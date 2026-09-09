Kỳ vọng về đường bay thẳng kết nối Việt Nam với Vùng Lãnh thổ Bắc Australia

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia tiếp tục phát triển tích cực, kết nối giữa Việt Nam và Vùng Lãnh thổ Bắc Australia đang được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục-đào tạo đến năng lượng, khoáng sản thiết yếu và lao động. Đây là một trong những nội dung nổi bật trong chuyến thăm và làm việc của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh tại thành phố Darwin, thủ phủ Vùng Lãnh thổ Bắc Australia ngày 8/9.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh đã có 7 hoạt động đối ngoại, gặp gỡ lãnh đạo chủ chốt của chính quyền và chính giới Bắc Australia, qua đó trao đổi về các định hướng hợp tác giữa hai bên.

Các cuộc gặp diễn ra trong không khí cởi mở, hữu nghị và thực chất, thể hiện rõ những bước tiến tích cực trong quan hệ Việt Nam-Australia sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia vào đầu tháng 8/2026. Tại các cuộc làm việc, phía Bắc Australia đánh giá cao tiềm năng hợp tác với Việt Nam và mong muốn thúc đẩy quan hệ giữa hai bên tương xứng với tiềm năng sẵn có.

Trong cuộc gặp tại Dinh Thống đốc, Thống đốc Bắc Australia David Connolly bày tỏ tình cảm đối với đất nước, con người Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những bước phát triển của Việt Nam và vai trò của cộng đồng người Việt trong đời sống đa văn hóa tại Bắc Australia. Ông Connolly quan tâm tới những cải cách hành chính đang được triển khai tại Việt Nam, đồng thời cho biết mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Bắc Australia với các địa phương Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cả tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây) và tỉnh Khánh Hòa. Ông cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Bắc Australia, trong đó có hoạt động của Tập đoàn TH.

Điều phối viên Lãnh thổ Stuart Knowles, người được giao nhiệm vụ điều phối và thúc đẩy các ưu tiên phát triển của Bắc Australia, khẳng định sẽ dành ưu tiên và đẩy nhanh việc xem xét các dự án hợp tác với Việt Nam.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại, kinh doanh và quan hệ châu Á Robyn Cahill đánh giá cao tiềm năng hợp tác giáo dục-đào tạo, đồng thời cho biết Bắc Australia sẵn sàng tạo điều kiện để học sinh, sinh viên Việt Nam học tập, thực tập và tìm kiếm việc làm tại địa phương.

Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh gặp Bộ trưởng Thương mại, Kinh doanh và Quan hệ châu Á Robyn Cahill tại Nhà Quốc hội Bắc Australia. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại cuộc trao đổi bàn tròn với các quan chức phụ trách thương mại, nông nghiệp, giáo dục và kết nối với Việt Nam, các đại biểu Bắc Australia điểm lại những hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục-đào tạo, đầu tư và cảng biển. Các đại biểu cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy nhập khẩu máy móc nông nghiệp từ Việt Nam, qua đó góp phần cân bằng cán cân thương mại giữa hai bên. Bên cạnh những lĩnh vực hợp tác truyền thống, các cuộc trao đổi cũng đề cập khả năng mở rộng hợp tác sang năng lượng và khoáng sản thiết yếu, trong đó có đất hiếm và khí hóa lỏng.

Một nội dung được đề cập tại các cuộc trao đổi là mong muốn sớm có đường bay thẳng kết nối Việt Nam với Darwin. Đề xuất này được kỳ vọng sẽ tạo thêm thuận lợi cho việc đi lại, qua đó hỗ trợ các hoạt động thương mại, đầu tư, giáo dục và du lịch giữa hai bên, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân.

Thị trưởng Darwin Peter Styles đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt trong đời sống văn hóa địa phương, trong đó có Lễ hội Đèn lồng-Hoa đăng Việt Nam được tổ chức hằng năm. Ông hoan nghênh các đoàn Việt Nam đến Darwin tìm hiểu cơ hội hợp tác, đồng thời cho biết Hội đồng thành phố Darwin đã thông qua quan hệ kết nghĩa với Thành phố Hồ Chí Minh và bày tỏ mong muốn sớm có dịp đến thăm Việt Nam.

Phó Thủ lĩnh phe đối lập (Công đảng), ông Ed Smelt khẳng định cả hai chính đảng tại Australia đều coi trọng quan hệ với Việt Nam và sẵn sàng lên tiếng để tháo gỡ những vướng mắc về vấn đề nhập cư và thị thực đối với sinh viên, lao động Việt Nam.

Giám đốc Văn phòng Bắc Australia của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) Suzy Wilson bày tỏ nhất trí với đánh giá về đà phát triển của quan hệ Việt Nam-Australia, đồng thời cam kết hỗ trợ chính quyền Bắc Australia triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, trong đó có phát triển quan hệ với chính quyền các cấp của Việt Nam.

Kết thúc chuyến làm việc, Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bắc Australia, tương xứng với quan hệ chính trị giữa hai nước và tiềm năng của hai bên. Tổng Lãnh sự đề xuất hai bên triển khai thêm các hoạt động thiết thực nhằm kết nối và thúc đẩy thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo; mở rộng hợp tác sang năng lượng và khoáng sản thiết yếu; đồng thời tìm giải pháp hiệu quả để tăng cường lao động Việt Nam sang Bắc Australia, đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh của địa phương.

Ông cũng đề xuất tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhằm củng cố hiểu biết, lòng tin và mở ra thêm cơ hội hợp tác giữa các địa phương, cơ quan và doanh nghiệp hai bên.

Trong chuyến công tác, Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh đã có cuộc gặp mặt với một số đại diện cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Darwin và vùng phụ cận, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và trao đổi về những khó khăn của cộng đồng. Ông cũng gặp đại diện sinh viên Việt Nam tại địa bàn, động viên các em chăm chỉ học tập, phát triển bản thân và tăng cường gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau./.

Dấu ấn đổi mới và tầm nhìn hợp tác tương lai Việt Nam-Australia Quan hệ Việt Nam-Australia đã phát triển liên tục kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 và được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2024.