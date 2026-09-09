Việt Nam và Australia đẩy mạnh hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao

Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đang phối hợp với các cơ quan liên quan của Australia thúc đẩy triển khai các thỏa thuận và kết quả đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia hồi tháng trước, qua đó góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu và thực chất.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 7/9, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm đã tổ chức cuộc gặp với lãnh đạo và cán bộ Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), Văn phòng Thủ tướng và Nội các Australia (PM&C) và chính quyền Vùng Lãnh thổ Thủ đô Australia (ACT) nhằm trao đổi, phối hợp thúc đẩy triển khai các kết quả đạt được trong chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Cùng dự có ông Kim Sampson, Chủ tịch Hội Hữu nghị Australia-Việt Nam (AVFS).

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Phạm Hùng Tâm nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước, đồng thời là chuyến thăm song phương đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam tới Australia. Ba Tuyên bố chung và nhiều văn kiện được công bố trong chuyến thăm là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan liên quan của Australia ở cả cấp liên bang và địa phương, đặc biệt là DFAT, PM&C và chính quyền ACT, trong quá trình chuẩn bị và phục vụ chuyến thăm.

Đại sứ đề nghị các cơ quan Australia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam và các đối tác Việt Nam để tích cực triển khai các kết quả đạt được, nhất là những văn kiện và thỏa thuận cấp cao đã được hai bên thống nhất.

Trong trao đổi riêng với lãnh đạo DFAT, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đề nghị phía Australia quan tâm, hỗ trợ Việt Nam triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ."

Đại sứ cũng đề nghị Australia thúc đẩy các dự án hợp tác trọng điểm, trong đó có dự án “Tăng cường kỹ năng cho Việt Nam trong phát triển nền kinh tế số và ngành bán dẫn” của Đại học Adelaide, bang Nam Australia, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Lãnh đạo DFAT và các đơn vị chức năng của PM&C nhất trí phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả, thực chất các thỏa thuận đạt được giữa hai nước trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Australia-Việt Nam lên một tầm cao mới.

Về hợp tác giữa hai thủ đô, quyền Cục trưởng Cục Ngoại vụ Chính quyền Vùng Lãnh thổ Thủ đô Australia cho biết lãnh đạo Canberra mong muốn tiếp tục sang thăm Việt Nam và đề nghị hai bên xem xét ký kết một văn kiện hợp tác giữa thủ đô hai nước.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Australia-Việt Nam Kim Sampson bày tỏ vui mừng được đóng góp vào thành công của chuyến thăm, đồng thời nhất trí tiếp tục thúc đẩy các hoạt động của AVFS, góp phần tăng cường giao lưu hữu nghị và quan hệ nhân dân giữa hai nước./.

Dấu ấn đổi mới và tầm nhìn hợp tác tương lai Việt Nam-Australia Quan hệ Việt Nam-Australia đã phát triển liên tục kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 và được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2024.