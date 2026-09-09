Vì sao suất ăn bán trú Trường Tiểu học Đức Giang liên tục giao muộn?

Hai ngày đầu năm học, học sinh Trường Tiểu học Đức Giang liên tiếp phải chờ suất ăn bán trú giao muộn, thực đơn thực tế cũng khác thông báo. Chính quyền đang tìm phương án xử lý.

Trong hai ngày đầu đi học sau lễ khai giảng, hàng trăm học sinh Trường Tiểu học Đức Giang, phường Việt Hưng, Hà Nội, liên tiếp phải chờ suất ăn bán trú do được giao muộn.

Thực đơn thực tế cũng không đúng với nội dung đã thông báo trước đó. Đơn vị cung cấp suất ăn là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hương Việt Sinh, được Ủy ban Nhân dân phường Việt Hưng phê duyệt cung cấp suất ăn cho nhiều cơ sở giáo dục với tổng giá trị hơn 27,47 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Việt Hưng cho biết địa phương không biết doanh nghiệp đã trúng nhiều hợp đồng cung cấp suất ăn khác và đang xây dựng phương án xử lý, bảo đảm bữa ăn bán trú cho học sinh đúng giờ./.

Hà Nội kiểm soát chặt chẽ, minh bạch bữa ăn bán trú trước thềm năm học mới Những giải pháp đồng bộ trong quản lý bữa ăn bán trú không chỉ góp phần bảo đảm sức khỏe học sinh mà còn củng cố niềm tin của phụ huynh, tạo nền tảng để trường học tổ chức tốt hoạt động bán trú.