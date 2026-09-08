Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, chiều 8/9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam.

Tiếp ông Roh Tae Moon, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng giám đốc điều hành Samsung Điện tử, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đánh giá cao những đóng góp thực chất, có tính lan tỏa mạnh mẽ của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam.

Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất tại Việt Nam, trong đó phần lớn là của Tập đoàn Samsung.

Thời gian qua, tập đoàn đã đóng góp rất lớn vào tổng thu ngân sách nhà nước của Việt Nam, giải quyết việc làm, lao động cũng như đóng góp cho an sinh xã hội.

Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn có những chính sách ổn định cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, trong đó có Tập đoàn Samsung, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn tập đoàn sẽ mở rộng đầu tư, góp phần vào sự phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Từ nghị quyết này, Chính phủ sẽ trình Quốc hội ban hành những cơ chế, chính sách mới trên tinh thần thu hút nhiều nhà đầu tư ở tất cả các lĩnh vực.

Trong quá trình thể chế hóa, luật hóa các chủ trương, định hướng tại Nghị quyết số 10-NQ/TW, Việt Nam hoan nghênh cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có Samsung, tích cực tham gia trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến để hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng giám đốc điều hành Samsung Điện tử Roh Tae Moon cho rằng Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác đầu tư hàng đầu của Việt Nam.

Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của Quốc hội Việt Nam trong việc xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và tạo dựng môi trường chính sách ổn định, thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Theo ông Roh Tae Moon, bên cạnh hoạt động đầu tư, sản xuất, những năm qua Samsung cũng phối hợp triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất, trong đó có các chương trình về nhà máy thông minh, tự động hóa và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đây cũng là những lĩnh vực đang được Việt Nam ưu tiên nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng giám đốc điều hành Samsung Điện tử nhấn mạnh, thời gian tới, Samsung sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động phù hợp với định hướng, chủ trương và chính sách phát triển của Việt Nam; đồng thời đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng lớn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Chey Tae-Won, Chủ tịch Tập đoàn SK (Hàn Quốc). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tiếp ông Chey Tae Won, Chủ tịch Tập đoàn SK, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp hiệu quả, thiết thực của tập đoàn trong bức tranh hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Những năm qua, SK không chỉ là một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc mà còn là người bạn đồng hành tin cậy, đi đầu trong nhiều lĩnh vực đầu tư chiến lược của Việt Nam như năng lượng sạch, công nghệ cao, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh và khích lệ tập đoàn tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, bao gồm công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo và các giải pháp giảm phát thải, hướng tới mục tiêu phát triển xanh, hợp tác chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là ưu tiên thu hút các dự án đầu tư chất lượng cao, đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực công nghệ cao, có hàm lượng tri thức, giá trị gia tăng lớn.

Việt Nam đang hướng tới xây dựng mô hình phát triển bền vững nhưng với tốc độ nhanh để đạt tăng trưởng hai con số, do đó đảm bảo năng lượng là yếu tố quan trọng hàng đầu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) là đột phá.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh và đánh giá cao đề xuất đầu tư xây dựng Trung tâm trí tuệ nhân tạo quy mô lớn tại Việt Nam của tập đoàn, cho biết đây là lĩnh vực Việt Nam ưu tiên và phù hợp với định hướng đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cũng như chính sách thu hút đầu tư nước ngoài thế hệ mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng hoan nghênh đề xuất tổ chức Diễn đàn Hà Nội của Tập đoàn SK tập trung vào các lĩnh vực AI, bán dẫn, năng lượng, công nghệ cao và cho biết sẽ giao các cơ quan liên quan trao đổi, nghiên cứu, phối hợp tổ chức.

Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae Won cho biết hiện tập đoàn đang tiếp tục nghiên cứu và tìm cơ hội mở rộng đầu tư các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực hạ tầng năng lượng, trung tâm dữ liệu AI và các lĩnh vực vừa là thế mạnh của tập đoàn vừa phù hợp với định hướng ưu tiên phát triển của Việt Nam.

Theo Chủ tịch Tập đoàn SK, Việt Nam là quốc gia có tiềm năng tăng trưởng rất cao trong thời gian tới và việc đầu tư cho phát triển năng lượng, AI chính là nền tảng để xây dựng mô hình tăng trưởng ổn định nhưng có tốc độ nhanh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Moon Hyuk-soo, Giám đốc điều hành LG Innotek, thuộc Tập đoàn LG. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tiếp ông Moon Hyuk Soo, Giám đốc điều hành LG Innotek - công ty con chuyên về linh kiện điện tử và chất bán dẫn thuộc Tập đoàn LG chiều 8/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ Đảng, Nhà nước, Quốc hội hoan nghênh, đánh giá cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn LG tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ USD; ghi nhận, biểu dương tiến độ giải ngân nhanh chóng của tập đoàn cũng như những đóng góp tích cực trong việc phát triển ngành hỗ trợ cùng các doanh nghiệp Việt Nam.

Các dự án của tập đoàn không chỉ tạo ra việc làm ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động mà còn đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất nhập khẩu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn tập đoàn tiếp tục coi Việt Nam là cứ điểm quan trọng hàng đầu trong chiến lược toàn cầu về sản xuất, nghiên cứu - phát triển các sản phẩm chủ lực ra thị trường quốc tế; tiếp tục tin tưởng, xác định Việt Nam là địa bàn đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài; khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh và tính bổ trợ cao giữa hai nền kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc.

Cùng với đó, tập đoàn tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, chủ động hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn kỹ thuật để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của tập đoàn.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp, Giám đốc điều hành LG Innotek Moon Hyuk Soo nhấn mạnh, cùng với sự phát triển quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, LG đã không ngừng mở rộng hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam và từng bước đưa Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất toàn cầu của tập đoàn.

Ông Moon Hyuk Soo khẳng định, kết quả đầu tư tại Việt Nam trong thời gian qua có sự đóng góp quan trọng từ môi trường chính trị, kinh tế ổn định cũng như sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, Quốc hội Việt Nam và chính quyền các địa phương.

Chia sẻ về các dự án đang triển khai tại Việt Nam; những định hướng sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới, tập đoàn kiến nghị các cơ quan chức năng Việt Nam nghiên cứu chính sách hỗ trợ phù hợp với quy mô và tính chất của từng dự án đầu tư; tiếp tục duy trì các chính sách khuyến khích đối với dự án công nghệ cao, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật và có khả năng triển khai hiệu quả trong thực tiễn.

Đại diện tập đoàn cũng bày tỏ mong muốn trong quá trình xây dựng, sửa đổi các quy định của pháp luật, các cơ quan của Việt Nam tăng cường tham vấn, lắng nghe và xem xét ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc, nhằm bảo đảm tính ổn định, minh bạch và khả năng dự báo của môi trường đầu tư.

Ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của tập đoàn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết sẽ giao các cơ quan chức năng xem xét nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Shin Dong Bin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp ông Shin Dong Bin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte. Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng gặp Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong Bin; đánh giá cao hiệu quả hoạt động đầu tư, kinh doanh của Lotte tại Việt Nam; đồng thời đề nghị tập đoàn tiếp tục phát huy thế mạnh, mở rộng đầu tư vào những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên, nhất là phát triển đô thị thông minh, hạ tầng, du lịch và dịch vụ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam, với sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam hoan nghênh và mong muốn Lotte tiếp tục phát huy các thế mạnh, kinh nghiệm và năng lực của tập đoàn để mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là phát triển hạ tầng đô thị thông minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Lotte coi Việt Nam là địa bàn chiến lược đầu tư hàng đầu, là cứ điểm quan trọng của tập đoàn tại khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); đồng thời đẩy nhanh tiến độ, triển khai hiệu quả các dự án quy mô lớn đã và đang thực hiện tại Việt Nam.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng với việc mở rộng quy mô đầu tư, Lotte cần tiếp tục chú trọng chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của các dự án; tăng cường ứng dụng công nghệ, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn và thực hiện tốt các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Với quan điểm “Thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của chính mình,” Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp; tiếp tục lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật theo hướng thuận lợi, minh bạch, ổn định, để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp, Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong Bin khẳng định Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phát triển của Lotte.

Đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, bán lẻ, dịch vụ và phát triển các khu đô thị hiện đại, Chủ tịch Lotte mong muốn từ những mô hình đã triển khai thành công tại Việt Nam có thể tiếp tục hình thành các mô hình phát triển mới, góp phần mở rộng thị trường và thúc đẩy sự phát triển của các khu thương mại, đô thị./.

Thúc đẩy hợp tác công nghệ chiến lược giữa Việt Nam-Hàn Quốc Bộ Khoa học và Công nghệ của hai nước cùng với Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã ký Khung Kế hoạch tổng thể hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hàn Quốc.