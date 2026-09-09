Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 8/9, tại Trụ sở Hội đồng Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga Valentina Matvienko.

Bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Valentina Matvienko nhấn mạnh Hội đồng Liên bang luôn dành tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam - người bạn truyền thống, tin cậy và là một trong những đối tác quan trọng của Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương; khẳng định Hội đồng Liên bang ủng hộ mạnh mẽ việc tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Bà Valentina Matvienko chúc mừng những thành tựu mọi mặt Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và sự đóng góp của Quốc hội Việt Nam./.