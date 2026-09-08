Quảng Trị: Làm rõ việc một phụ nữ tử vong tại nhà riêng

Ngày 8/9, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc một phụ nữ được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở thôn Quy Đạt, xã Minh Hóa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, người dân địa phương phát hiện chị Đ.T.H. (46 tuổi) nằm bất động trên giường tại nhà riêng, trên cơ thể có nhiều vết thương và được xác định đã tử vong.

Thời điểm phát hiện vụ việc, chồng của nạn nhân không có mặt tại hiện trường. Người dân sau đó đã trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã có mặt để bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau khoảng hai giờ kể từ thời điểm thi thể chị Đ.T.H. được người dân phát hiện tử vong, trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Kim Điền (Quảng Trị), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe ôtô.

Theo thông tin ban đầu, người điều khiển một trong hai phương tiện được xác định là chồng của nạn nhân. Sau vụ va chạm, người đàn ông được phát hiện nằm bên đường.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và các tình tiết liên quan./.

Đồng Nai: Ba người tử vong tại chỗ trong vụ va chạm giữa xe tải và xe máy Sáng 8/9, lực lượng chức năng thành phố Đồng Nai đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng giữa ôtô tải và xe máy khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng đưa đi cấp cứu.

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