Thúc đẩy hợp tác công nghệ chiến lược giữa Việt Nam-Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Hàn Quốc, ngày 8/9, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã thăm và làm việc tại Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST).

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, cùng tham dự có đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương, đại diện Văn phòng Chính phủ và Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (VKIST) Vũ Đức Lợi.

Về phía Hàn Quốc có Chủ tịch Viện KIST Oh Sang Rok cùng đại diện các viện nghiên cứu phụ trợ.

Phát biểu chào mừng phái đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam, Chủ tịch Viện KIST Oh Sang Rok cho biết KIST là một trong những viện nghiên cứu khoa học và công nghệ quan trọng của Hàn Quốc.

KIST được thành lập năm 1966 với vai trò là viện nghiên cứu đa ngành do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ đầu tiên, nhằm thúc đẩy nghiên cứu và phát triển công nghệ phục vụ công nghiệp và phát triển quốc gia.

KIST thực hiện nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công nghệ. Các hướng nghiên cứu nổi bật bao gồm vật liệu tiên tiến, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học dữ liệu, robot, công nghệ sinh học-y sinh, năng lượng, môi trường và công nghệ carbon.

KIST cũng có các hoạt động nghiên cứu liên ngành nhằm chuyển kết quả nghiên cứu thành công nghệ có khả năng ứng dụng trong công nghiệp.

Đặc biệt, KIST có các nhóm nghiên cứu về AI cho khoa học vật liệu, học máy, mô phỏng phân tử và vật liệu, cho thấy AI đang được tích hợp vào quá trình khám phá và phát triển vật liệu mới.

Chủ tịch Viện KIST nhấn mạnh với vai trò quan trọng trong hệ sinh thái R&D quốc gia của Hàn Quốc, viện có vai trò nghiên cứu tạo lập nền tảng khoa học-công nghệ cho quá trình công nghiệp hóa của Hàn Quốc và hiện tập trung vào các công nghệ nền tảng, công nghệ mới và nghiên cứu liên ngành có tác động đến xã hội.

Chủ tịch Viện KIST Oh Sang Rok. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Chủ tịch Viện KIST cũng cho biết quá trình hợp tác với VKIST của Việt Nam đã và đang phát huy hiệu quả. Hai bên đã triển khai nhiều chương trình nghiên cứu và sẽ tiếp tục mở rộng các lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết đây là lần đầu tiên đến thăm KIST và thực sự ấn tượng với hành trình 60 năm đồng hành cùng sự phát triển của Hàn Quốc. Từ một viện nghiên cứu ra đời trong giai đoạn đất nước còn nhiều khó khăn sau chiến tranh, KIST đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm khoa học và công nghệ hàng đầu của Hàn Quốc, đóng góp quan trọng vào quá trình công nghiệp hóa và tạo dựng nền tảng khoa học công nghệ cho sự phát triển mạnh mẽ của đất nước Hàn Quốc ngày hôm nay.

Nhắc lại quá trình hợp tác với Việt Nam để xây dựng VKIST cách đây 10 năm, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng đây là quyết định đặt nền móng, mở ra quá trình hợp tác nghiên cứu giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết chuyến thăm viện KIST lần này nhắc nhớ lại cuộc trao đổi rất ý nghĩa với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin-truyền thông Hàn Quốc Bae Kyung Hoon tại Hà Nội vào tháng 4/2026.

Bộ Khoa học và Công nghệ của hai nước cùng với Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã ký Khung Kế hoạch tổng thể hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hàn Quốc.

Qua chuyến thăm thực tế tới KIST có thể thấy rõ hơn tiềm năng rất lớn để những nội dung mà hai bên đã trao đổi ở cấp chính phủ, cấp bộ có thể được cụ thể hóa thành những chương trình, dự án và hoạt động hợp tác thực chất giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp của hai nước.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nêu rõ Việt Nam mong muốn KIST sẽ tiếp tục là một đối tác chiến lược, lâu dài của các viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng khoa học Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Mối quan hệ không chỉ dừng lại giữa KIST và VKIST tiếp tục được củng cố và nâng lên một tầm cao mới, không chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa hai viện nghiên cứu “anh em,” mà sẽ cùng nhau trở thành cầu nối giữa các nhà khoa học, các trường đại học và doanh nghiệp của hai nước, cùng phát triển công nghệ, cùng đào tạo thế hệ các nhà khoa học trẻ và cùng giải quyết những vấn đề mà hai quốc gia đang phải đối mặt.

Để hiện thực hóa kỳ vọng đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị hai bên tập trung vào một số định hướng hợp tác cụ thể như: tiếp tục mở rộng các chương trình và dự án nghiên cứu chung, đặc biệt trong những lĩnh vực công nghệ chiến lược mà Việt Nam đang có nhu cầu phát triển và KIST có thế mạnh như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, pin và công nghệ lưu trữ năng lượng, công nghệ sinh học, với mục tiêu đi vào chiều sâu, hướng tới các sản phẩm và công nghệ cụ thể, có khả năng ứng dụng, thử nghiệm và chuyển giao cho doanh nghiệp; KIST tiếp tục hỗ trợ Việt Nam, đặc biệt là VKIST trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao.

Bên cạnh đó nên xem xét triển khai các khóa đào tạo, đưa các nhà khoa học, kỹ sư trẻ của Việt Nam sang học tập và làm việc trực tiếp trong các nhóm nghiên cứu và phòng thí nghiệm của KIST, cùng thực hiện đề tài với các nhà khoa học Hàn Quốc, thậm chí KIST có thể cấp bằng cho các nghiên cứu viên này.

Đây là một trong những phương thức hiệu quả nhất để chuyển giao không chỉ kiến thức mà cả kinh nghiệm nghiên cứu, phương pháp tổ chức và văn hóa đổi mới sáng tạo; đề nghị Viện KIST nghiên cứu tăng cường chia sẻ và sử dụng chung các cơ sở nghiên cứu, phòng thí nghiệm và trang thiết bị hiện đại với VKIST và các đối tác của Việt Nam.

Trong nhiều lĩnh vực công nghệ chiến lược mà Việt Nam đang ưu tiên, việc xây dựng đầy đủ ngay từ đầu những hạ tầng nghiên cứu rất hiện đại là một thách thức lớn.

Vì thế hai bên có thể hình thành các cơ chế sử dụng chung phòng thí nghiệm, cùng thực hiện nghiên cứu và đào tạo nhân lực sẽ giúp tận dụng hiệu quả hơn nguồn lực của mỗi bên, rút ngắn đáng kể quá trình thực hiện; KIST và VKIST tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về quản trị viện nghiên cứu, lựa chọn các nhiệm vụ khoa học có tính chiến lược, tăng cường kết nối với doanh nghiệp và thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, để các kết quả khoa học thực sự đi vào cuộc sống, tạo ra giá trị thiết thực cho xã hội và nền kinh tế, chứ không chỉ dừng lại trên các kết quả nghiên cứu.

Trong chương trình làm việc, phái đoàn do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đã đến thăm Trung tâm Công nghệ Bán dẫn, Trung tâm Công nghệ Lượng tử, Viện AI và Robotics, Trung tâm Nghiên cứu Lưu trữ Năng lượng thuộc viện KIST. Qua thăm các cơ sở nghiên cứu tiên tiến của KIST, Phó Thủ tướng đánh giá cao năng lực nghiên cứu của KIST trong tạo ra các kết quả nghiên cứu có xu hướng ứng dụng cao và khả năng thương mại hoá đầy triển vọng.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn KIST sẽ thúc đẩy mở rộng hợp tác với các Viện nghiên cứu, trường đại học của Việt Nam trong đào tạo, chia sẻ các mô hình nghiên cứu nhằm tạo ra các sản phẩm phục vụ giải quyết các bài toán lớn của Việt Nam, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới./.

Việt Nam-Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao Trong buổi thăm và làm việc tại trung tâm AI thuộc Tập đoàn SK, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định Việt Nam hoan nghênh và đánh giá cao đề xuất đầu tư xây dựng trung tâm AI quy mô lớn tại Việt Nam.