Động lực mới cho hợp tác năng lượng và công nghệ Việt Nam-Pháp

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cộng hòa Pháp được kỳ vọng tạo thêm động lực cho hợp tác Việt Nam-Pháp trong các lĩnh vực chiến lược như năng lượng, hạ tầng, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, đồng thời mở thêm cơ hội để doanh nghiệp Pháp tăng cường đầu tư và đóng góp công nghệ cho quá trình phát triển của Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Paris nhân chuyến thăm, ông Đặng Nguyễn Ngữ, Chủ tịch Schneider Electric Việt Nam và Campuchia, cho rằng việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện thể hiện mong muốn chung làm sâu sắc hơn hợp tác trong những lĩnh vực chiến lược, từ năng lượng, hạ tầng đến công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Đối với Schneider Electric, doanh nghiệp Pháp có lịch sử 190 năm và hiện diện tại Việt Nam từ hơn 3 thập kỷ qua, chuyến thăm một lần nữa khẳng định nền tảng tin cậy sâu sắc và mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Pháp và Việt Nam.

Theo ông Đặng Nguyễn Ngữ, hành trình của Schneider Electric tại Việt Nam luôn gắn với quá trình phát triển của đất nước, từ hỗ trợ các dự án hạ tầng điện quan trọng trong những năm đầu, bắt đầu với đường dây truyền tải điện Bắc-Nam 500 kV, đến góp phần thúc đẩy hiện đại hóa công nghiệp, chuyển đổi số và tăng trưởng bền vững hiện nay.

Ông cho rằng khuôn khổ quan hệ được tăng cường giữa hai nước đang tạo động lực mới cho hợp tác trong những lĩnh vực ngày càng quan trọng đối với tương lai của Việt Nam, trong đó có chuyển đổi năng lượng, trung tâm dữ liệu và các “nhà máy AI,” sản xuất tiên tiến, công nghiệp thông minh và phát triển đô thị bền vững.

Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp Pháp đóng góp công nghệ, chuyên môn, năng lực đổi mới sáng tạo và đầu tư dài hạn, qua đó hỗ trợ các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam.

Theo ông Đặng Nguyễn Ngữ, trong quá trình Việt Nam theo đuổi mục tiêu đạt tăng trưởng hai con số và trở thành một quốc gia phát triển vào năm 2045, năng lượng sẽ là nền tảng, đóng vai trò chiến lược đối với giai đoạn phát triển tiếp theo.

Schneider Electric xác định mục tiêu trở thành đối tác công nghệ năng lượng của Việt Nam, thúc đẩy sự kết hợp giữa điện khí hóa, tự động hóa và số hóa nhằm tăng khả năng chống chịu, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng tăng trưởng bền vững.

Đánh giá về những lĩnh vực có thể mở rộng hoạt động tại Việt Nam, ông Đặng Nguyễn Ngữ cho rằng các ưu tiên phát triển của Việt Nam phù hợp chặt chẽ với thế mạnh và chiến lược dài hạn của Schneider Electric.

Tập đoàn nhìn thấy những cơ hội đáng kể để tăng cường đóng góp trong quản lý năng lượng và tự động hóa công nghiệp, tập trung vào ba lĩnh vực chính.

Trước hết là hạ tầng số và trung tâm dữ liệu sẵn sàng cho trí tuệ nhân tạo (AI). Sự phát triển của AI và kinh tế số đang làm gia tăng nhu cầu đối với các trung tâm dữ liệu có hiệu suất cao và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Schneider Electric đang đầu tư trên phạm vi toàn cầu vào những công nghệ phục vụ hạ tầng AI, bao gồm hệ thống phân phối điện, làm mát, quản lý năng lượng và các giải pháp giám sát số.

Theo ông Đặng Nguyễn Ngữ, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến quan trọng đối với đầu tư hạ tầng số và có nhiều tiềm năng phát triển các trung tâm dữ liệu bền vững, có khả năng chống chịu cao.

Lĩnh vực thứ hai là sản xuất thông minh và số hóa công nghiệp. Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế là một trung tâm sản xuất toàn cầu, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng nâng cao năng suất, khả năng chống chịu, chất lượng và tính bền vững.

Schneider Electric kết hợp tự động hóa công nghiệp, phần mềm, công nghệ bản sao số, phân tích dữ liệu ứng dụng AI và các giải pháp quản lý năng lượng để giúp các nhà sản xuất đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang phương thức vận hành thông minh và bền vững.

Lĩnh vực thứ ba là hạ tầng bền vững và đô thị thông minh. Schneider Electric nhận thấy nhiều cơ hội khi Việt Nam đẩy nhanh đầu tư vào hạ tầng chiến lược quốc gia, trong đó có sân bay, cảng biển, đường sắt và hệ thống đường sắt đô thị.

Theo ông Đặng Nguyễn Ngữ, việc kết hợp điện khí hóa, tự động hóa và công nghệ số có thể giúp xây dựng hệ thống hạ tầng hiệu quả, có khả năng chống chịu và bền vững hơn, qua đó tăng cường kết nối, nâng cao năng suất và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế dài hạn.

Từ kinh nghiệm hoạt động hơn 3 thập kỷ qua tại Việt Nam, lãnh đạo Schneider Electric đánh giá Việt Nam tiếp tục là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn tại châu Á.

Nền tảng kinh tế, lực lượng lao động trẻ và có kỹ năng, tầng lớp trung lưu ngày càng phát triển cùng cam kết thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội cho cả doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Theo Schneider Electric, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với 3 động lực tăng trưởng lớn gồm nâng cấp công nghiệp, chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi số.

Những xu hướng này tạo ra nhu cầu lớn về công nghệ tiên tiến, hạ tầng hiện đại và các giải pháp bền vững, đồng thời phù hợp với những lĩnh vực mà doanh nghiệp Pháp có thể đóng góp chuyên môn và tạo ra giá trị lâu dài.

Để tiếp tục khơi thông đầu tư và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp Pháp và Việt Nam, ông Đặng Nguyễn Ngữ cho rằng cần tiếp tục đẩy nhanh phát triển năng lượng và hạ tầng nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và mở rộng sản xuất công nghiệp.

Bên cạnh đó, cần tăng khả năng dự báo của chính sách và bảo đảm các cơ chế triển khai hiệu quả đối với những dự án chuyển đổi năng lượng, năng lượng tái tạo và hạ tầng số; tiếp tục thúc đẩy hợp tác công-tư để tạo điều kiện cho chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực và kỹ năng số nhằm đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp mới nổi.

Một yếu tố khác được Schneider Electric nhấn mạnh là tăng cường phối hợp giữa chính phủ, doanh nghiệp, giới học thuật và các tập đoàn công nghệ hàng đầu nhằm xây dựng các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển năng lực tại chỗ.

Theo ông Đặng Nguyễn Ngữ, Việt Nam và Pháp có nhiều dư địa để làm sâu sắc hơn hợp tác trong những lĩnh vực then chốt cho tương lai, từ năng lượng sạch, hạ tầng số hóa đến sản xuất tiên tiến và đổi mới sáng tạo.

Với định hướng đó, Schneider Electric cam kết đồng hành lâu dài, đóng góp vào mục tiêu xây dựng một nền kinh tế Việt Nam có khả năng thích ứng cao, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững./.

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Phát huy nguồn lực kiều bào, đóng góp vào sự phát triển quan hệ Việt-Pháp Cộng đồng người Việt Nam tại Pháp có nhiều nhân tài trong các lĩnh vực và nhiều người sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và chuyên môn, qua đó có thể đóng góp cho Việt Nam.