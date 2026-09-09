Hà Nội yêu cầu làm rõ phản ánh về bữa ăn bán trú không đảm bảo chất lượng

Liên quan đến chất lượng và việc tổ chức cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh tại Trường Tiểu học Trung Giã (xã Trung Giã, Hà Nội), Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà đã giao Ủy ban Nhân dân xã Trung Giã khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có. Ủy ban Nhân dân xã Trung Giã phải báo cáo kết quả thực hiện chậm nhất vào 15 giờ ngày 9/9.

Trước đó, theo phản ánh của phụ huynh Trường Tiểu học Trung Giã, suất ăn bán trú của học sinh lớp 1 trong ngày đầu đến trường chỉ có một ít giá xào, thịt băm và một que thịt xiên nhỏ. Nhiều ý kiến cho rằng, suất ăn này không đảm bảo dinh dưỡng và có giá trị thấp hơn mức 40.000 đồng (phụ huynh đóng 12.000 đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hỗ trợ 28.000 đồng).

Liên quan sự việc, ngày 8/9, Ủy ban Nhân dân xã Trung Giã tổ chức họp và thống nhất phương án tạm dừng tổ chức ăn bán trú tại Trường Tiểu học Trung Giã trong ngày 9/9 để chuyển sang đơn vị cung cấp mới từ ngày 10/9. Nhà trường phải thông tin tới toàn thể phụ huynh học sinh có đăng ký cho con ăn bán trú tại trường được biết để chủ động việc đưa đón con.

Xã cũng chỉ đạo đơn vị cung cấp mới phối hợp chặt chẽ với Trường Tiểu học Trung Giã và các cơ quan, đơn vị có liên quan, bảo đảm đầy đủ điều kiện về năng lực cung ứng, cơ sở vật chất, nguồn nguyên liệu, vệ sinh, an toàn thực phẩm, chất lượng, dinh dưỡng và thời gian phục vụ học sinh./.

Hà Nội: Ủy ban nhân dân cấp xã chọn đơn vị cung cấp bữa ăn bán trú trường học Hà Nội giao ủy ban nhân dân cấp xã, phường lựa chọn và ký hợp đồng với cơ sở cung cấp suất ăn bán trú trong các trường học trên địa bàn, chịu trách nhiệm giám sát thực hiện hợp đồng.