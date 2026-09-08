Quảng Ninh phát hiện các vụ vận chuyển hàng nghìn con vịt, gà không rõ nguồn gốc

Thời gian qua, lực lượng chức năng thành phố Quảng Ninh liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển hàng nghìn con vịt, gà giống không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn dịch bệnh.

Cụ thể ngày 8/9, tại xã Quảng Hà (thành phố Quảng Ninh), Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 tiến hành kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 14A-671.26 do ông L.A.V (sinh năm 1995, trú xã Hoành Mô, thành phố Quảng Ninh) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 1.500 con vịt giống 1 ngày tuổi.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông L.A.V khai nhận đã thu mua toàn bộ số vịt trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời. Toàn bộ lô hàng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và không được kiểm dịch theo qui định. Nhiều con đã chết, bốc mùi hôi thối, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn dịch bệnh.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Đội Quản lý thị trường số 2 đã tiến hành lập hồ sơ, xử lý tang vật và các thủ tục liên quan theo qui định của pháp luật.

Trước đó ngày 6/9, tổ công tác số 2, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, thực hiện tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải trên tuyến đường Quốc lộ 18, đoạn Km199+200 thuộc xã Hải Lạng (thành phố Quảng Ninh) đã phát hiện xe ôtô khách chạy tuyến cố định biển kiểm soát 17B-010.xx do tài xế H.S.H (sinh năm 1981, trú thôn Thanh Triều, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên) đang di chuyển theo hướng từ Móng Cái về có biểu hiện nghi vấn.

Quá trình kiểm tra trong cốp xe, lực lượng chức năng phát hiện 40 lồng nhựa bên trong chứa 2.300 con vịt giống và 2 hộp giấy bên trong chứa 320 con gà giống.

Thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gia cầm trên. Tổ công tác đã bàn giao toàn bộ hồ sơ và tang vật cho Đội Quản lý thị trường số 8 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Quảng Ninh) xác minh, xử lý theo quy định.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thời gian tới, lực lượng chức năng thành phố Quảng Ninh tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát kiên quyết xử lý các trường hợp vận chuyển giống gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc; đồng thời tuyên truyền để lái xe, người dân không vận chuyển hoặc tiếp tay cho hành vi vận chuyển gia cầm nhập lậu vào nội địa./.

TP Hồ Chí Minh xử lý vụ vận chuyển hơn 200kg gà chết đi tiêu thụ Theo trình bày của ông V.P.L, hơn 200kg gà trắng đã chết, trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi được lấy từ một trại chăn nuôi trên địa bàn phường Long Nguyên và đang được vận chuyển đi tiêu thụ.

​