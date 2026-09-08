Gian hàng không đồng - Ấm tình quân dân nơi biên giới ở Nghệ An

Từ những bao gạo, bộ quần áo, đôi dép đến vật dụng thiết yếu được trao tận tay người dân nghèo, các “Gian hàng không đồng” đang trở thành điểm sẻ chia ấm áp trên nhiều địa bàn biên giới tỉnh Nghệ An.

Mỗi món quà là sự chung tay của cộng đồng và tâm huyết của những người lính quân hàm xanh nhằm giúp người dân vơi bớt khó khăn, góp phần gắn kết tình quân dân, củng cố niềm tin, tạo nền tảng xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương.

Ai cần đến chọn, ai có sẻ chia

Không mua bán, không mặc cả, cũng không có sự phân biệt giữa món hàng có giá trị lớn hay nhỏ. Gạo, mỳ tôm, quần áo, giày dép và các vật dụng sinh hoạt thiết yếu được sắp xếp để người dân có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới lựa chọn phù hợp với nhu cầu của gia đình.

Từ suy nghĩ đó, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Châu Khê đã tìm cách kết nối các nguồn lực xã hội, vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân và Mặt trận Tổ quốc cùng chung tay xây dựng “Gian hàng không đồng”- nơi "ai cần đến lấy, ai có sẻ chia,” trao gửi những món quà thiết thực và nghĩa tình.

"Gian hàng không đồng" không chỉ là nơi trao tặng vật chất mà còn là nơi kết nối tình cảm quân dân. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Trung tá Chu Văn Thống, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Châu Khê, chia sẻ cán bộ, chiến sỹ Biên phòng thường xuyên xuống cơ sở nên hiểu khá rõ hoàn cảnh từng hộ dân. Có những gia đình còn thiếu thốn quần áo, có hộ cần lương thực, thực phẩm, có người lại cần những vật dụng sinh hoạt đơn giản. Vì vậy, thay vì chỉ trao những phần quà cố định, đơn vị xây dựng gian hàng để người dân chủ động lựa chọn thứ mình cần.

Đơn vị mong muốn gian hàng không chỉ là nơi trao tặng vật chất mà còn là nơi kết nối tình cảm. Người có điều kiện có thể đóng góp những thứ mình có; người đang gặp khó khăn thì đến nhận những thứ mình cần. Qua đó, tình cảm quân dân được gắn kết tự nhiên, gần gũi hơn.

Từ khi triển khai, nguồn hàng cho gian hàng được cán bộ, chiến sỹ tích cực vận động từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân. Mỗi nguồn hỗ trợ một ít, có người gửi gạo, mỳ tôm; người ủng hộ quần áo, giày dép; người hỗ trợ các vật dụng sinh hoạt. Những món quà từ nhiều nơi được tập hợp, phân loại rồi đưa về với bà con vùng biên.

Bà Lộc Thị Phòng, người dân bản Bu Nà, xã Châu Khê đã đến nhận đồ tại gian hàng. Với bà, điều đáng quý không chỉ là những vật dụng thiết yếu được mang về cho gia đình mà còn là tình cảm của cán bộ, chiến sỹ Biên phòng và những người đã chung tay giúp đỡ. Bà nói gia đình còn nhiều khó khăn, những thứ như gạo, quần áo, đồ dùng trong nhà đều cần thiết. Đến gian hàng, bà cần gì thì lựa thứ đó, không còn phải đắn đo vì không đủ tiền. Bà con đều rất vui vì được bộ đội quan tâm và cảm ơn những người đã ủng hộ để có gian hàng này.

Niềm vui của người dân hiện rõ qua những túi quà mang về. Có người chọn vài bộ quần áo cho trẻ nhỏ, người lấy gạo, mỳ tôm, người tìm những vật dụng mà gia đình đang thiếu. Những món hàng bình dị ấy, ở nơi phố thị có thể không đáng bao nhiêu, nhưng giữa vùng biên còn nhiều khó khăn lại mang một giá trị khác. Đó là sự sẻ chia đúng lúc và thiết thực.

Không chỉ dừng lại ở những món hàng miễn phí, hoạt động chăm lo an sinh tại Châu Khê còn nhận được sự đồng hành của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các nhà tài trợ. Ngay sau lễ khai giảng năm học mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An, xã Châu Khê tổ chức chương trình “Nghĩa tình biên giới.”

Đến thăm, tặng quà tại “Gian hàng 0 đồng” xã Châu Khê, đoàn trao nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân; hỗ trợ trang thiết bị, cơ sở vật chất cho Đồn Biên phòng Châu Khê; trao 90 triệu đồng hỗ trợ xây dựng một căn nhà Đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đặc biệt, nhân dịp năm học mới 2026-2027, 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng 10 chiếc xe đạp. Những phần quà góp phần giúp các em có thêm điều kiện đến trường, tiếp tục việc học.

Bí thư Đảng ủy xã Châu Khê Lô Văn Thao chia sẻ trong điều kiện địa phương còn nhiều khó khăn, sự chung tay của Mặt trận, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Bộ đội Biên phòng có ý nghĩa rất thiết thực. Gian hàng không đồng là một cách làm gần dân, sát với nhu cầu của người dân.

Không chỉ hỗ trợ một phần vật chất, mô hình còn tạo sự gắn kết giữa nhân dân với chính quyền và lực lượng Biên phòng. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với Đồn Biên phòng Châu Khê vận động các nguồn lực để duy trì, phát huy hiệu quả mô hình, qua đó chăm lo tốt hơn cho các hộ khó khăn.

Khi những khó khăn trước mắt được chia sẻ, người dân có thêm niềm tin, yên tâm lao động sản xuất, cùng chính quyền xây dựng bản làng ổn định và phát triển.

Xây dựng niềm tin trong nhân dân

Gạo, mì tôm, quần áo, giày dép và các vật dụng sinh hoạt thiết yếu được sắp xếp để người dân có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới lựa chọn những thứ phù hợp với nhu cầu của gia đình. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

“Gian hàng không đồng” không chỉ giúp người dân giải quyết một phần khó khăn trong cuộc sống, với những người lính nơi biên giới, ý nghĩa của mô hình còn sâu xa hơn. Trung tá Chu Văn Thống cho rằng khu vực biên giới có địa hình phức tạp, đời sống nhân dân còn khó khăn, nên muốn giữ vững an ninh, trật tự và chủ quyền biên giới trước hết phải xây dựng được niềm tin trong nhân dân.

Bộ đội Biên phòng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới nhưng cũng là lực lượng trực tiếp gắn bó với nhân dân. Khi bà con tin tưởng, yêu quý bộ đội, khi người dân thấy mình luôn được quan tâm, chia sẻ, họ sẽ đồng hành với lực lượng Biên phòng trong mọi nhiệm vụ. Đó chính là nền tảng để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Mỗi phần quà trao cho người dân là tình cảm, trách nhiệm của người lính đối với nhân dân nơi mình đứng chân.

Từ những việc nhỏ như giúp một gia đình nghèo có thêm gạo, hỗ trợ một em học sinh có xe đạp đến trường, giúp một hộ khó khăn có nhà ở ổn định, cán bộ, chiến sỹ có thêm cơ hội hiểu dân, gần dân và vận động nhân dân cùng tham gia bảo vệ biên giới.

Thực tế cho thấy, khi cuộc sống người dân ổn định, niềm tin được củng cố, người dân sẽ trở thành những “cột mốc sống” trên tuyến biên giới. Họ chủ động cung cấp thông tin, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, cột mốc và phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Từ Châu Khê, cách làm này đang được triển khai với nhiều hình thức tại các địa bàn biên giới khác của Nghệ An.Tại Đồn Biên phòng Nậm Càn, Đồn Biên phòng Tri Lễ, “Gian hàng không đồng - Ai cần đến lấy, ai có sẻ chia” đã được tổ chức tại bản Na Cáng, bản Thăm Hín, xã Na Ngoi; bản Na Niếng xã Tri Lễ... là những bản vùng cao cách trung tâm xã gần 10km đường rừng. Đường sá đi lại khó khăn, khí hậu khắc nghiệt, đời sống nhân dân còn nhiều thiếu thốn.

Từ hỗ trợ của các nhà hảo tâm, gian hàng đã cấp phát hàng tạ quần áo, chăn, dép, gạo... cho người dân, có hàng trăm lượt người đã đến nhận đồ dùng thiết yếu.

Từ những gian hàng nhỏ ở các bản vùng biên cho thấy hiệu quả của việc kết hợp công tác an sinh xã hội với vận động quần chúng, xây dựng nền biên phòng toàn dân. Sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp những gian hàng có thêm nguồn lực; còn Bộ đội Biên phòng chính là cầu nối đưa sự sẻ chia đến đúng địa chỉ.

Ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An nêu rõ, điều đáng quý của ‘Gian hàng không đồng’ là đã biến sự sẻ chia của cộng đồng thành những hỗ trợ cụ thể, đúng nhu cầu của người dân. Mặt trận sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ đội Biên phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm kết nối, huy động nguồn lực để chăm lo tốt hơn cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên. Cách làm này không chỉ góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội mà còn tăng cường sự gắn bó, đồng thuận trong nhân dân, tạo nền tảng để xây dựng địa bàn biên giới ổn định, phát triển.”

Không chỉ dừng lại ở những phần quà được trao đi, ở nơi biên giới, mỗi hoạt động hướng về nhân dân đều góp phần bồi đắp niềm tin, tạo sự đồng thuận và huy động sức dân tham gia bảo vệ địa bàn.

Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An khẳng định gian hàng không đồng là mô hình nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện rõ phương châm hướng về cơ sở, gần dân, sát dân của Bộ đội Biên phòng.

Thông qua việc chăm lo những nhu cầu thiết yếu của nhân dân, các đơn vị có thêm điều kiện nắm tình hình, hiểu tâm tư, nguyện vọng của bà con, từ đó củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân. Khi lòng dân đồng thuận, tin tưởng và cùng tham gia, đó chính là nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia./.

Cần Thơ: “Gian hàng 0 đồng” chăm lo người nghèo biên giới biển dịp Quốc khánh Sáng 31/8, Đồn Biên phòng Lai Hòa (Cần Thơ) tổ chức chương trình “Gian hàng 0 đồng” nhằm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới biển.