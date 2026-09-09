Việt Nam chủ động đóng góp, phát huy vai trò Đối tác trong BRICS

Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9.

Trước thềm chuyến công tác, phóng viên TTXVN tại New Delhi đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, kiêm nhiệm Nepal và Bhutan, ông Trịnh Minh Mạnh, về vai trò của Việt Nam với tư cách Nước đối tác của BRICS, những đóng góp của Việt Nam cũng như triển vọng hợp tác trong thời gian tới. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

- Thưa Đại sứ, Việt Nam đã trở thành Nước đối tác BRICS từ năm 2025. Trong lần tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tại Ấn Độ lần này, Việt Nam muốn gửi đi những thông điệp gì và đóng góp những sáng kiến gì, đặc biệt trong các lĩnh vực phù hợp với những ưu tiên của BRICS năm 2026?

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh: Kể từ khi trở thành Nước đối tác của BRICS từ tháng 6/2025, Việt Nam luôn cử đoàn tham dự ở cấp cao, cấp Thủ tướng Chính phủ. Bản thân điều đó đã là một thông điệp, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với cơ chế hợp tác này.

Việc Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lần đầu tiên dự Hội nghị lần này tại Ấn Độ cũng thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với vai trò Chủ tịch của Ấn Độ. Trong bối cảnh kinh tế và chính trị thế giới có nhiều bất định, sự tham gia của đoàn Việt Nam còn thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương; là thông điệp về đoàn kết, hợp tác và trách nhiệm chung vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Chủ đề của Hội nghị năm nay về “Xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững” có nhiều điểm tương đồng với những ưu tiên phát triển của Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam có thể chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác thiết thực trong những lĩnh vực chúng ta có lợi ích chung như chuyển đổi số, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực, kinh tế xanh, năng lượng sạch, tăng cường kết nối và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.

Thông qua đó, Việt Nam mong muốn vừa đóng góp vào thành công chung của BRICS, vừa phát huy vai trò cầu nối và thúc đẩy tiếng nói của các nước đang phát triển, trên cơ sở cởi mở, bao trùm, minh bạch và bổ trợ cho các cơ chế hợp tác đa phương hiện có.

Sự tham gia của Việt Nam vào BRICS cũng ngày càng đa dạng, không chỉ ở các hoạt động chính trị, kinh tế và chuyên ngành mà còn mở rộng sang văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối cộng đồng. Trong năm Chủ tịch BRICS 2026 của Ấn Độ, Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động như Hội chợ BRICS, Hòa nhạc giao hưởng BRICS cùng hoạt động Đạp xe và Chạy bộ BRICS..., góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, tăng cường hiểu biết, giao lưu và gắn kết giữa người dân, qua đó tạo thêm nền tảng xã hội cho hợp tác lâu dài giữa các nước thành viên và đối tác BRICS.

- Trong bối cảnh BRICS ngày càng mở rộng vai trò trong các vấn đề kinh tế và phát triển toàn cầu, Việt Nam kỳ vọng cơ chế hợp tác này sẽ mang lại những giá trị cụ thể nào cho nền kinh tế Việt Nam, nhất là trong mở rộng thị trường, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, đổi mới sáng tạo và hợp tác với các nền kinh tế thành viên?

Toàn cảnh Hội nghị Ngoại trưởng BRICS tại New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh: Tiềm năng hợp tác ở đây là rất lớn. Riêng 11 nước thành viên chính thức của BRICS hiện chiếm gần một nửa dân số thế giới, khoảng 40% GDP và khoảng ¼ thương mại toàn cầu. Nếu tính cả các nước đối tác, quy mô và sức ảnh hưởng của BRICS còn rộng hơn.

Các nước thành viên và đối tác BRICS đồng thời có thế mạnh về thị trường, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng, tài nguyên và nguồn nhân lực. Đây đều là những nguồn lực quan trọng mà Việt Nam có thể tranh thủ cho mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Trước hết, BRICS mở ra thêm không gian để Việt Nam đa dạng hóa thị trường và đối tác, mở rộng thương mại và đầu tư, qua đó nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động của kinh tế thế giới. Việc tăng cường kết nối với các nền kinh tế BRICS cũng có thể tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi sản xuất và cung ứng khu vực, toàn cầu.

Thứ hai, đây là dư địa rất lớn để thúc đẩy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nhiều thành viên BRICS có thế mạnh nổi bật trong công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, dược phẩm, năng lượng và công nghệ xanh. Nếu khai thác tốt các mạng lưới hợp tác này, Việt Nam không chỉ có thêm nguồn vốn và thị trường mà quan trọng hơn là có thể tiếp cận tri thức, công nghệ và kinh nghiệm phát triển.

Điều quan trọng là biến tiềm năng thành những dự án và kết quả cụ thể. Vì vậy, Việt Nam sẽ thúc đẩy hợp tác theo hướng thực chất, cùng có lợi, gắn hợp tác BRICS với những mục tiêu phát triển của đất nước, nhất là tăng trưởng nhanh và bền vững, nâng cao năng suất, năng lực công nghệ và vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

- Với Ấn Độ là nước Chủ tịch BRICS năm 2026 và quan hệ Việt Nam-Ấn Độ vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường, theo Đại sứ, chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh lần này của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng có thể tạo thêm những động lực hoặc kết quả cụ thể nào cho quan hệ song phương trong thời gian tới?

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh: Chuyến công tác lần này diễn ra vào một thời điểm rất có ý nghĩa đối với quan hệ Việt Nam-Ấn Độ. Sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ hồi tháng 5/2026, quan hệ hai nước đã bước vào một giai đoạn phát triển mới với khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường.

Vì vậy, cuộc gặp giữa lãnh đạo Chính phủ hai nước nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh BRICS là cơ hội quan trọng để tiếp tục cụ thể hóa những nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao đã đạt được.

Trọng tâm trước hết là tạo chuyển biến mạnh hơn về hợp tác kinh tế, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mốc 25 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho hàng hóa hai nước tiếp cận thị trường của nhau và thúc đẩy đầu tư hai chiều.

Hai bên cũng có nhiều dư địa để hình thành những động lực tăng trưởng mới trong khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bán dẫn, dược phẩm, khoáng sản thiết yếu và năng lượng. Đây là những lĩnh vực vừa phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam, vừa là những thế mạnh ngày càng nổi bật của Ấn Độ.

Bên cạnh đó, tôi kỳ vọng hai nước sẽ thúc đẩy mạnh hơn kết nối hạ tầng, hàng không, logistics và chuỗi cung ứng, qua đó đưa quan hệ kinh tế tương xứng hơn với mức độ tin cậy chính trị rất cao giữa hai nước.

Có thể nói, chuyến công tác lần này của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa có ý nghĩa đa phương, vừa tạo thêm một “cú hích” song phương, góp phần đưa khuôn khổ quan hệ mới Việt Nam-Ấn Độ nhanh chóng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

- Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến ngày 13/9 Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến ngày 13/9/2026.

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