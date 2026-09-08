Chính trị

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến ngày 13/9

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến ngày 13/9/2026.

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến ngày 13/9/2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thủ tướng Lê Minh Hưng #BRICS #Narendra Modi Ấn Độ
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