt Nam đối với người gốc Việt ở nước ngoài, mong muốn các quy định và thủ tục trong lĩnh vực này tiếp tục được cải thiện sau những bước tiến thời gian qua.

Việc tạo thuận lợi cho trở lại quốc tịch sẽ là một động lực quan trọng đối với những người gốc Việt mang quốc tịch nước ngoài nhưng vẫn có tinh thần gắn bó sâu sắc với quê hương./.

Doanh nghiệp Pháp kỳ vọng tăng tốc hợp tác với Việt Nam Cộng đồng doanh nghiệp Pháp kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo thêm “chất xúc tác” để đẩy nhanh các dự án hợp tác, nhất là trong những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên phát triển.

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