Venezuela đề cao tình đoàn kết, sự ủng hộ của Việt Nam

Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez nhấn mạnh Chính phủ và nhân dân Venezuela luôn trân trọng và đánh giá cao tình đoàn kết, sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình của Việt Nam, thể hiện trong thảm họa động đất vừa qua ở Venezuela; đồng thời khẳng định Việt Nam luôn là điểm tựa và là hình mẫu về tinh thần kiên cường bảo vệ độc lập và chủ quyền.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, bà Delcy Rodríguez đã đưa ra thông điệp như vậy khi chủ trì lễ trao tặng Huân chương Francisco de Miranda hạng Nhất cho Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ nhân dịp ông kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez và Đại sứ Vũ Trung Mỹ. (Ảnh: Phủ Tổng thống Venezuela/TTXVN phát)

Buổi lễ diễn ra vào chiều 7/9 theo giờ địa phương, tại Cung điện Miraflores ở thủ đô Caracas, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Chính phủ, Bộ Ngoại giao Venezuela; Đại sứ các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và cán bộ nhân viên Cơ quan đại diện Việt Nam tại Venezuela.

Phát biểu tại buổi lễ, quyền Tổng thống Delcy Rodríguez đánh giá cao những đóng góp tích cực và hiệu quả của Đại sứ Vũ Trung Mỹ trong việc thúc đẩy và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác toàn diện giữa Venezuela và Việt Nam.

Bà Rodríguez nhấn mạnh trong nhiệm kỳ công tác từ tháng 4/2023 đến nay, Đại sứ đã góp phần quan trọng tăng cường sự gắn kết giữa hai nước trên tất cả các kênh: Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân.

Quyền Tổng thống Venezuela đồng thời tin tưởng Đại sứ Vũ Trung Mỹ dù trên cương vị nào cũng sẽ tiếp tục là cầu nối hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc.

Về hợp tác song phương, lãnh đạo Venezuela ghi nhận hai nước hiện duy trì nhiều các thỏa thuận hợp tác song phương. Trên cơ sở kết quả tốt đẹp chuyến thăm chính thức của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đến Venezuela vào tháng 6 vừa qua, hai bên đã thống nhất Chương trình nghị sự hợp tác song phương, theo đó đang tích cực đàm phán hơn 30 thỏa thuận hợp tác mới nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp Ủy ban liên chính phủ diễn ra vào tháng 11/2026, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như năng lượng, viễn thông, quốc phòng, an ninh, văn hóa và đặc biệt là nông nghiệp.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Phủ Tổng thống Venezuela/TTXVN phát)

Về phần mình, Đại sứ Vũ Trung Mỹ bày tỏ niềm vinh dự to lớn khi được nhận Huân chương Francisco de Miranda - phần thưởng cao quý của Nhà nước Venezuela. Đại sứ chân thành cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Ngoại giao và các cơ quan hữu quan Venezuela trong suốt thời gian công tác.

Đại sứ khẳng định Huân chương Francisco de Miranda hạng Nhất không chỉ là phần thưởng dành cho cá nhân ông, mà trước hết là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân Venezuela đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, với mối quan hệ bạn bè truyền thống, Đối tác toàn diện cũng như những thành tựu phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez chụp ảnh chung cùng Đại sứ Vũ Trung Mỹ và cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam. (Ảnh: Phủ Tổng thống Venezuela/TTXVN phát)

Đại sứ nhấn mạnh dù ở bất kỳ cương vị nào trong tương lai, ông cũng sẽ tiếp tục nỗ lực làm cầu nối, đóng góp sức mình vào việc vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và quan hệ hợp tác toàn diện, thực chất giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Venezuela.

Được đặt theo tên của Đại nguyên soái Francisco de Miranda (1750-1816), người được vinh danh là "Tiên phong" (El Precursor) cho nền độc lập của châu Mỹ Latinh, Huân chương Francisco de Miranda (Orden Francisco de Miranda) là một trong những phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Venezuela, được lập ra nhằm tôn vinh các cá nhân có đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước Venezuela cũng như sự nghiệp phát triển tình hữu nghị giữa Venezuela với các quốc gia trên thế giới./.



Venezuela khẳng định coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela Andrea Corao khẳng định Chính phủ Venezuela và Đảng PSUV hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện Venezuela-Việt Nam.