Iran lập vùng hạn chế hàng hải gần eo biển Hormuz

Ngày 9/9, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố thiết lập vùng hạn chế hàng hải kéo dài từ Chabahar đến các khu vực thuộc Vịnh Oman và Biển Arab, theo đó sẽ trừng phạt bất kỳ tàu, thuyền nào đi qua khu vực cấm thuộc eo biển Hormuz.

Trước quyết định này, ngày 7/9, Iran đã cảnh báo có thể thiết lập vùng hạn chế hàng hải trên toàn Vịnh Persian nếu Mỹ mở rộng chiến dịch gây sức ép kinh tế đối với Tehran.

Sau đó Mỹ đã tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 27 hãng hàng không Iran, nhằm siết chặt mạng lưới hàng không mà Washington cáo buộc được Tehran sử dụng để vận chuyển vũ khí, nhân sự và hàng hóa bất hợp pháp.

Một quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho rằng với động thái lần này, Washington về cơ bản đang đưa “toàn bộ lĩnh vực hàng không của nền kinh tế Iran ra khỏi thị trường."

Cùng ngày, IRGC cho biết thêm lực lượng này đã tấn công 2 tàu của Mỹ và 8 tàu chở dầu ở Vịnh Persian để đáp trả việc Washington tấn công 5 tàu chở dầu của Iran đêm 8/9.

Theo hãng thông tấn chính thức Sepah News, lực lượng Hải quân Iran cũng đã nhắm mục tiêu vào 10 tàu đang tìm cách vượt qua "vùng cấm và không an toàn" ở eo biển Hormuz với sự hỗ trợ của quân đội Mỹ. Lực lượng Không quân cũng tấn công 1 căn cứ không quân của Mỹ ở Jordan.

Quân đội Jordan cho biết hệ thống phòng không của nước này đã phá hủy 18 trong số 20 tên lửa đạn đạo của Iran, còn 2 tên lửa rơi xuống khu vực không có dân cư, không gây thương vong./.

Iran tuyên bố lập “khu vực cấm” gần Eo biển Hormuz Iran sẽ thiết lập khu vực cấm gần Eo biển Hormuz, đe dọa phong tỏa và kiểm soát hoạt động đi qua khu vực chiến lược này, gây căng thẳng khu vực.