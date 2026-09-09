Việt Nam-Trung Quốc tăng trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, ngày 8/9, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đã hội kiến đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hai bên trao đổi sâu về công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, xây dựng Đảng và thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai Đảng trong giai đoạn mới.

Tại buổi hội kiến, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trân trọng cảm ơn đồng chí Lý Thư Lỗi và các đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dành thời gian tiếp đoàn trọng thị, cởi mở và chân tình. Đồng chí đã khái quát những thành tựu rực rỡ cả về lý luận và thực tiễn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo cách mạng, nhất là từ khi thực hiện công cuộc Đổi mới đến nay; khẳng định sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, được bạn bè quốc tế và nhiều chính đảng trên thế giới đánh giá cao.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của quan hệ Việt-Trung trong tổng thể đường lối đối ngoại của Việt Nam, cũng như vai trò của việc hợp tác, trao đổi lý luận giữa hai Đảng cầm quyền xây dựng chủ nghĩa xã hội; đồng thời khẳng định sau chuyến thăm cấp Nhà nước lịch sử tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 4/2026, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục được nâng lên tầm cao mới, sâu sắc và thực chất hơn.

Nhằm đẩy mạnh hợp tác thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị đồng chí Lý Thư Lỗi tiếp tục chỉ đạo các cơ quan Trung ương và địa phương Trung Quốc phối hợp, cử báo cáo viên cung cấp thông tin sâu sắc về tư tưởng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 và các mục tiêu đến năm 2035, 2049; chủ động phối hợp chuẩn bị cho Hội thảo lý luận lần thứ 21 giữa hai Đảng với chủ đề “Đô thị hóa và quản lý thành thị;" đồng thời tiếp tục đẩy mạnh trao đổi lý luận về công tác tư tưởng trong tình hình mới.

Đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đoàn công tác. Đồng chí đánh giá cao những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời khẳng định hai Đảng có nhiều nét tương đồng về nền tảng tư tưởng và mục tiêu lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trao đổi, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận phù hợp với thực tiễn của mỗi nước.

Đồng chí Lý Thư Lỗi đề xuất hai bên tiếp tục phối hợp nghiên cứu làm sâu sắc hơn nền tảng lý luận của hai nước, tập trung vào các vấn đề cốt lõi như: thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, phát triển lực lượng sản xuất mới và xây dựng văn minh sinh thái.

Thời gian tới, hai Đảng cần tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm các cuộc tọa đàm, trao đổi lý luận; các cơ quan chức năng của Trung Quốc sẽ chủ động chia sẻ tài liệu, tư liệu hỗ trợ Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương phục vụ nghiên cứu và công tác tuyên truyền.

Đoàn đại biểu Hội đồng Lý luận Trung ương đến thăm và làm việc tại Trường Đảng Trung ương Trung Quốc. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Ngày 7/9, tại Bắc Kinh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đã đến thăm, làm việc và hội đàm với đồng chí Tạ Xuân Đào, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Đảng Trung ương Trung Quốc.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã tập trung trao đổi sâu về những vấn đề mang tính chiến lược trong công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn của mỗi Đảng trong giai đoạn mới. Trọng tâm thảo luận là những kinh nghiệm thực tiễn quý báu của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong quá trình tổng kết 100 năm lịch sử Đảng, cũng như công tác phát triển, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.

Đánh giá cao những thành tựu toàn diện cả về lý luận và thực tiễn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đạt được trong một thế kỷ lãnh đạo đất nước, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dành sự quan tâm đặc biệt tới phương pháp nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, việc kế thừa và phát triển thành quả lý luận qua từng thời kỳ lịch sử.

Đồng chí cũng rất quan tâm quy trình tổ chức, chuẩn bị xây dựng Báo cáo Tổng kết 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc và vai trò then chốt của Trường Đảng Trung ương Trung Quốc - với tư cách là cơ quan đầu ngành về đào tạo lý luận và tổng kết thực tiễn, trong việc tham gia xây dựng văn kiện, đề án tổng kết của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Về phần mình, đồng chí Tạ Xuân Đào cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đặc biệt coi trọng công tác tổng kết lịch sử, trên cơ sở đó đã ban hành 3 Nghị quyết quan trọng về xây dựng Đảng (năm 1945, 1981 và 2021).

Riêng đối với công tác tổng kết 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhiệm vụ đặt ra không chỉ là nhìn lại các chặng đường phát triển của Đảng, mà quan trọng hơn là nhận diện rõ các quy luật phát triển, đúc rút những bài học lịch sử sâu sắc để định hướng tương lai. Quá trình này được triển khai bài bản dựa trên sự kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu lý luận, khảo sát thực tế và tham vấn sâu rộng ý kiến các tầng lớp nhân dân cùng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ lão thành.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại cuộc gặp với Viện Nghiên cứu Trung ương về Văn kiện và Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Chiều 7/9, Đoàn Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, do Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Viện Nghiên cứu Trung ương về Văn kiện và Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Khúc Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung ương về Văn kiện và Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đặc biệt coi trọng công tác khởi thảo và biên soạn Nghị quyết về những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm lịch sử 100 năm phấn đấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trung ương đã thành lập Tổ biên tập do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình trực tiếp làm Tổ trưởng, với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và người đứng đầu các ban, bộ, ngành.

Trong quá trình xây dựng văn kiện, Ban Thường vụ Bộ Chính trị đã triệu tập 3 hội nghị và Bộ Chính trị triệu tập 2 hội nghị để xem xét, cho ý kiến các nội dung. Dự thảo sau đó được gửi lấy ý kiến rộng rãi trong toàn Đảng theo phạm vi xác định, bao gồm ý kiến của các đồng chí lão thành cách mạng; đồng thời lắng nghe đóng góp từ các đảng dân chủ, các hiệp hội doanh nghiệp và các nhân sĩ ngoài Đảng.

Cùng ngày, Đoàn Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, do Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Viện Khoa học xã hội Trung Quốc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi tọa đàm tại Viện Khoa học xã hội Trung Quốc. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Thay mặt Đoàn Việt Nam, Giáo sư Nguyễn Xuân Thắng đã giới thiệu về hai cuộc tổng kết lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam: Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Đồng thời, Giáo sư cũng nêu những vấn đề Việt Nam đặc biệt quan tâm trao đổi với phía Trung Quốc, như phương pháp tổ chức các tổng kết lớn; cách kết hợp tổng kết lịch sử với tổng kết lý luận và thực tiễn; cách chuyển hóa kết quả tổng kết thành những luận cứ phục vụ hoạch định đường lối, chiến lược phát triển đất nước.

Tại buổi làm việc, các chuyên gia đã trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình lãnh đạo và cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chiều 6/9, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đã đến thăm và gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Phát biểu tại cuộc gặp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chia sẻ sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của chuyến công tác trong tiến trình hướng tới tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí nhấn mạnh, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử cả về lý luận và thực tiễn của Đảng ta trong gần một thế kỷ qua - đặc biệt là qua 40 năm Đổi mới, đã khẳng định tầm nhìn, bản lĩnh và đường lối phát triển đúng đắn, phù hợp với xu thế thời đại, được bạn bè quốc tế cùng các chính đảng trên thế giới đánh giá rất cao.

Đánh giá về cục diện đối ngoại, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định vị trí ưu tiên hàng đầu và tầm quan trọng đặc biệt của mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc, hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa cùng do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Trong thời đại mới, công tác trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, cầm quyền giữa hai Đảng đóng vai trò như một “trụ cột” định hướng, củng cố lòng tin chính trị./.

Không ngừng củng cố, phát triển quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc trong tổng thể đường lối đối ngoại.

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