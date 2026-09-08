Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến ngày 13/9

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam kính trọng sâu sắc và không bao giờ quên được sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay, nhất là của các đồng chí cựu chiến binh.