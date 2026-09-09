Toàn cảnh Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ

Chuyến thăm chính thức Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân góp phần mở ra một giai đoạn phát triển mới giữa hai nước theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Mông Cổ từ ngày 9-11/9/2026.

Đây là chuyến thăm thứ hai của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đến Mông Cổ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1954; và là lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Mông Cổ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, thể hiện sự coi trọng quan hệ song phương và vai trò quan trọng của kênh nghị viện trong tổng thể quan hệ đối ngoại của Việt Nam với Mông Cổ.

Chuyến thăm góp phần mở ra một giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Mông Cổ theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước./.