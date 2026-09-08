Đại tướng Phan Văn Giang hội kiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 8/9, tại Moscow, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrey Belousov.

Tại cuộc hội kiến, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, trên cơ sở các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao và các văn kiện hợp tác đã ký kết, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật là hợp tác trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; hợp tác giữa các quân, binh chủng; giáo dục-đào tạo; nghiên cứu khoa học và công nghệ trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực, đặc biệt là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng khi cùng lãnh đạo cấp cao hai nước chứng kiến Lễ khánh thành Phòng xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh theo hình thức trực tuyến trong khuôn khổ chuyến thăm lần này. Đây là sự kiện thể hiện sự quan tâm, quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc đưa Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga trở thành hình mẫu, biểu tượng hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Quang cảnh cuộc hội kiến. (Ảnh: Thu Trang/Vietnam+)

Thời gian tới, nhằm đưa hợp tác quốc phòng song phương thực sự trở thành một trong những trụ cột chiến lược của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trong giai đoạn mới, hai bên nhất trí tập trung thúc đẩy một số lĩnh vực trọng tâm như trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại chiến lược quốc phòng; giáo dục-đào tạo và gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tiếp tục quan tâm, dành các suất học bổng ưu đãi, miễn phí cho Bộ Quốc phòng Việt Nam; tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm, huấn luyện, đào tạo và hỗ trợ trang thiết bị nghiệp vụ trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh đoàn lãnh đạo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga sang tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba, dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới.

Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrey Belousov bày tỏ vui mừng gặp lại Đại tướng Phan Văn Giang; nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ góp phần làm sâu sắc hơn lòng tin chiến lược, quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Bộ trưởng Andrey Belousov khẳng định Nga luôn coi Việt Nam là bạn bè truyền thống, đối tác quan trọng tại khu vực; ưu tiên phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam, trong đó hợp tác quốc phòng luôn được quan tâm, củng cố và phát triển, trở thành một trụ cột trong quan hệ song phương.

Các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Thu Trang/Vietnam+)

Nhất trí với các ý kiến của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Andrey Belousov khẳng định thời gian tới, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam trên các lĩnh vực mới, phù hợp với khả năng và điều kiện của mỗi bên./.

Quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và Liên bang Nga Bảy tháng đầu năm 2026, thương mại song phương Việt Nam-Nga đạt 3,24 tỷ USD, tương đương 68% của cả năm 2025, trong đó Việt Nam xuất khẩu 1,33 tỷ USD và nhập khẩu 3,24 tỷ USD.